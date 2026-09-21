Углошлифовальная машина DeWalt DWE4057 (DWE4057-QS)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Углошлифовальная машина DeWalt DWE4057 (DWE4057-QS)
Легкая и удобная угловая шлифовальная машина, мощный инструмент для зачистки изделий сложной формы. Корпус оптимального диаметра обеспечивает удобный захват и превосходную эргономику. Независимый и подпружиненный щеткодержатель для увеличения срока службы щеток. Использование только шариковых подшипников в конструкции увеличивает эффективность и долговечность инструмента. Низкопрофильный корпус редуктора для работы в труднодоступных местах. Обмотки статора с прямыми выводами без использования клемм обеспечивают высокую надежность инструмента. Самоотключающиеся щетки защищают якорь от повреждения что приводит к увеличению срока службы электродвигателя. Защита от нулевого тока.
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