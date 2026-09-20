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Мышь Logitech M190 - синий купить с доставкой в Москве
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Мышь Logitech M190 - синий

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Мышь Logitech M190 - синий - фото 1
Мышь Logitech M190 - синий - фото 2
Мышь Logitech M190 - синий - фото 3
Мышь Logitech M190 - синий - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Цвет
синий,чёрный
Разрешение оптического сенсора, dpi
1000
Количество клавиш
2
Тип подключения
беспроводной
Интерфейс подключения
USB
  • Мышь Logitech M190 - синий - фото 1
  • Мышь Logitech M190 - синий - фото 2
  • Мышь Logitech M190 - синий - фото 3
  • Мышь Logitech M190 - синий - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 110 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 657362
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Характеристики

Бренд
LOGITECH
Тип товара
Мышь
Особенности
для левой и правой руки
Тип беспроводной связи
радиоканал
Цвет
синий,чёрный
Разрешение оптического сенсора, dpi
1000
Количество клавиш
2
Тип подключения
беспроводной
Интерфейс подключения
USB
Радиус действия беспроводной связи, м
10
Источник питания мыши
1xAA
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х12х8
Вес, г.
140

Описание товара Мышь Logitech M190 - синий

Беспроводная мышь Logitech M190 Blue/Black (910-005907).

Отзывы о товаре Мышь Logitech M190 - синий




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Характеристики
Бренд
LOGITECH
Тип товара
Мышь
Особенности
для левой и правой руки
Тип беспроводной связи
радиоканал
Цвет
синий,чёрный
Разрешение оптического сенсора, dpi
1000
Количество клавиш
2
Тип подключения
беспроводной
Интерфейс подключения
USB
Радиус действия беспроводной связи, м
10
Источник питания мыши
1xAA
Страна производитель
Китай
Описание
Беспроводная мышь Logitech M190 Blue/Black (910-005907).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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