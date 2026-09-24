Top.Mail.Ru
Charlie Moon - Patchwork (0604043857012) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Charlie Moon - Patchwork (0604043857012) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Charlie Moon - Patchwork (0604043857012) виниловая пластинка - фото 1
Charlie Moon - Patchwork (0604043857012) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Charlie Moon
Альбом (сингл)
Patchwork
Жанр
Jazz, Soul
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Charlie Moon - Patchwork (0604043857012) виниловая пластинка - фото 1
  • Charlie Moon - Patchwork (0604043857012) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 920 руб. 
Начислим 206 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 659294
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Charlie Moon - Patchwork (0604043857012) виниловая пластинка
5 920 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Dot Time
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Dot Time
Barcode
[0604043857012]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Charlie Moon
Альбом (сингл)
Patchwork
Жанр
Jazz, Soul
Трек-лист
Tune (Introduction) In a Sentimental Mood Retrograde You Go To My Head All Of You Atoms For Peace Round Midnight Little Flower Something Blue Until Then Winter Waltz
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Charlie Moon - Patchwork (0604043857012) виниловая пластинка

Купить виниловую пластинку Charlie Moon / Patchwork (1LP) - это шанс добавить в вашу коллекцию уникальный альбом от музыканта Charlie Moon. Альбом Patchwork - это олицетворение творчества и таланта Charlie Moon. Его музыка объединяет современные и классические элементы, создавая неповторимую атмосферу и звучание. Виниловая пластинка Charlie Moon / Patchwork (1LP) станет не только источником прекрасного звука, но и оригинальным элементом интерьера. Ее уникальный дизайн и качество изготовления подчеркнут вашу любовь к музыке и станут прекрасным подарком для истинных ценителей виниловых записей. Познакомьтесь с творчеством Charlie Moon, купив виниловую пластинку Charlie Moon / Patchwork (1LP). Этот альбом принесет вам удовольствие и станет отличным дополнением вашей коллекции музыкальных шедевров.

Отзывы о товаре Charlie Moon - Patchwork (0604043857012) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Dot Time
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Dot Time
Barcode
[0604043857012]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Charlie Moon
Альбом (сингл)
Patchwork
Жанр
Jazz, Soul
Трек-лист
Tune (Introduction) In a Sentimental Mood Retrograde You Go To My Head All Of You Atoms For Peace Round Midnight Little Flower Something Blue Until Then Winter Waltz
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Купить виниловую пластинку Charlie Moon / Patchwork (1LP) - это шанс добавить в вашу коллекцию уникальный альбом от музыканта Charlie Moon. Альбом Patchwork - это олицетворение творчества и таланта Charlie Moon. Его музыка объединяет современные и классические элементы, создавая неповторимую атмосферу и звучание. Виниловая пластинка Charlie Moon / Patchwork (1LP) станет не только источником прекрасного звука, но и оригинальным элементом интерьера. Ее уникальный дизайн и качество изготовления подчеркнут вашу любовь к музыке и станут прекрасным подарком для истинных ценителей виниловых записей. Познакомьтесь с творчеством Charlie Moon, купив виниловую пластинку Charlie Moon / Patchwork (1LP). Этот альбом принесет вам удовольствие и станет отличным дополнением вашей коллекции музыкальных шедевров.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Charlie Moon - Patchwork (0604043857012) виниловая пластинка - по цене 5920 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...