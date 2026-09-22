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Характеристики
Тип товара
Экшн-камера
Основной дисплей
есть
Диагональ основного дисплея (дюйм)
2
Тип матрица
CMOS
Число мегапикселей матрицы
16
Количество объективов
1
Угол обзора (градус)
150
Запись видео высокой четкости
4К UHD
Максимальное разрешение видеозаписи
3840x2160
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 950 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 732167
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крепление на руль/трубу/раму, крепление поворотное, переходник с винтом 1/4", площадка ровная клеящаяся, ремешок-липучка х 2 шт., ремешок регулируемый с фиксатором х 2 шт., скотч двусторонний для креплений х 2 шт., аккумулятор, кабель USB - micro-USB, микрофон петличный, пряжка-пульт ДУ, рамка защитная
Пульт ДУ
да
Подводный бокс в комплекте
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х12х10
Вес, г.
425
Описание товара Экшн-камера Digma DiCam 850 черный
Экшн-камера Digma DiCam 850 поможет запечатлеть самые яркие моменты вашей жизни. Компактная модель легко крепится на шлем, руль/трубу/раму и прочие поверхности, а герметичный бокс позволит насладиться подводной съемкой. Устройство дополнено удобным 2-дюймовым экраном для просмотра отснятых кадров.
Камера работает от АКБ на 900 мА?ч, дополняется микрофоном, слотом для карты памяти, разъемами microUSB и microHDMI. Модуль Wi-Fi позволит управлять настройками и функционалом со смартфона. С устройством Digma DiCam 850 вы получите яркие и насыщенные фотографии в разрешении 4608x3456 dpi и четкое видео в 4K-формате. Получить интересные эффекты помогут режимы серийной и интервальной съемки, настройка баланса белого и цифровая стабилизация.
крепление на руль/трубу/раму, крепление поворотное, переходник с винтом 1/4", площадка ровная клеящаяся, ремешок-липучка х 2 шт., ремешок регулируемый с фиксатором х 2 шт., скотч двусторонний для креплений х 2 шт., аккумулятор, кабель USB - micro-USB, микрофон петличный, пряжка-пульт ДУ, рамка защитная
Пульт ДУ
да
Подводный бокс в комплекте
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Экшн-камера Digma DiCam 850 поможет запечатлеть самые яркие моменты вашей жизни. Компактная модель легко крепится на шлем, руль/трубу/раму и прочие поверхности, а герметичный бокс позволит насладиться подводной съемкой. Устройство дополнено удобным 2-дюймовым экраном для просмотра отснятых кадров.
Камера работает от АКБ на 900 мА?ч, дополняется микрофоном, слотом для карты памяти, разъемами microUSB и microHDMI. Модуль Wi-Fi позволит управлять настройками и функционалом со смартфона. С устройством Digma DiCam 850 вы получите яркие и насыщенные фотографии в разрешении 4608x3456 dpi и четкое видео в 4K-формате. Получить интересные эффекты помогут режимы серийной и интервальной съемки, настройка баланса белого и цифровая стабилизация.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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