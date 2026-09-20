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Экшн-камера GoPro Hero 12 Black Edition (CHDHX-121-RW) купить с доставкой в Москве
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Экшн-камера GoPro Hero 12 Black Edition (CHDHX-121-RW)

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Экшн-камера GoPro Hero 12 Black Edition (CHDHX-121-RW) - фото 1
Экшн-камера GoPro Hero 12 Black Edition (CHDHX-121-RW) - фото 2
Экшн-камера GoPro Hero 12 Black Edition (CHDHX-121-RW) - фото 3
Экшн-камера GoPro Hero 12 Black Edition (CHDHX-121-RW) - фото 4
Экшн-камера GoPro Hero 12 Black Edition (CHDHX-121-RW) - фото 5
Экшн-камера GoPro Hero 12 Black Edition (CHDHX-121-RW) - фото 6
Экшн-камера GoPro Hero 12 Black Edition (CHDHX-121-RW) - фото 7
Экшн-камера GoPro Hero 12 Black Edition (CHDHX-121-RW) - фото 8
Экшн-камера GoPro Hero 12 Black Edition (CHDHX-121-RW) - фото 9
Экшн-камера GoPro Hero 12 Black Edition (CHDHX-121-RW) - фото 10
Экшн-камера GoPro Hero 12 Black Edition (CHDHX-121-RW) - фото 11
Экшн-камера GoPro Hero 12 Black Edition (CHDHX-121-RW) - фото 12
Экшн-камера GoPro Hero 12 Black Edition (CHDHX-121-RW) - фото 13
Экшн-камера GoPro Hero 12 Black Edition (CHDHX-121-RW) - фото 14
Экшн-камера GoPro Hero 12 Black Edition (CHDHX-121-RW) - фото 15
Экшн-камера GoPro Hero 12 Black Edition (CHDHX-121-RW) - фото 16
Экшн-камера GoPro Hero 12 Black Edition (CHDHX-121-RW) - фото 17
Экшн-камера GoPro Hero 12 Black Edition (CHDHX-121-RW) - фото 18
Экшн-камера GoPro Hero 12 Black Edition (CHDHX-121-RW) - фото 19
Экшн-камера GoPro Hero 12 Black Edition (CHDHX-121-RW) - фото 20
Экшн-камера GoPro Hero 12 Black Edition (CHDHX-121-RW) - фото 21
Экшн-камера GoPro Hero 12 Black Edition (CHDHX-121-RW) - фото 22
Экшн-камера GoPro Hero 12 Black Edition (CHDHX-121-RW) - фото 23
Экшн-камера GoPro Hero 12 Black Edition (CHDHX-121-RW) - фото 24
Экшн-камера GoPro Hero 12 Black Edition (CHDHX-121-RW) - фото 25
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Экшн-камера
Основной дисплей
есть
Диагональ основного дисплея (дюйм)
2.27
Тип матрица
CMOS
Число мегапикселей матрицы
27.6
Количество объективов
1
Угол обзора (градус)
156
Запись видео высокой четкости
5K
Максимальное разрешение видеозаписи
5312x2988
  • Экшн-камера GoPro Hero 12 Black Edition (CHDHX-121-RW) - фото 1
  • Экшн-камера GoPro Hero 12 Black Edition (CHDHX-121-RW) - фото 2
  • Экшн-камера GoPro Hero 12 Black Edition (CHDHX-121-RW) - фото 3
  • Экшн-камера GoPro Hero 12 Black Edition (CHDHX-121-RW) - фото 4
  • Экшн-камера GoPro Hero 12 Black Edition (CHDHX-121-RW) - фото 5
  • Экшн-камера GoPro Hero 12 Black Edition (CHDHX-121-RW) - фото 6
  • Экшн-камера GoPro Hero 12 Black Edition (CHDHX-121-RW) - фото 7
  • Экшн-камера GoPro Hero 12 Black Edition (CHDHX-121-RW) - фото 8
  • Экшн-камера GoPro Hero 12 Black Edition (CHDHX-121-RW) - фото 9
  • Экшн-камера GoPro Hero 12 Black Edition (CHDHX-121-RW) - фото 10
  • Экшн-камера GoPro Hero 12 Black Edition (CHDHX-121-RW) - фото 11
  • Экшн-камера GoPro Hero 12 Black Edition (CHDHX-121-RW) - фото 12
  • Экшн-камера GoPro Hero 12 Black Edition (CHDHX-121-RW) - фото 13
  • Экшн-камера GoPro Hero 12 Black Edition (CHDHX-121-RW) - фото 14
  • Экшн-камера GoPro Hero 12 Black Edition (CHDHX-121-RW) - фото 15
  • Экшн-камера GoPro Hero 12 Black Edition (CHDHX-121-RW) - фото 16
  • Экшн-камера GoPro Hero 12 Black Edition (CHDHX-121-RW) - фото 17
  • Экшн-камера GoPro Hero 12 Black Edition (CHDHX-121-RW) - фото 18
  • Экшн-камера GoPro Hero 12 Black Edition (CHDHX-121-RW) - фото 19
  • Экшн-камера GoPro Hero 12 Black Edition (CHDHX-121-RW) - фото 20
  • Экшн-камера GoPro Hero 12 Black Edition (CHDHX-121-RW) - фото 21
  • Экшн-камера GoPro Hero 12 Black Edition (CHDHX-121-RW) - фото 22
  • Экшн-камера GoPro Hero 12 Black Edition (CHDHX-121-RW) - фото 23
  • Экшн-камера GoPro Hero 12 Black Edition (CHDHX-121-RW) - фото 24
  • Экшн-камера GoPro Hero 12 Black Edition (CHDHX-121-RW) - фото 25
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
29 830 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 657351
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Характеристики

