Углошлифовальная машина ЗУБР С1-18 кейс (УШМ-18-125-41)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
125
В кейсе
да
Макс. Частота вращения шпинделя, об/мин
10000
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора
4000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 010 руб.
В наличии
Код товара: 695495
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Загружаем...
9 010 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Шлифмашина
Тип двигателя
щеточный
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
125
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Дополнительная рукоятка
да
Тормоз двигателя
да
Фиксация шпинделя
да
В кейсе
да
Макс. Частота вращения шпинделя, об/мин
10000
Защита от перегрузок
да
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора
4000
Напряжение аккумулятора.
18 В
Количество аккумуляторов в комплекте
1
Зарядное устройство в комплекте
да
Габариты (ШxВxГ)
420x300x110 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х33х13
Вес, кг.
4
Описание товара Углошлифовальная машина ЗУБР С1-18 кейс (УШМ-18-125-41)
Надежная аккумуляторная угловая шлифовальная машина стандартного класса, предназначенная для автономной резки, шлифовки и зачистки сварных швов. Прочный алюминиевый корпус редуктора эффективно отводит тепло при повышенных нагрузках. Для максимальной безопасности мастера инструмент оснащен блокировкой непреднамеренного пуска и системой автоматического отключения питания в случае заклинивания диска в материале. Поставляется вместе с дополнительной трехпозиционной рукояткой и прочным кейсом.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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Бренд
Тип товара
Шлифмашина
Тип двигателя
щеточный
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
125
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Дополнительная рукоятка
да
Тормоз двигателя
да
Фиксация шпинделя
да
В кейсе
да
Макс. Частота вращения шпинделя, об/мин
10000
Защита от перегрузок
да
Развернуть
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора
4000
Напряжение аккумулятора.
18 В
Количество аккумуляторов в комплекте
1
Зарядное устройство в комплекте
да
Габариты (ШxВxГ)
420x300x110 мм
Страна производитель
Китай
Надежная аккумуляторная угловая шлифовальная машина стандартного класса, предназначенная для автономной резки, шлифовки и зачистки сварных швов. Прочный алюминиевый корпус редуктора эффективно отводит тепло при повышенных нагрузках. Для максимальной безопасности мастера инструмент оснащен блокировкой непреднамеренного пуска и системой автоматического отключения питания в случае заклинивания диска в материале. Поставляется вместе с дополнительной трехпозиционной рукояткой и прочным кейсом.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Углошлифовальная машина ЗУБР С1-18 кейс (УШМ-18-125-41) - стоимость товара 9010 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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