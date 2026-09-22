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Характеристики
Тип товара
Экшн-камера
Основной дисплей
есть
Диагональ основного дисплея (дюйм)
2.5
Тип матрица
CMOS
Число мегапикселей матрицы
40
Количество объективов
1
Угол обзора (градус)
155
Запись видео высокой четкости
4К UHD
Максимальное разрешение видеозаписи
3840x2160
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
31 510 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 732163
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площадка изогнутая клеящаяся, аккумулятор, блокировочный винт, быстросъемный адаптер, защита объектива, кабель Type-C - Type-C, кейс для батарей, рамка защитная, резинка для защиты объектива
Подводный бокс в комплекте
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х15х7
Вес, г.
328
Описание товара Экшн-камера DJI Osmo Action 5 Pro Standard Combo
Экшн-камера DJI Osmo Action 5 PRO STANDARD COMBO поддерживает интеллектуальное отслеживание темы, благодаря которому он определяет положение объекта и корректирует композицию для сохранения его центра в каждом кадре. Аккумулятор емкостью 1950 мАч обеспечивает до 4 часов автономной работы устройства, а при температуре -20° C оно сможет вести непрерывную видеосъемку в течение 3.6 часов. В оснащение модели входят два сенсорных OLED-дисплея для демонстрации контрастного изображения с естественной цветопередачей. Система HorizonSteady в экшн-камере DJI Osmo Action 5 PRO STANDARD COMBO уменьшает тряску и корректирует горизонтальные наклоны в диапазоне 360°, что потребуется в большинстве спортивных сценариев.
площадка изогнутая клеящаяся, аккумулятор, блокировочный винт, быстросъемный адаптер, защита объектива, кабель Type-C - Type-C, кейс для батарей, рамка защитная, резинка для защиты объектива
Подводный бокс в комплекте
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Экшн-камера DJI Osmo Action 5 PRO STANDARD COMBO поддерживает интеллектуальное отслеживание темы, благодаря которому он определяет положение объекта и корректирует композицию для сохранения его центра в каждом кадре. Аккумулятор емкостью 1950 мАч обеспечивает до 4 часов автономной работы устройства, а при температуре -20° C оно сможет вести непрерывную видеосъемку в течение 3.6 часов. В оснащение модели входят два сенсорных OLED-дисплея для демонстрации контрастного изображения с естественной цветопередачей. Система HorizonSteady в экшн-камере DJI Osmo Action 5 PRO STANDARD COMBO уменьшает тряску и корректирует горизонтальные наклоны в диапазоне 360°, что потребуется в большинстве спортивных сценариев.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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