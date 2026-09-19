Экшн-камера Digma DiCam 810 серый
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Характеристики
Тип товара
Экшн-камера
Основной дисплей
есть
Диагональ основного дисплея (дюйм)
2
Тип матрица
CMOS
Число мегапикселей матрицы
16
Количество объективов
1
Запись видео высокой четкости
4К UHD
Макс. число кадров при максимальном разрешении
60 кадр./сек
Формат видеофайлов
mov
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 320 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 489076
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Экшн-камера
Цвет
серый
Основной дисплей
есть
Диагональ основного дисплея (дюйм)
2
Фронтальный дисплей
нет
Тип матрица
CMOS
Число мегапикселей матрицы
16
Модель матрицы
Allwinner V35
Количество объективов
1
Запись видео высокой четкости
4К UHD
Макс. число кадров при максимальном разрешении
60 кадр./сек
Формат видеофайлов
mov
Таймлапс
Да
Стабилизатор изображения
да
Тип стабилизатора изображения
цифровой (программный)
Формат изображений
JPG
Водонепроницаемость
да
Модульная камера
Нет
Максимальная глубина погружения
30 м (в аквабоксе)
Максимальный объем карты памяти
128 Гб
Разъемы
Micro USB 2.0 , microHDMI
Беспроводные интерфейсы
Wi-Fi
Питание
от аккумулятора
Емкость аккумулятора, мАч
900
Комплектация
экшн-камера, водонепроницаемый бокс, основное крепление, крепление на руль велосипеда, крепление для плоской поверхности, адаптер-кронштейн 1, адаптер-кронштейн 2, рамка, повязка-бандаж, дополнительный скотч 3м, батарея, USB-кабель
Подводный бокс в комплекте
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х12х10
Вес, г.
425
Описание товара Экшн-камера Digma DiCam 810 серый
Digma DiCam 810 — это экшн-камера, которая подходит для активных приключений. С разрешением 4K, она обеспечивает чистое видео и широкий охват. Компактный дизайн и водонепроницаемость до 30 метров в аквабоксе позволяют снимать под водой и в экстремальных условиях. Встроенный Wi-Fi позволяет легко делиться контентом в реальном времени.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Экшн-камера
Цвет
серый
Основной дисплей
есть
Диагональ основного дисплея (дюйм)
2
Фронтальный дисплей
нет
Тип матрица
CMOS
Число мегапикселей матрицы
16
Модель матрицы
Allwinner V35
Количество объективов
1
Запись видео высокой четкости
4К UHD
Макс. число кадров при максимальном разрешении
60 кадр./сек
Развернуть
Формат видеофайлов
mov
Таймлапс
Да
Стабилизатор изображения
да
Тип стабилизатора изображения
цифровой (программный)
Формат изображений
JPG
Водонепроницаемость
да
Модульная камера
Нет
Максимальная глубина погружения
30 м (в аквабоксе)
Максимальный объем карты памяти
128 Гб
Разъемы
Micro USB 2.0 , microHDMI
Беспроводные интерфейсы
Wi-Fi
Питание
от аккумулятора
Емкость аккумулятора, мАч
900
Комплектация
экшн-камера, водонепроницаемый бокс, основное крепление, крепление на руль велосипеда, крепление для плоской поверхности, адаптер-кронштейн 1, адаптер-кронштейн 2, рамка, повязка-бандаж, дополнительный скотч 3м, батарея, USB-кабель
Подводный бокс в комплекте
Да
Страна производитель
Китай
Digma DiCam 810 — это экшн-камера, которая подходит для активных приключений. С разрешением 4K, она обеспечивает чистое видео и широкий охват. Компактный дизайн и водонепроницаемость до 30 метров в аквабоксе позволяют снимать под водой и в экстремальных условиях. Встроенный Wi-Fi позволяет легко делиться контентом в реальном времени.
Смотрите также: Аккумуляторы и зарядные устройства для фотоаппаратов, Аксессуары для фотоаппаратов, Аксессуары для экшн-камер, Микрофоны, Объективы, Оптические приборы, Прицелы и аксессуары, Ручные стабилизаторы и стедикамы, Светофильтры, Устройства звукозаписи, Фотовспышки, Фотооборудование, Штативы и моноподы, Экшн-камеры, Недорогие, До 10000 р, До 15000 р
Смотрите также: Аккумуляторы и зарядные устройства для фотоаппаратов, Аксессуары для фотоаппаратов, Аксессуары для экшн-камер, Микрофоны, Объективы, Оптические приборы, Прицелы и аксессуары, Ручные стабилизаторы и стедикамы, Светофильтры, Устройства звукозаписи, Фотовспышки, Фотооборудование, Штативы и моноподы, Экшн-камеры, Недорогие, До 10000 р, До 15000 р
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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