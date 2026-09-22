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Экшн-камера Digma DiCam 980 черная купить с доставкой в Москве
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Экшн-камера Digma DiCam 980 черная

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Экшн-камера Digma DiCam 980 черная - фото 1
Экшн-камера Digma DiCam 980 черная - фото 2
Экшн-камера Digma DiCam 980 черная - фото 3
Экшн-камера Digma DiCam 980 черная - фото 4
Экшн-камера Digma DiCam 980 черная - фото 5
Экшн-камера Digma DiCam 980 черная - фото 6
Экшн-камера Digma DiCam 980 черная - фото 7
Экшн-камера Digma DiCam 980 черная - фото 8
Экшн-камера Digma DiCam 980 черная - фото 9
Экшн-камера Digma DiCam 980 черная - фото 10
Экшн-камера Digma DiCam 980 черная - фото 11
Экшн-камера Digma DiCam 980 черная - фото 12
Экшн-камера Digma DiCam 980 черная - фото 13
Экшн-камера Digma DiCam 980 черная - фото 14
Экшн-камера Digma DiCam 980 черная - фото 15
Экшн-камера Digma DiCam 980 черная - фото 16
Экшн-камера Digma DiCam 980 черная - фото 17
Экшн-камера Digma DiCam 980 черная - фото 18
Экшн-камера Digma DiCam 980 черная - фото 19
Экшн-камера Digma DiCam 980 черная - фото 20
Экшн-камера Digma DiCam 980 черная - фото 21
Экшн-камера Digma DiCam 980 черная - фото 22
Экшн-камера Digma DiCam 980 черная - фото 23
Экшн-камера Digma DiCam 980 черная - фото 24
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Экшн-камера
Основной дисплей
есть
Диагональ основного дисплея (дюйм)
2.2
Тип матрица
CMOS
Число мегапикселей матрицы
12
Количество объективов
1
Угол обзора (градус)
135
Запись видео высокой четкости
4К UHD
Максимальное разрешение видеозаписи
3840x2160
  • Экшн-камера Digma DiCam 980 черная - фото 1
  • Экшн-камера Digma DiCam 980 черная - фото 2
  • Экшн-камера Digma DiCam 980 черная - фото 3
  • Экшн-камера Digma DiCam 980 черная - фото 4
  • Экшн-камера Digma DiCam 980 черная - фото 5
  • Экшн-камера Digma DiCam 980 черная - фото 6
  • Экшн-камера Digma DiCam 980 черная - фото 7
  • Экшн-камера Digma DiCam 980 черная - фото 8
  • Экшн-камера Digma DiCam 980 черная - фото 9
  • Экшн-камера Digma DiCam 980 черная - фото 10
  • Экшн-камера Digma DiCam 980 черная - фото 11
  • Экшн-камера Digma DiCam 980 черная - фото 12
  • Экшн-камера Digma DiCam 980 черная - фото 13
  • Экшн-камера Digma DiCam 980 черная - фото 14
  • Экшн-камера Digma DiCam 980 черная - фото 15
  • Экшн-камера Digma DiCam 980 черная - фото 16
  • Экшн-камера Digma DiCam 980 черная - фото 17
  • Экшн-камера Digma DiCam 980 черная - фото 18
  • Экшн-камера Digma DiCam 980 черная - фото 19
  • Экшн-камера Digma DiCam 980 черная - фото 20
  • Экшн-камера Digma DiCam 980 черная - фото 21
  • Экшн-камера Digma DiCam 980 черная - фото 22
  • Экшн-камера Digma DiCam 980 черная - фото 23
  • Экшн-камера Digma DiCam 980 черная - фото 24
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 732169
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Характеристики

Бренд
Digma
Тип товара
Экшн-камера
Цвет
черный
Основной дисплей
есть
Диагональ основного дисплея (дюйм)
2.2
Фронтальный дисплей
есть
Тип матрица
CMOS
Число мегапикселей матрицы
12
Модель матрицы
Sony IMX386
Количество объективов
1
Угол обзора (градус)
135
Запись видео высокой четкости
4К UHD
Максимальное разрешение видеозаписи
3840x2160
Макс. число кадров при максимальном разрешении
30 кадр./сек
Формат видеофайлов
mp4
Стабилизатор изображения
да
Тип стабилизатора изображения
цифровой (программный)
Режим фото
Да
Водонепроницаемость
да
Максимальный объем карты памяти
256 Гб
Беспроводные интерфейсы
Wi-Fi
Микрофон
да
Питание
от аккумулятора
Емкость аккумулятора, мАч
960
Комплектация
Беспроводной ПДУ, Крепление на руль
Пульт ДУ
да
Подводный бокс в комплекте
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х12х11
Вес, г.
410

Описание товара Экшн-камера Digma DiCam 980 черная

Экшн-камера Digma DiCam 980 черная

Отзывы о товаре Экшн-камера Digma DiCam 980 черная




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Digma
Тип товара
Экшн-камера
Цвет
черный
Основной дисплей
есть
Диагональ основного дисплея (дюйм)
2.2
Фронтальный дисплей
есть
Тип матрица
CMOS
Число мегапикселей матрицы
12
Модель матрицы
Sony IMX386
Количество объективов
1
Угол обзора (градус)
135
Запись видео высокой четкости
4К UHD
Развернуть
Максимальное разрешение видеозаписи
3840x2160
Макс. число кадров при максимальном разрешении
30 кадр./сек
Формат видеофайлов
mp4
Стабилизатор изображения
да
Тип стабилизатора изображения
цифровой (программный)
Режим фото
Да
Водонепроницаемость
да
Максимальный объем карты памяти
256 Гб
Беспроводные интерфейсы
Wi-Fi
Микрофон
да
Питание
от аккумулятора
Емкость аккумулятора, мАч
960
Комплектация
Беспроводной ПДУ, Крепление на руль
Пульт ДУ
да
Подводный бокс в комплекте
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Экшн-камера Digma DiCam 980 черная
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Экшн-камера Digma DiCam 980 черная - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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