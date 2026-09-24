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Lizzie Thomas - Duo Encounters (0604043857418) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Lizzie Thomas - Duo Encounters (0604043857418) виниловая пластинка

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Lizzie Thomas - Duo Encounters (0604043857418) виниловая пластинка - фото 1
Lizzie Thomas - Duo Encounters (0604043857418) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Lizzie Thomas
Альбом (сингл)
Duo Encounters
Жанр
Vocal jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Lizzie Thomas - Duo Encounters (0604043857418) виниловая пластинка - фото 1
  • Lizzie Thomas - Duo Encounters (0604043857418) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 920 руб. 
Начислим 206 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 659159
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Lizzie Thomas - Duo Encounters (0604043857418) виниловая пластинка
5 920 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Dot Time
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Dot Time
Barcode
[0604043857418]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Lizzie Thomas
Альбом (сингл)
Duo Encounters
Жанр
Vocal jazz
Трек-лист
A Habit With Me, Willow Weep For Me, Smile, Have You Met Miss Jonesx, Lush Life, My Foolish Heart, Love For Sale, Both Sides Now, Nature Boy, Round Midnight
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Lizzie Thomas - Duo Encounters (0604043857418) виниловая пластинка

Купить виниловую пластинку Lizzie Thomas / Duo Encounters (1LP) - это отличный выбор для ценителей джазовой музыки и страстных выступлений. Альбом Duo Encounters отражает творчество талантливой певицы Lizzie Thomas, которая великолепно сочетает свой голос с музыкальными инструментами в интимных дуэтах. Каждая композиция на пластинке переносят слушателя в мир эмоций и романтики, создавая неповторимую атмосферу. Виниловая пластинка Lizzie Thomas / Duo Encounters (1LP) предлагает превосходное качество звука, позволяя полностью погрузиться в музыкальное исполнение и наслаждаться каждой нотой. Этот альбом является настоящим сокровищем как для коллекционеров, так и для любителей джазовой музыки. Если вы хотите купить виниловую пластинку, которая заставит вашу аудиосистему ожить и заполнить комнату роскошными звуками, то Lizzie Thomas / Duo Encounters (1LP) - идеальный выбор.

Отзывы о товаре Lizzie Thomas - Duo Encounters (0604043857418) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Dot Time
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Dot Time
Barcode
[0604043857418]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Lizzie Thomas
Альбом (сингл)
Duo Encounters
Жанр
Vocal jazz
Трек-лист
A Habit With Me, Willow Weep For Me, Smile, Have You Met Miss Jonesx, Lush Life, My Foolish Heart, Love For Sale, Both Sides Now, Nature Boy, Round Midnight
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Купить виниловую пластинку Lizzie Thomas / Duo Encounters (1LP) - это отличный выбор для ценителей джазовой музыки и страстных выступлений. Альбом Duo Encounters отражает творчество талантливой певицы Lizzie Thomas, которая великолепно сочетает свой голос с музыкальными инструментами в интимных дуэтах. Каждая композиция на пластинке переносят слушателя в мир эмоций и романтики, создавая неповторимую атмосферу. Виниловая пластинка Lizzie Thomas / Duo Encounters (1LP) предлагает превосходное качество звука, позволяя полностью погрузиться в музыкальное исполнение и наслаждаться каждой нотой. Этот альбом является настоящим сокровищем как для коллекционеров, так и для любителей джазовой музыки. Если вы хотите купить виниловую пластинку, которая заставит вашу аудиосистему ожить и заполнить комнату роскошными звуками, то Lizzie Thomas / Duo Encounters (1LP) - идеальный выбор.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Lizzie Thomas - Duo Encounters (0604043857418) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 5920 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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