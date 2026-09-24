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Armin Van Buuren - Imagine (8719262021167) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Armin Van Buuren - Imagine (8719262021167) виниловая пластинка

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Armin Van Buuren - Imagine (8719262021167) виниловая пластинка - фото 1
Armin Van Buuren - Imagine (8719262021167) виниловая пластинка - фото 2
Armin Van Buuren - Imagine (8719262021167) виниловая пластинка - фото 3
Armin Van Buuren - Imagine (8719262021167) виниловая пластинка - фото 4
Armin Van Buuren - Imagine (8719262021167) виниловая пластинка - фото 5
Armin Van Buuren - Imagine (8719262021167) виниловая пластинка - фото 6
Armin Van Buuren - Imagine (8719262021167) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Armin van Buuren
Альбом (сингл)
Imagine
Жанр
Инструментальная музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Armin Van Buuren - Imagine (8719262021167) виниловая пластинка - фото 1
  • Armin Van Buuren - Imagine (8719262021167) виниловая пластинка - фото 2
  • Armin Van Buuren - Imagine (8719262021167) виниловая пластинка - фото 3
  • Armin Van Buuren - Imagine (8719262021167) виниловая пластинка - фото 4
  • Armin Van Buuren - Imagine (8719262021167) виниловая пластинка - фото 5
  • Armin Van Buuren - Imagine (8719262021167) виниловая пластинка - фото 6
  • Armin Van Buuren - Imagine (8719262021167) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 340 руб. 
Начислим 188 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 659172
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Armin Van Buuren - Imagine (8719262021167) виниловая пластинка
5 340 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262021167]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Armin van Buuren
Альбом (сингл)
Imagine
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Armin van Buuren - Imagine, Armin van Buuren With DJ Shah Feat. Chris Jones - Going Wrong, Armin van Buuren Feat. Jaren - Unforgivable, Armin van Buuren - Face To Face, Armin van Buuren Feat. Audrey Gallagher - Hold On To Me, Armin van Buuren Feat. Sharon Den Adel - In And Out Of Love, Armin van Buuren Feat. Jacqueline Govaert - Never Say Never, Armin van Buuren Feat. Cathy Burton - Rain, Armin van Buuren Feat. Vera Ostrova - What If, Armin van Buuren Feat. Jennifer Rene - Fine Without You, Armi
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Armin Van Buuren - Imagine (8719262021167) виниловая пластинка

Третий студийный альбом нидерландского диджея Армина ван Бюрена, вышедший в 2008 году. Альбом поднялся до #4 в Billboard’s Top Electronic Albums Chart. Первым синглом из него вышел «Going Wrong», вторым — «In and Out of Love» (с участием Шарон ден Адель, вокалистки Within Temptation). Третьим был «Unforgivable» (с участием Jaren), затем вышел «Fine Without You» (с участием Jennifer Rene) и наконец пятым и последним синглом альбома стала композиция «Never Say Never», записанная совместно с Jacqueline Govaert. Армин ван Бюрен - голландский музыкальный продюсер и диджей. Обладатель многих наград, включая первое место в списке "Топ-100 диджеев по версии фанатов" журнала "DJ Magazine. В 2013 году он был номинирован на "Грэмми" в категории "Лучшая танцевальная запись" за песню "This Is What It Feels Like", что сделало его четвёртым артистом в стиле транс, который когда-либо получал номинацию на "Грэмми".

Отзывы о товаре Armin Van Buuren - Imagine (8719262021167) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262021167]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Armin van Buuren
Альбом (сингл)
Imagine
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Armin van Buuren - Imagine, Armin van Buuren With DJ Shah Feat. Chris Jones - Going Wrong, Armin van Buuren Feat. Jaren - Unforgivable, Armin van Buuren - Face To Face, Armin van Buuren Feat. Audrey Gallagher - Hold On To Me, Armin van Buuren Feat. Sharon Den Adel - In And Out Of Love, Armin van Buuren Feat. Jacqueline Govaert - Never Say Never, Armin van Buuren Feat. Cathy Burton - Rain, Armin van Buuren Feat. Vera Ostrova - What If, Armin van Buuren Feat. Jennifer Rene - Fine Without You, Armi
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Третий студийный альбом нидерландского диджея Армина ван Бюрена, вышедший в 2008 году. Альбом поднялся до #4 в Billboard’s Top Electronic Albums Chart. Первым синглом из него вышел «Going Wrong», вторым — «In and Out of Love» (с участием Шарон ден Адель, вокалистки Within Temptation). Третьим был «Unforgivable» (с участием Jaren), затем вышел «Fine Without You» (с участием Jennifer Rene) и наконец пятым и последним синглом альбома стала композиция «Never Say Never», записанная совместно с Jacqueline Govaert. Армин ван Бюрен - голландский музыкальный продюсер и диджей. Обладатель многих наград, включая первое место в списке "Топ-100 диджеев по версии фанатов" журнала "DJ Magazine. В 2013 году он был номинирован на "Грэмми" в категории "Лучшая танцевальная запись" за песню "This Is What It Feels Like", что сделало его четвёртым артистом в стиле транс, который когда-либо получал номинацию на "Грэмми".
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Armin Van Buuren - Imagine (8719262021167) виниловая пластинка - стоимость товара 5340 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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