Бренд
GoPro
Тип товара
Экшн-камера
Цвет
черный
Основной дисплей
есть
Диагональ основного дисплея (дюйм)
2.27
Фронтальный дисплей
есть
Тип матрица
CMOS
Число мегапикселей матрицы
27.6
Количество объективов
1
Угол обзора (градус)
156
Запись видео высокой четкости
5K
Максимальное разрешение видеозаписи
5312x2988
Макс. число кадров при максимальном разрешении
240 кадр./сек
Формат видеофайлов
mp4
Таймлапс
Да
Стабилизатор изображения
да
Тип стабилизатора изображения
цифровой (программный)
Режим фото
Да
Формат изображений
RAW
Водонепроницаемость
да
Модульная камера
Нет
Максимальная глубина погружения
10 м (без аквабокса), 60 м (в аквабоксе)
Класс защиты
IPX8
Максимальный объем карты памяти
1024 Гб
Разъемы
USB Type-C
Беспроводные интерфейсы
Wi-Fi
Питание
от аккумулятора
Емкость аккумулятора, мАч
1720
Комплектация
винт крепежный, крепление-защелка, площадка ровная клеящаяся
Подводный бокс в комплекте
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х12х8
Вес, г.
200

Описание товара Экшн-камера GoPro Hero 12 Black Edition (CHDHX-121-RW)

