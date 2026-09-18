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Экшн-камера Digma DiCam 300 серый купить с доставкой в Москве
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Экшн-камера Digma DiCam 300 серый

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Экшн-камера Digma DiCam 300 серый - фото 1
Экшн-камера Digma DiCam 300 серый - фото 2
Экшн-камера Digma DiCam 300 серый - фото 3
Экшн-камера Digma DiCam 300 серый - фото 4
Экшн-камера Digma DiCam 300 серый - фото 5
Экшн-камера Digma DiCam 300 серый - фото 6
Экшн-камера Digma DiCam 300 серый - фото 7
Экшн-камера Digma DiCam 300 серый - фото 8
Экшн-камера Digma DiCam 300 серый - фото 9
Экшн-камера Digma DiCam 300 серый - фото 10
Экшн-камера Digma DiCam 300 серый - фото 11
Экшн-камера Digma DiCam 300 серый - фото 12
Экшн-камера Digma DiCam 300 серый - фото 13
Экшн-камера Digma DiCam 300 серый - фото 14
Экшн-камера Digma DiCam 300 серый - фото 15
Экшн-камера Digma DiCam 300 серый - фото 16
Экшн-камера Digma DiCam 300 серый - фото 17
Экшн-камера Digma DiCam 300 серый - фото 18
Экшн-камера Digma DiCam 300 серый - фото 19
Экшн-камера Digma DiCam 300 серый - фото 20
Экшн-камера Digma DiCam 300 серый - фото 21
Экшн-камера Digma DiCam 300 серый - фото 22
Экшн-камера Digma DiCam 300 серый - фото 23
Экшн-камера Digma DiCam 300 серый - фото 24
Экшн-камера Digma DiCam 300 серый - фото 25
Экшн-камера Digma DiCam 300 серый - фото 26
Экшн-камера Digma DiCam 300 серый - фото 27
Экшн-камера Digma DiCam 300 серый - фото 28
Экшн-камера Digma DiCam 300 серый - фото 29
Экшн-камера Digma DiCam 300 серый - фото 30
Экшн-камера Digma DiCam 300 серый - фото 31
Экшн-камера Digma DiCam 300 серый - фото 32
Экшн-камера Digma DiCam 300 серый - фото 33
Экшн-камера Digma DiCam 300 серый - фото 34
Экшн-камера Digma DiCam 300 серый - фото 35
Экшн-камера Digma DiCam 300 серый - фото 36
Экшн-камера Digma DiCam 300 серый - фото 37
Экшн-камера Digma DiCam 300 серый - фото 38
Экшн-камера Digma DiCam 300 серый - фото 39
Экшн-камера Digma DiCam 300 серый - фото 40
Экшн-камера Digma DiCam 300 серый - фото 41
Экшн-камера Digma DiCam 300 серый - фото 42
Экшн-камера Digma DiCam 300 серый - фото 43
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Экшн-камера
Основной дисплей
нет
Тип матрица
CMOS
Число мегапикселей матрицы
16
Количество объективов
1
Угол обзора (градус)
120
Запись видео высокой четкости
4К UHD
Максимальное разрешение видеозаписи
3840x2160
Макс. число кадров при максимальном разрешении
60 кадр./сек
  • Экшн-камера Digma DiCam 300 серый - фото 1
  • Экшн-камера Digma DiCam 300 серый - фото 2
  • Экшн-камера Digma DiCam 300 серый - фото 3
  • Экшн-камера Digma DiCam 300 серый - фото 4
  • Экшн-камера Digma DiCam 300 серый - фото 5
  • Экшн-камера Digma DiCam 300 серый - фото 6
  • Экшн-камера Digma DiCam 300 серый - фото 7
  • Экшн-камера Digma DiCam 300 серый - фото 8
  • Экшн-камера Digma DiCam 300 серый - фото 9
  • Экшн-камера Digma DiCam 300 серый - фото 10
  • Экшн-камера Digma DiCam 300 серый - фото 11
  • Экшн-камера Digma DiCam 300 серый - фото 12
  • Экшн-камера Digma DiCam 300 серый - фото 13
  • Экшн-камера Digma DiCam 300 серый - фото 14
  • Экшн-камера Digma DiCam 300 серый - фото 15
  • Экшн-камера Digma DiCam 300 серый - фото 16
  • Экшн-камера Digma DiCam 300 серый - фото 17
  • Экшн-камера Digma DiCam 300 серый - фото 18
  • Экшн-камера Digma DiCam 300 серый - фото 19
  • Экшн-камера Digma DiCam 300 серый - фото 20
  • Экшн-камера Digma DiCam 300 серый - фото 21
  • Экшн-камера Digma DiCam 300 серый - фото 22
  • Экшн-камера Digma DiCam 300 серый - фото 23
  • Экшн-камера Digma DiCam 300 серый - фото 24
  • Экшн-камера Digma DiCam 300 серый - фото 25
  • Экшн-камера Digma DiCam 300 серый - фото 26
  • Экшн-камера Digma DiCam 300 серый - фото 27
  • Экшн-камера Digma DiCam 300 серый - фото 28
  • Экшн-камера Digma DiCam 300 серый - фото 29
  • Экшн-камера Digma DiCam 300 серый - фото 30
  • Экшн-камера Digma DiCam 300 серый - фото 31
  • Экшн-камера Digma DiCam 300 серый - фото 32
  • Экшн-камера Digma DiCam 300 серый - фото 33
  • Экшн-камера Digma DiCam 300 серый - фото 34
  • Экшн-камера Digma DiCam 300 серый - фото 35
  • Экшн-камера Digma DiCam 300 серый - фото 36
  • Экшн-камера Digma DiCam 300 серый - фото 37
  • Экшн-камера Digma DiCam 300 серый - фото 38
  • Экшн-камера Digma DiCam 300 серый - фото 39
  • Экшн-камера Digma DiCam 300 серый - фото 40
  • Экшн-камера Digma DiCam 300 серый - фото 41
  • Экшн-камера Digma DiCam 300 серый - фото 42
  • Экшн-камера Digma DiCam 300 серый - фото 43
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 060 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 320342
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Характеристики

