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Углошлифовальная машина DeWalt DWE4057 (DWE4057-QS) купить с доставкой в Москве
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Углошлифовальная машина DeWalt DWE4057 (DWE4057-QS)

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Углошлифовальная машина DeWalt DWE4057 (DWE4057-QS) - фото 1
Углошлифовальная машина DeWalt DWE4057 (DWE4057-QS) - фото 2
Углошлифовальная машина DeWalt DWE4057 (DWE4057-QS) - фото 3
Углошлифовальная машина DeWalt DWE4057 (DWE4057-QS) - фото 4
Углошлифовальная машина DeWalt DWE4057 (DWE4057-QS) - фото 5
Углошлифовальная машина DeWalt DWE4057 (DWE4057-QS) - фото 6
Углошлифовальная машина DeWalt DWE4057 (DWE4057-QS) - фото 7
Углошлифовальная машина DeWalt DWE4057 (DWE4057-QS) - фото 8
Углошлифовальная машина DeWalt DWE4057 (DWE4057-QS) - фото 9
Углошлифовальная машина DeWalt DWE4057 (DWE4057-QS) - фото 10
Углошлифовальная машина DeWalt DWE4057 (DWE4057-QS) - фото 11
Углошлифовальная машина DeWalt DWE4057 (DWE4057-QS) - фото 12
Углошлифовальная машина DeWalt DWE4057 (DWE4057-QS) - фото 13
Углошлифовальная машина DeWalt DWE4057 (DWE4057-QS) - фото 14
Углошлифовальная машина DeWalt DWE4057 (DWE4057-QS) - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
  • Углошлифовальная машина DeWalt DWE4057 (DWE4057-QS) - фото 1
  • Углошлифовальная машина DeWalt DWE4057 (DWE4057-QS) - фото 2
  • Углошлифовальная машина DeWalt DWE4057 (DWE4057-QS) - фото 3
  • Углошлифовальная машина DeWalt DWE4057 (DWE4057-QS) - фото 4
  • Углошлифовальная машина DeWalt DWE4057 (DWE4057-QS) - фото 5
  • Углошлифовальная машина DeWalt DWE4057 (DWE4057-QS) - фото 6
  • Углошлифовальная машина DeWalt DWE4057 (DWE4057-QS) - фото 7
  • Углошлифовальная машина DeWalt DWE4057 (DWE4057-QS) - фото 8
  • Углошлифовальная машина DeWalt DWE4057 (DWE4057-QS) - фото 9
  • Углошлифовальная машина DeWalt DWE4057 (DWE4057-QS) - фото 10
  • Углошлифовальная машина DeWalt DWE4057 (DWE4057-QS) - фото 11
  • Углошлифовальная машина DeWalt DWE4057 (DWE4057-QS) - фото 12
  • Углошлифовальная машина DeWalt DWE4057 (DWE4057-QS) - фото 13
  • Углошлифовальная машина DeWalt DWE4057 (DWE4057-QS) - фото 14
  • Углошлифовальная машина DeWalt DWE4057 (DWE4057-QS) - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 570 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 695049
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Характеристики

Бренд
deWalt
Тип товара
Шлифмашина
Размеры в упаковке, см
37х16х15
Вес, кг.
2.6

Описание товара Углошлифовальная машина DeWalt DWE4057 (DWE4057-QS)

Легкая и удобная угловая шлифовальная машина, мощный инструмент для зачистки изделий сложной формы. Корпус оптимального диаметра обеспечивает удобный захват и превосходную эргономику. Независимый и подпружиненный щеткодержатель для увеличения срока службы щеток. Использование только шариковых подшипников в конструкции увеличивает эффективность и долговечность инструмента. Низкопрофильный корпус редуктора для работы в труднодоступных местах. Обмотки статора с прямыми выводами без использования клемм обеспечивают высокую надежность инструмента. Самоотключающиеся щетки защищают якорь от повреждения что приводит к увеличению срока службы электродвигателя. Защита от нулевого тока.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Углошлифовальная машина DeWalt DWE4057 (DWE4057-QS)




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Характеристики
Бренд
deWalt
Тип товара
Шлифмашина
Описание
Легкая и удобная угловая шлифовальная машина, мощный инструмент для зачистки изделий сложной формы. Корпус оптимального диаметра обеспечивает удобный захват и превосходную эргономику. Независимый и подпружиненный щеткодержатель для увеличения срока службы щеток. Использование только шариковых подшипников в конструкции увеличивает эффективность и долговечность инструмента. Низкопрофильный корпус редуктора для работы в труднодоступных местах. Обмотки статора с прямыми выводами без использования клемм обеспечивают высокую надежность инструмента. Самоотключающиеся щетки защищают якорь от повреждения что приводит к увеличению срока службы электродвигателя. Защита от нулевого тока.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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