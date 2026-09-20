Frank Zappa - Uncle Meat (0824302383919) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Frank Zappa
Альбом (сингл)
Uncle Meat
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 810 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 659238
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Характеристики
Бренд
ZAPPA
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Zappa Records, ООО Юниверсал Мьюзик
Barcode
[0824302383919]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Frank Zappa
Альбом (сингл)
Uncle Meat
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Uncle Meat: Main Title Theme, The Voice Of Cheese, Nine Types Of Industrial Pollution, Zolar Czakl, Dog Breath, In The Year Of The Plague, The Legend Of The Golden Arches, Louie Louie (At The Royal Albert Hall In London), The Dog Breath Variations, Sleeping In A Jar, Our Bizarre Relationship, The Uncle Meat Variations, Electric Aunt Jemima, Prelude To King Kong, God Bless America (Live At The Whisky A Go Go), A Pound For A Brown On The Bus, Ian Underwood Whips It Out (Live On Stage In Copenhagen
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Frank Zappa - Uncle Meat (0824302383919) виниловая пластинка
Uncle Meat — пятый студийный альбом группы The Mothers of Invention, выпущенный в виде двойного в 1969 году
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
ZAPPA
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Zappa Records, ООО Юниверсал Мьюзик
Barcode
[0824302383919]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Frank Zappa
Альбом (сингл)
Uncle Meat
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Uncle Meat: Main Title Theme, The Voice Of Cheese, Nine Types Of Industrial Pollution, Zolar Czakl, Dog Breath, In The Year Of The Plague, The Legend Of The Golden Arches, Louie Louie (At The Royal Albert Hall In London), The Dog Breath Variations, Sleeping In A Jar, Our Bizarre Relationship, The Uncle Meat Variations, Electric Aunt Jemima, Prelude To King Kong, God Bless America (Live At The Whisky A Go Go), A Pound For A Brown On The Bus, Ian Underwood Whips It Out (Live On Stage In Copenhagen
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Uncle Meat — пятый студийный альбом группы The Mothers of Invention, выпущенный в виде двойного в 1969 году
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Frank Zappa - Uncle Meat (0824302383919) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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