Бренд
Digma
Тип товара
Экшн-камера
Цвет
серый
Основной дисплей
нет
Фронтальный дисплей
нет
Тип матрица
CMOS
Число мегапикселей матрицы
16
Модель матрицы
Allwinner V3
Количество объективов
1
Угол обзора (градус)
120
Запись видео высокой четкости
4К UHD
Максимальное разрешение видеозаписи
3840x2160
Макс. число кадров при максимальном разрешении
60 кадр./сек
Формат видеофайлов
mp4
Стабилизатор изображения
нет
Режим фото
Да
Формат изображений
JPG
Водонепроницаемость
да
Максимальная глубина погружения
30 м с боксом
Максимальный объем карты памяти
64 Гб
Разъемы
HDMI-выход
Беспроводные интерфейсы
Bluetooth, Wi-Fi
Микрофон
да
Питание
от аккумулятора
Емкость аккумулятора, мАч
700
Комплектация
камера, водонепроницаемый бокс, основное крепление, крепление на руль велосипеда, крепление на шлем, адаптер-переходник, адаптер на резьбу, рамка, повязка-бандаж, аккумулятор, USB-кабель, руководство пользователя, гарантийный талон
Пульт ДУ
нет
Подводный бокс в комплекте
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х12х10
Вес, г.
360

Описание товара Экшн-камера Digma DiCam 300 серый

Экшн-камера Digma DiCam 300 Grey — хороший выбор для любителя активного отдыха, который хочет сохранить на память самые яркие впечатления о поездке. Устройство весь 54 граммов и размерами 59,2х41х29,8 мм легко фиксируется так, как вам нужно, с помощью креплений, входящих в комплект.16-мегапиксельная матрица хорошо передает мелкие детали и реалистично воспроизводит цвета. Камера сохраняет видео с максимальным разрешением 3840х2160 пикселей, что соответствует стандарту 4K. Она оборудована встроенным микрофоном для записи звука и 2-дюймовым цветным дисплеем, позволяющим сразу же просмотреть отснятый ролик. Готовым материалом можно быстро поделиться в социальных сетях, для этого предусмотрен модуль Wi-Fi, обеспечивающий простое подключение к смартфону или планшету.

Отзывы о товаре Экшн-камера Digma DiCam 300 серый




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Digma
Тип товара
Экшн-камера
Цвет
серый
Основной дисплей
нет
Фронтальный дисплей
нет
Тип матрица
CMOS
Число мегапикселей матрицы
16
Модель матрицы
Allwinner V3
Количество объективов
1
Угол обзора (градус)
120
Запись видео высокой четкости
4К UHD
Максимальное разрешение видеозаписи
3840x2160
Развернуть
Макс. число кадров при максимальном разрешении
60 кадр./сек
Формат видеофайлов
mp4
Стабилизатор изображения
нет
Режим фото
Да
Формат изображений
JPG
Водонепроницаемость
да
Максимальная глубина погружения
30 м с боксом
Максимальный объем карты памяти
64 Гб
Разъемы
HDMI-выход
Беспроводные интерфейсы
Bluetooth, Wi-Fi
Микрофон
да
Питание
от аккумулятора
Емкость аккумулятора, мАч
700
Комплектация
камера, водонепроницаемый бокс, основное крепление, крепление на руль велосипеда, крепление на шлем, адаптер-переходник, адаптер на резьбу, рамка, повязка-бандаж, аккумулятор, USB-кабель, руководство пользователя, гарантийный талон
Пульт ДУ
нет
Подводный бокс в комплекте
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Экшн-камера Digma DiCam 300 Grey — хороший выбор для любителя активного отдыха, который хочет сохранить на память самые яркие впечатления о поездке. Устройство весь 54 граммов и размерами 59,2х41х29,8 мм легко фиксируется так, как вам нужно, с помощью креплений, входящих в комплект.16-мегапиксельная матрица хорошо передает мелкие детали и реалистично воспроизводит цвета. Камера сохраняет видео с максимальным разрешением 3840х2160 пикселей, что соответствует стандарту 4K. Она оборудована встроенным микрофоном для записи звука и 2-дюймовым цветным дисплеем, позволяющим сразу же просмотреть отснятый ролик. Готовым материалом можно быстро поделиться в социальных сетях, для этого предусмотрен модуль Wi-Fi, обеспечивающий простое подключение к смартфону или планшету.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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