Представляем вам новую экшн-камеру GoPro, созданную для захватывающих приключений и создания впечатляющих видеороликов. Эта камера оснащена передовыми технологиями, которые помогут вам запечатлеть каждый момент в наивысшем качестве. Сердцем камеры является сенсор CMOS, который обеспечивает высококачественное изображение в любых условиях. Благодаря высокоскоростной съемке до 240 кадров в секунду, вы можете создавать потрясающие замедленные видео с максимальной детализацией и четкостью. GoPro поддерживает беспроводные интерфейсы Wi-Fi, что позволяет быстро и удобно передавать файлы на другие устройства или делиться ими в социальных сетях. Угол обзора 156° подарит вам широкие ракурсы, идеально подходящие для съемки живописных ландшафтов или динамичных спортивных сцен. Камера оснащена встроенной стабилизацией изображения, которая обеспечивает плавность и устойчивость кадра даже в самых экстремальных условиях. Это значит, что больше не нужно беспокоиться о тряске камеры во время съемки. Хотя подводный бокс не включен в комплект, защита от влаги по стандарту IPX8 позволяет использовать камеру в воде без страха за ее сохранность. Питается устройство от надежного аккумулятора емкостью 1720 мА·ч, который обеспечит длительное время работы без подзарядки. Камера поддерживает карты памяти microSD, что позволяет расширить объем хранилища в зависимости от ваших потребностей. Дисплеи, как основной, так и фронтальный, позволяют легко настраивать кадры и добиваться идеальных результатов при любых условиях съемки. Черный цвет корпуса придает камере стильный и современный вид. GoPro — ваш идеальный спутник в любых приключениях, готовый запечатлеть каждый момент вашей жизни в профессиональном качестве.

Отзывы о товаре Экшн-камера GoPro Hero 12 Black Edition (CHDHX-121-RW)




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
GoPro
Тип товара
Экшн-камера
Цвет
черный
Основной дисплей
есть
Диагональ основного дисплея (дюйм)
2.27
Фронтальный дисплей
есть
Тип матрица
CMOS
Число мегапикселей матрицы
27.6
Количество объективов
1
Угол обзора (градус)
156
Запись видео высокой четкости
5K
Максимальное разрешение видеозаписи
5312x2988
Развернуть
Макс. число кадров при максимальном разрешении
240 кадр./сек
Формат видеофайлов
mp4
Таймлапс
Да
Стабилизатор изображения
да
Тип стабилизатора изображения
цифровой (программный)
Режим фото
Да
Формат изображений
RAW
Водонепроницаемость
да
Модульная камера
Нет
Максимальная глубина погружения
10 м (без аквабокса), 60 м (в аквабоксе)
Класс защиты
IPX8
Максимальный объем карты памяти
1024 Гб
Разъемы
USB Type-C
Беспроводные интерфейсы
Wi-Fi
Питание
от аккумулятора
Емкость аккумулятора, мАч
1720
Комплектация
винт крепежный, крепление-защелка, площадка ровная клеящаяся
Подводный бокс в комплекте
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Представляем вам новую экшн-камеру GoPro, созданную для захватывающих приключений и создания впечатляющих видеороликов. Эта камера оснащена передовыми технологиями, которые помогут вам запечатлеть каждый момент в наивысшем качестве. Сердцем камеры является сенсор CMOS, который обеспечивает высококачественное изображение в любых условиях. Благодаря высокоскоростной съемке до 240 кадров в секунду, вы можете создавать потрясающие замедленные видео с максимальной детализацией и четкостью. GoPro поддерживает беспроводные интерфейсы Wi-Fi, что позволяет быстро и удобно передавать файлы на другие устройства или делиться ими в социальных сетях. Угол обзора 156° подарит вам широкие ракурсы, идеально подходящие для съемки живописных ландшафтов или динамичных спортивных сцен. Камера оснащена встроенной стабилизацией изображения, которая обеспечивает плавность и устойчивость кадра даже в самых экстремальных условиях. Это значит, что больше не нужно беспокоиться о тряске камеры во время съемки. Хотя подводный бокс не включен в комплект, защита от влаги по стандарту IPX8 позволяет использовать камеру в воде без страха за ее сохранность. Питается устройство от надежного аккумулятора емкостью 1720 мА·ч, который обеспечит длительное время работы без подзарядки. Камера поддерживает карты памяти microSD, что позволяет расширить объем хранилища в зависимости от ваших потребностей. Дисплеи, как основной, так и фронтальный, позволяют легко настраивать кадры и добиваться идеальных результатов при любых условиях съемки. Черный цвет корпуса придает камере стильный и современный вид. GoPro — ваш идеальный спутник в любых приключениях, готовый запечатлеть каждый момент вашей жизни в профессиональном качестве.
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Отзывы


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