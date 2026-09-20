Описание товара Экшн-камера GoPro Hero 12 Black Edition (CHDHX-121-RW)

Представляем вам новую экшн-камеру GoPro, созданную для захватывающих приключений и создания впечатляющих видеороликов. Эта камера оснащена передовыми технологиями, которые помогут вам запечатлеть каждый момент в наивысшем качестве. Сердцем камеры является сенсор CMOS, который обеспечивает высококачественное изображение в любых условиях. Благодаря высокоскоростной съемке до 240 кадров в секунду, вы можете создавать потрясающие замедленные видео с максимальной детализацией и четкостью. GoPro поддерживает беспроводные интерфейсы Wi-Fi, что позволяет быстро и удобно передавать файлы на другие устройства или делиться ими в социальных сетях. Угол обзора 156° подарит вам широкие ракурсы, идеально подходящие для съемки живописных ландшафтов или динамичных спортивных сцен. Камера оснащена встроенной стабилизацией изображения, которая обеспечивает плавность и устойчивость кадра даже в самых экстремальных условиях. Это значит, что больше не нужно беспокоиться о тряске камеры во время съемки. Хотя подводный бокс не включен в комплект, защита от влаги по стандарту IPX8 позволяет использовать камеру в воде без страха за ее сохранность. Питается устройство от надежного аккумулятора емкостью 1720 мА·ч, который обеспечит длительное время работы без подзарядки. Камера поддерживает карты памяти microSD, что позволяет расширить объем хранилища в зависимости от ваших потребностей. Дисплеи, как основной, так и фронтальный, позволяют легко настраивать кадры и добиваться идеальных результатов при любых условиях съемки. Черный цвет корпуса придает камере стильный и современный вид. GoPro — ваш идеальный спутник в любых приключениях, готовый запечатлеть каждый момент вашей жизни в профессиональном качестве.