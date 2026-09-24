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Эксцентриковая шлифмашина EХ 125 ES 4935416100 AEG купить с доставкой в Москве
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Эксцентриковая шлифмашина EХ 125 ES 4935416100 AEG

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Эксцентриковая шлифмашина EХ 125 ES 4935416100 AEG - фото 1
Эксцентриковая шлифмашина EХ 125 ES 4935416100 AEG - фото 2
Эксцентриковая шлифмашина EХ 125 ES 4935416100 AEG - фото 3
Эксцентриковая шлифмашина EХ 125 ES 4935416100 AEG - фото 4
Эксцентриковая шлифмашина EХ 125 ES 4935416100 AEG - фото 5
Эксцентриковая шлифмашина EХ 125 ES 4935416100 AEG - фото 6
Эксцентриковая шлифмашина EХ 125 ES 4935416100 AEG - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
нет
Диаметр диска
125
Пылесборник
да
Макс. Частота вращения шпинделя, об/мин
12000
Регулировка частоты вращения
да
  • Эксцентриковая шлифмашина EХ 125 ES 4935416100 AEG - фото 1
  • Эксцентриковая шлифмашина EХ 125 ES 4935416100 AEG - фото 2
  • Эксцентриковая шлифмашина EХ 125 ES 4935416100 AEG - фото 3
  • Эксцентриковая шлифмашина EХ 125 ES 4935416100 AEG - фото 4
  • Эксцентриковая шлифмашина EХ 125 ES 4935416100 AEG - фото 5
  • Эксцентриковая шлифмашина EХ 125 ES 4935416100 AEG - фото 6
  • Эксцентриковая шлифмашина EХ 125 ES 4935416100 AEG - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 330 руб. 
Начислим 150 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 659848
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Эксцентриковая шлифмашина EХ 125 ES 4935416100 AEG
9 330 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
AEG
Тип товара
Шлифмашина
Тип двигателя
щеточный
Блокировка кнопки включения
нет
Диаметр диска
125
Рабочая поверхность, мм
125
Пылесборник
да
Тормоз двигателя
да
Макс. Частота вращения шпинделя, об/мин
12000
Регулировка частоты вращения
да
Крепление листа
липучка
Макс. частота колебания платформы, кол/мин
24000
Размер хода платформы
2.4
Габариты (ШxВxГ)
315x186x129 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х19х14
Вес, кг.
2.59

Описание товара Эксцентриковая шлифмашина EХ 125 ES 4935416100 AEG

Эксцентриковая шлифмашина профессионального класса, созданная для эффективного финишного шлифования, полирования и качественной затирки поверхностей. Инструмент оснащен надежной системой регулировки скорости вращения подошвы, позволяющей индивидуально настраивать рабочий темп под конкретный материал. Эффективное удаление отходов обеспечивает комплектный пылесборник в виде мешка. Эластичная опорная тарелка со специальным креплением на липучке гарантирует быструю замену изношенных абразивных кругов.



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Отзывы о товаре Эксцентриковая шлифмашина EХ 125 ES 4935416100 AEG




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
AEG
Тип товара
Шлифмашина
Тип двигателя
щеточный
Блокировка кнопки включения
нет
Диаметр диска
125
Рабочая поверхность, мм
125
Пылесборник
да
Тормоз двигателя
да
Макс. Частота вращения шпинделя, об/мин
12000
Регулировка частоты вращения
да
Крепление листа
липучка
Макс. частота колебания платформы, кол/мин
24000
Развернуть
Размер хода платформы
2.4
Габариты (ШxВxГ)
315x186x129 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Эксцентриковая шлифмашина профессионального класса, созданная для эффективного финишного шлифования, полирования и качественной затирки поверхностей. Инструмент оснащен надежной системой регулировки скорости вращения подошвы, позволяющей индивидуально настраивать рабочий темп под конкретный материал. Эффективное удаление отходов обеспечивает комплектный пылесборник в виде мешка. Эластичная опорная тарелка со специальным креплением на липучке гарантирует быструю замену изношенных абразивных кругов.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Эксцентриковая шлифмашина EХ 125 ES 4935416100 AEG - купить по цене 9330 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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