Top.Mail.Ru
Экшн-камера DJI Osmo Action 5 Pro Standard Combo купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Экшн-камера DJI Osmo Action 5 Pro Standard Combo

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Экшн-камера DJI Osmo Action 5 Pro Standard Combo - фото 1
Экшн-камера DJI Osmo Action 5 Pro Standard Combo - фото 2
Экшн-камера DJI Osmo Action 5 Pro Standard Combo - фото 3
Экшн-камера DJI Osmo Action 5 Pro Standard Combo - фото 4
Экшн-камера DJI Osmo Action 5 Pro Standard Combo - фото 5
Экшн-камера DJI Osmo Action 5 Pro Standard Combo - фото 6
Экшн-камера DJI Osmo Action 5 Pro Standard Combo - фото 7
Экшн-камера DJI Osmo Action 5 Pro Standard Combo - фото 8
Экшн-камера DJI Osmo Action 5 Pro Standard Combo - фото 9
Экшн-камера DJI Osmo Action 5 Pro Standard Combo - фото 10
Экшн-камера DJI Osmo Action 5 Pro Standard Combo - фото 11
Экшн-камера DJI Osmo Action 5 Pro Standard Combo - фото 12
Экшн-камера DJI Osmo Action 5 Pro Standard Combo - фото 13
Экшн-камера DJI Osmo Action 5 Pro Standard Combo - фото 14
Экшн-камера DJI Osmo Action 5 Pro Standard Combo - фото 15
Экшн-камера DJI Osmo Action 5 Pro Standard Combo - фото 16
Экшн-камера DJI Osmo Action 5 Pro Standard Combo - фото 17
Экшн-камера DJI Osmo Action 5 Pro Standard Combo - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Экшн-камера
Основной дисплей
есть
Диагональ основного дисплея (дюйм)
2.5
Тип матрица
CMOS
Число мегапикселей матрицы
40
Количество объективов
1
Угол обзора (градус)
155
Запись видео высокой четкости
4К UHD
Максимальное разрешение видеозаписи
3840x2160
  • Экшн-камера DJI Osmo Action 5 Pro Standard Combo - фото 1
  • Экшн-камера DJI Osmo Action 5 Pro Standard Combo - фото 2
  • Экшн-камера DJI Osmo Action 5 Pro Standard Combo - фото 3
  • Экшн-камера DJI Osmo Action 5 Pro Standard Combo - фото 4
  • Экшн-камера DJI Osmo Action 5 Pro Standard Combo - фото 5
  • Экшн-камера DJI Osmo Action 5 Pro Standard Combo - фото 6
  • Экшн-камера DJI Osmo Action 5 Pro Standard Combo - фото 7
  • Экшн-камера DJI Osmo Action 5 Pro Standard Combo - фото 8
  • Экшн-камера DJI Osmo Action 5 Pro Standard Combo - фото 9
  • Экшн-камера DJI Osmo Action 5 Pro Standard Combo - фото 10
  • Экшн-камера DJI Osmo Action 5 Pro Standard Combo - фото 11
  • Экшн-камера DJI Osmo Action 5 Pro Standard Combo - фото 12
  • Экшн-камера DJI Osmo Action 5 Pro Standard Combo - фото 13
  • Экшн-камера DJI Osmo Action 5 Pro Standard Combo - фото 14
  • Экшн-камера DJI Osmo Action 5 Pro Standard Combo - фото 15
  • Экшн-камера DJI Osmo Action 5 Pro Standard Combo - фото 16
  • Экшн-камера DJI Osmo Action 5 Pro Standard Combo - фото 17
  • Экшн-камера DJI Osmo Action 5 Pro Standard Combo - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
31 510 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 732163
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Dji
Тип товара
Экшн-камера
Цвет
черный
Основной дисплей
есть
Диагональ основного дисплея (дюйм)
2.5
Фронтальный дисплей
нет
Тип матрица
CMOS
Число мегапикселей матрицы
40
Количество объективов
1
Угол обзора (градус)
155
Запись видео высокой четкости
4К UHD
Максимальное разрешение видеозаписи
3840x2160
Макс. число кадров при максимальном разрешении
120 кадр./сек
Формат видеофайлов
mp4
Таймлапс
Да
Стабилизатор изображения
да
Тип стабилизатора изображения
цифровой (программный)
Режим фото
Да
Формат изображений
RAW
Водонепроницаемость
да
Модульная камера
Нет
Максимальная глубина погружения
20 м (без аквабокса), 60 м (в аквабоксе)
Класс защиты
IPX8
Максимальный объем карты памяти
1024 Гб
Беспроводные интерфейсы
Bluetooth, Wi-Fi
Питание
от аккумулятора
Емкость аккумулятора, мАч
1950
Комплектация
площадка изогнутая клеящаяся, аккумулятор, блокировочный винт, быстросъемный адаптер, защита объектива, кабель Type-C - Type-C, кейс для батарей, рамка защитная, резинка для защиты объектива
Подводный бокс в комплекте
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х15х7
Вес, г.
328

