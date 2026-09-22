Экшн-камера Digma DiCam 980 черная
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Характеристики
Тип товара
Экшн-камера
Основной дисплей
есть
Диагональ основного дисплея (дюйм)
2.2
Тип матрица
CMOS
Число мегапикселей матрицы
12
Количество объективов
1
Угол обзора (градус)
135
Запись видео высокой четкости
4К UHD
Максимальное разрешение видеозаписи
3840x2160
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 090 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 732169
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Экшн-камера
Цвет
черный
Основной дисплей
есть
Диагональ основного дисплея (дюйм)
2.2
Фронтальный дисплей
есть
Тип матрица
CMOS
Число мегапикселей матрицы
12
Модель матрицы
Sony IMX386
Количество объективов
1
Угол обзора (градус)
135
Запись видео высокой четкости
4К UHD
Максимальное разрешение видеозаписи
3840x2160
Макс. число кадров при максимальном разрешении
30 кадр./сек
Формат видеофайлов
mp4
Стабилизатор изображения
да
Тип стабилизатора изображения
цифровой (программный)
Режим фото
Да
Водонепроницаемость
да
Максимальный объем карты памяти
256 Гб
Беспроводные интерфейсы
Wi-Fi
Микрофон
да
Питание
от аккумулятора
Емкость аккумулятора, мАч
960
Комплектация
Беспроводной ПДУ, Крепление на руль
Пульт ДУ
да
Подводный бокс в комплекте
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х12х11
Вес, г.
410
Описание товара Экшн-камера Digma DiCam 980 черная
Экшн-камера Digma DiCam 980 черная
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Экшн-камера
Цвет
черный
Основной дисплей
есть
Диагональ основного дисплея (дюйм)
2.2
Фронтальный дисплей
есть
Тип матрица
CMOS
Число мегапикселей матрицы
12
Модель матрицы
Sony IMX386
Количество объективов
1
Угол обзора (градус)
135
Запись видео высокой четкости
4К UHD
Развернуть
Максимальное разрешение видеозаписи
3840x2160
Макс. число кадров при максимальном разрешении
30 кадр./сек
Формат видеофайлов
mp4
Стабилизатор изображения
да
Тип стабилизатора изображения
цифровой (программный)
Режим фото
Да
Водонепроницаемость
да
Максимальный объем карты памяти
256 Гб
Беспроводные интерфейсы
Wi-Fi
Микрофон
да
Питание
от аккумулятора
Емкость аккумулятора, мАч
960
Комплектация
Беспроводной ПДУ, Крепление на руль
Пульт ДУ
да
Подводный бокс в комплекте
Да
Страна производитель
Китай
Экшн-камера Digma DiCam 980 черная
Смотрите также: Аккумуляторы и зарядные устройства для фотоаппаратов, Аксессуары для фотоаппаратов, Аксессуары для экшн-камер, Микрофоны, Объективы, Оптические приборы, Прицелы и аксессуары, Ручные стабилизаторы и стедикамы, Светофильтры, Устройства звукозаписи, Фотовспышки, Фотооборудование, Штативы и моноподы, Недорогие, До 10000 р, До 15000 р
Смотрите также: Аккумуляторы и зарядные устройства для фотоаппаратов, Аксессуары для фотоаппаратов, Аксессуары для экшн-камер, Микрофоны, Объективы, Оптические приборы, Прицелы и аксессуары, Ручные стабилизаторы и стедикамы, Светофильтры, Устройства звукозаписи, Фотовспышки, Фотооборудование, Штативы и моноподы, Недорогие, До 10000 р, До 15000 р
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