ЗУБР Родничок-Н, 15 м, вибрационный насос с нижним забором (НВН-15)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
колодезный
Конструкция
вибрационный
Тип выключателя
механический
Потребляемая мощность
240
Глубина погружения
3
Производительность, л/мин
20
Диаметр разъема соединения
1/4 "
Качество воды
чистая
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 590 руб.
В наличии
Код товара: 658399
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
3 590 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Насос погружной
Максимальный напор
60
Тип насоса
колодезный
Конструкция
вибрационный
Тип выключателя
механический
Потребляемая мощность
240
Глубина погружения
3
Производительность, л/мин
20
Диаметр разъема соединения
1/4 "
Максимальная температура воды
35°С
Качество воды
чистая
Ширина, см
14
Высота, см
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х21х11
Вес, кг.
4.15
Описание товара ЗУБР Родничок-Н, 15 м, вибрационный насос с нижним забором (НВН-15)
Вибрационный насос с нижним забором воды ЗУБР Родничок-Н кабель 15 м НВН-15 - идеальное устройство для перекачивания жидкостей, благодаря своей производительности, простоте конструкции и неприхотливости в эксплуатации. Может использоваться при осушении емкостей, для забора воды из скважин и колодцев, осушения затопленных мест, откачки воды из подвалов, аэрации и циркуляции воды. Усиленный алюминиевый корпус защищает внутренние элементы от механических повреждений. Медная обмотка электродвигателя позволяет насосу работать в продолжительном режиме без перегрева. Конструкция насоса с нижним забором воды позволяет откачивать воду из резервуара до минимального уровня.
Смотрите также: Аксессуары для насосов, Гидроаккумуляторы для систем водоснабжения, Насосные станции, Насосы, дренажный, скважинный, фекальный, фонтанный, Насос поверхностный, Denzel, Patriot, 7 м, 8 м, 30 м, Джилекс
Теги товара: колодезный, 3 м, для чистой воды, механический, для чистой воды, механический, 3 м, для чистой воды, Насос погружной
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 520 руб. 5 488 руб.880 руб. в СплитНасос дренажный Patriot F 900 315302409
-
В наличииЦена 3 540 руб.885 руб. в СплитНасос фонтанный, ЗУБР ЗНФЧ-50-3.4
-
В наличииЦена 3 690 руб.923 руб. в СплитДренажный насос DPХ450, 450 Вт, подъем 5 м, 9000 л/ч Denzel
-
В наличииЦена 3 930 руб. 5 225 руб.983 руб. в СплитНасос погружной дренажный Зубр Мастер М1 НПГ-М1-750
-
В наличииЦена 3 970 руб.993 руб. в СплитДренажный насос для чистой и грязной воды DP-600S, 600 Вт, напор...
-
В наличииЦена 4 050 руб.1013 руб. в СплитСадовый поверхностный насос СИБРТЕХ 97243, СПН700-Ч, 700 Вт, нап...
-
В наличииЦена 4 080 руб.1020 руб. в СплитСадовый поверхностный насос SP800P, 800 Вт, напор 40 м, 3600 л/ч...
-
В наличииЦена 4 300 руб. 5 850 руб.1075 руб. в СплитНасос погружной Зубр НПБ-300
-
В наличииЦена 4 360 руб.1090 руб. в СплитДренажный насос DPХ650, 650 Вт, подъем 7 м, 11500 л/ч Denzel
-
В наличииЦена 4 370 руб.1093 руб. в СплитСадовый поверхностный насос СИБРТЕХ 97244, СПН650-П, 650 Вт, нап...
-
В наличииЦена 4 390 руб. 6 113 руб.1098 руб. в СплитНасос садовый поверхностный самовсасывающий Зубр Мастер М1 НС-М1...
-
В наличииЦена 4 410 руб.1103 руб. в СплитСкважинный насос MTX 99501, DW-3-65S, винтовой, диаметр 3", 700 ...
Бренд
Тип товара
Насос погружной
Максимальный напор
60
Тип насоса
колодезный
Конструкция
вибрационный
Тип выключателя
механический
Потребляемая мощность
240
Глубина погружения
3
Производительность, л/мин
20
Диаметр разъема соединения
1/4 "
Максимальная температура воды
35°С
Качество воды
чистая
Развернуть
Ширина, см
14
Высота, см
12
Страна производитель
Китай
Вибрационный насос с нижним забором воды ЗУБР Родничок-Н кабель 15 м НВН-15 - идеальное устройство для перекачивания жидкостей, благодаря своей производительности, простоте конструкции и неприхотливости в эксплуатации. Может использоваться при осушении емкостей, для забора воды из скважин и колодцев, осушения затопленных мест, откачки воды из подвалов, аэрации и циркуляции воды. Усиленный алюминиевый корпус защищает внутренние элементы от механических повреждений. Медная обмотка электродвигателя позволяет насосу работать в продолжительном режиме без перегрева. Конструкция насоса с нижним забором воды позволяет откачивать воду из резервуара до минимального уровня.
Смотрите также: Аксессуары для насосов, Гидроаккумуляторы для систем водоснабжения, Насосные станции, Насосы, дренажный, скважинный, фекальный, фонтанный, Насос поверхностный, Denzel, Patriot, 7 м, 8 м, 30 м, Джилекс
Теги товара: колодезный, 3 м, для чистой воды, механический, для чистой воды, механический, 3 м, для чистой воды, Насос погружной
Смотрите также: Аксессуары для насосов, Гидроаккумуляторы для систем водоснабжения, Насосные станции, Насосы, дренажный, скважинный, фекальный, фонтанный, Насос поверхностный, Denzel, Patriot, 7 м, 8 м, 30 м, Джилекс
Теги товара: колодезный, 3 м, для чистой воды, механический, для чистой воды, механический, 3 м, для чистой воды, Насос погружной
ЗУБР Родничок-Н, 15 м, вибрационный насос с нижним забором (НВН-15) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3590 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре ЗУБР Родничок-Н, 15 м, вибрационный насос с нижним забором (НВН-15)