Описание товара Экшн-камера DJI Osmo Action 5 Pro Standard Combo

Экшн-камера DJI Osmo Action 5 PRO STANDARD COMBO поддерживает интеллектуальное отслеживание темы, благодаря которому он определяет положение объекта и корректирует композицию для сохранения его центра в каждом кадре. Аккумулятор емкостью 1950 мАч обеспечивает до 4 часов автономной работы устройства, а при температуре -20° C оно сможет вести непрерывную видеосъемку в течение 3.6 часов. В оснащение модели входят два сенсорных OLED-дисплея для демонстрации контрастного изображения с естественной цветопередачей. Система HorizonSteady в экшн-камере DJI Osmo Action 5 PRO STANDARD COMBO уменьшает тряску и корректирует горизонтальные наклоны в диапазоне 360°, что потребуется в большинстве спортивных сценариев.

Отзывы о товаре Экшн-камера DJI Osmo Action 5 Pro Standard Combo




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Dji
Тип товара
Экшн-камера
Цвет
черный
Основной дисплей
есть
Диагональ основного дисплея (дюйм)
2.5
Фронтальный дисплей
нет
Тип матрица
CMOS
Число мегапикселей матрицы
40
Количество объективов
1
Угол обзора (градус)
155
Запись видео высокой четкости
4К UHD
Максимальное разрешение видеозаписи
3840x2160
Развернуть
Макс. число кадров при максимальном разрешении
120 кадр./сек
Формат видеофайлов
mp4
Таймлапс
Да
Стабилизатор изображения
да
Тип стабилизатора изображения
цифровой (программный)
Режим фото
Да
Формат изображений
RAW
Водонепроницаемость
да
Модульная камера
Нет
Максимальная глубина погружения
20 м (без аквабокса), 60 м (в аквабоксе)
Класс защиты
IPX8
Максимальный объем карты памяти
1024 Гб
Беспроводные интерфейсы
Bluetooth, Wi-Fi
Питание
от аккумулятора
Емкость аккумулятора, мАч
1950
Комплектация
площадка изогнутая клеящаяся, аккумулятор, блокировочный винт, быстросъемный адаптер, защита объектива, кабель Type-C - Type-C, кейс для батарей, рамка защитная, резинка для защиты объектива
Подводный бокс в комплекте
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Экшн-камера DJI Osmo Action 5 PRO STANDARD COMBO поддерживает интеллектуальное отслеживание темы, благодаря которому он определяет положение объекта и корректирует композицию для сохранения его центра в каждом кадре. Аккумулятор емкостью 1950 мАч обеспечивает до 4 часов автономной работы устройства, а при температуре -20° C оно сможет вести непрерывную видеосъемку в течение 3.6 часов. В оснащение модели входят два сенсорных OLED-дисплея для демонстрации контрастного изображения с естественной цветопередачей. Система HorizonSteady в экшн-камере DJI Osmo Action 5 PRO STANDARD COMBO уменьшает тряску и корректирует горизонтальные наклоны в диапазоне 360°, что потребуется в большинстве спортивных сценариев.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Экшн-камера DJI Osmo Action 5 Pro Standard Combo - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...