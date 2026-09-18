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Характеристики
Тип товара
Экшн-камера
Основной дисплей
нет
Тип матрица
CMOS
Число мегапикселей матрицы
16
Количество объективов
1
Угол обзора (градус)
120
Запись видео высокой четкости
4К UHD
Максимальное разрешение видеозаписи
3840x2160
Макс. число кадров при максимальном разрешении
60 кадр./сек
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 060 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 320342
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Пульт ДУ
нет
Подводный бокс в комплекте
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х12х10
Вес, г.
360
Описание товара Экшн-камера Digma DiCam 300 серый
Экшн-камера Digma DiCam 300 Grey — хороший выбор для любителя активного отдыха, который хочет сохранить на память самые яркие впечатления о поездке. Устройство весь 54 граммов и размерами 59,2х41х29,8 мм легко фиксируется так, как вам нужно, с помощью креплений, входящих в комплект.16-мегапиксельная матрица хорошо передает мелкие детали и реалистично воспроизводит цвета. Камера сохраняет видео с максимальным разрешением 3840х2160 пикселей, что соответствует стандарту 4K. Она оборудована встроенным микрофоном для записи звука и 2-дюймовым цветным дисплеем, позволяющим сразу же просмотреть отснятый ролик. Готовым материалом можно быстро поделиться в социальных сетях, для этого предусмотрен модуль Wi-Fi, обеспечивающий простое подключение к смартфону или планшету.
камера, водонепроницаемый бокс, основное крепление, крепление на руль велосипеда, крепление на шлем, адаптер-переходник, адаптер на резьбу, рамка, повязка-бандаж, аккумулятор, USB-кабель, руководство пользователя, гарантийный талон
Пульт ДУ
нет
Подводный бокс в комплекте
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Экшн-камера Digma DiCam 300 Grey — хороший выбор для любителя активного отдыха, который хочет сохранить на память самые яркие впечатления о поездке. Устройство весь 54 граммов и размерами 59,2х41х29,8 мм легко фиксируется так, как вам нужно, с помощью креплений, входящих в комплект.16-мегапиксельная матрица хорошо передает мелкие детали и реалистично воспроизводит цвета. Камера сохраняет видео с максимальным разрешением 3840х2160 пикселей, что соответствует стандарту 4K. Она оборудована встроенным микрофоном для записи звука и 2-дюймовым цветным дисплеем, позволяющим сразу же просмотреть отснятый ролик. Готовым материалом можно быстро поделиться в социальных сетях, для этого предусмотрен модуль Wi-Fi, обеспечивающий простое подключение к смартфону или планшету.
Экшн-камера Digma DiCam 300 серый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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