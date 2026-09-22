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Характеристики
Тип товара
Экшн-камера
Основной дисплей
есть
Диагональ основного дисплея (дюйм)
2.5
Тип матрица
CMOS
Число мегапикселей матрицы
40
Количество объективов
1
Угол обзора (градус)
155
Запись видео высокой четкости
4К UHD
Максимальное разрешение видеозаписи
3840x2160
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
39 350 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 732162
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площадка изогнутая клеящаяся, для батарей, крепление быстросъемного адаптера, рамка защитная, резинка для защиты объектива, штатив-удлинитель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х12х5
Вес, г.
744
Описание товара Экшн-камера DJI Osmo Action 5 Pro Adventure Combo
Экшн-камера DJI Osmo Action 5 PRO ADVENTURE COMBO черного цвета предназначена для фото- и видеосъемки под водой и на суше. Она имеет уровень влагозащиты IPX8, что позволяет погружать камеру на глубину до 20 м, а в аквабоксе – до 60 м. CMOS-матрица устройства обладает разрешением 40 Мп, благодаря чему получится снять видео в формате 4 К. Изображение будет четким, без смазываний и искажений, с реалистичной цветопередачей. В объектив с диафрагмой f/2.8, 2-кратным увеличением и углом обзора в 155° попадают все важные детали съемки.
Цифровая стабилизация и функция фиксации горизонта позволяют снимать видео высокого качества в самых сложных условиях: при быстром движении, сильной тряске и в полете. OLED-дисплей диагональю 2.5" и сенсорным управлением помогает настраивать экшн-камеру DJI Osmo Action 5 PRO и просматривать отснятый материал. Встроенная память рассчитана на хранение данных до 47 ГБ. Увеличить ее до 1 ТБ можно установкой карты памяти. Полного заряда аккумулятора хватает на 240 мин беспрерывной работы экшн-камеры.
площадка изогнутая клеящаяся, для батарей, крепление быстросъемного адаптера, рамка защитная, резинка для защиты объектива, штатив-удлинитель
Страна производитель
Китай
Описание
Экшн-камера DJI Osmo Action 5 PRO ADVENTURE COMBO черного цвета предназначена для фото- и видеосъемки под водой и на суше. Она имеет уровень влагозащиты IPX8, что позволяет погружать камеру на глубину до 20 м, а в аквабоксе – до 60 м. CMOS-матрица устройства обладает разрешением 40 Мп, благодаря чему получится снять видео в формате 4 К. Изображение будет четким, без смазываний и искажений, с реалистичной цветопередачей. В объектив с диафрагмой f/2.8, 2-кратным увеличением и углом обзора в 155° попадают все важные детали съемки.
Цифровая стабилизация и функция фиксации горизонта позволяют снимать видео высокого качества в самых сложных условиях: при быстром движении, сильной тряске и в полете. OLED-дисплей диагональю 2.5" и сенсорным управлением помогает настраивать экшн-камеру DJI Osmo Action 5 PRO и просматривать отснятый материал. Встроенная память рассчитана на хранение данных до 47 ГБ. Увеличить ее до 1 ТБ можно установкой карты памяти. Полного заряда аккумулятора хватает на 240 мин беспрерывной работы экшн-камеры.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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