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Экшн-камера Digma DiCam 850 черный купить с доставкой в Москве
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Экшн-камера Digma DiCam 850 черный

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Экшн-камера Digma DiCam 850 черный - фото 1
Экшн-камера Digma DiCam 850 черный - фото 2
Экшн-камера Digma DiCam 850 черный - фото 3
Экшн-камера Digma DiCam 850 черный - фото 4
Экшн-камера Digma DiCam 850 черный - фото 5
Экшн-камера Digma DiCam 850 черный - фото 6
Экшн-камера Digma DiCam 850 черный - фото 7
Экшн-камера Digma DiCam 850 черный - фото 8
Экшн-камера Digma DiCam 850 черный - фото 9
Экшн-камера Digma DiCam 850 черный - фото 10
Экшн-камера Digma DiCam 850 черный - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Экшн-камера
Основной дисплей
есть
Диагональ основного дисплея (дюйм)
2
Тип матрица
CMOS
Число мегапикселей матрицы
16
Количество объективов
1
Угол обзора (градус)
150
Запись видео высокой четкости
4К UHD
Максимальное разрешение видеозаписи
3840x2160
  • Экшн-камера Digma DiCam 850 черный - фото 1
  • Экшн-камера Digma DiCam 850 черный - фото 2
  • Экшн-камера Digma DiCam 850 черный - фото 3
  • Экшн-камера Digma DiCam 850 черный - фото 4
  • Экшн-камера Digma DiCam 850 черный - фото 5
  • Экшн-камера Digma DiCam 850 черный - фото 6
  • Экшн-камера Digma DiCam 850 черный - фото 7
  • Экшн-камера Digma DiCam 850 черный - фото 8
  • Экшн-камера Digma DiCam 850 черный - фото 9
  • Экшн-камера Digma DiCam 850 черный - фото 10
  • Экшн-камера Digma DiCam 850 черный - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 950 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 732167
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Характеристики

Бренд
Digma
Тип товара
Экшн-камера
Цвет
черный
Основной дисплей
есть
Диагональ основного дисплея (дюйм)
2
Фронтальный дисплей
нет
Тип матрица
CMOS
Число мегапикселей матрицы
16
Количество объективов
1
Угол обзора (градус)
150
Запись видео высокой четкости
4К UHD
Максимальное разрешение видеозаписи
3840x2160
Макс. число кадров при максимальном разрешении
60 кадр./сек
Формат видеофайлов
mov
Стабилизатор изображения
да
Тип стабилизатора изображения
цифровой (программный)
Формат изображений
JPG
Водонепроницаемость
да
Максимальная глубина погружения
30 м (в аквабоксе)
Класс защиты
IPX8
Максимальный объем карты памяти
128 Гб
Разъемы
micro HDMI, micro USB
Микрофон
да
Питание
от аккумулятора
Емкость аккумулятора, мАч
900
Комплектация
крепление на руль/трубу/раму, крепление поворотное, переходник с винтом 1/4", площадка ровная клеящаяся, ремешок-липучка х 2 шт., ремешок регулируемый с фиксатором х 2 шт., скотч двусторонний для креплений х 2 шт., аккумулятор, кабель USB - micro-USB, микрофон петличный, пряжка-пульт ДУ, рамка защитная
Пульт ДУ
да
Подводный бокс в комплекте
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х12х10
Вес, г.
425

Описание товара Экшн-камера Digma DiCam 850 черный

Экшн-камера Digma DiCam 850 поможет запечатлеть самые яркие моменты вашей жизни. Компактная модель легко крепится на шлем, руль/трубу/раму и прочие поверхности, а герметичный бокс позволит насладиться подводной съемкой. Устройство дополнено удобным 2-дюймовым экраном для просмотра отснятых кадров. Камера работает от АКБ на 900 мА?ч, дополняется микрофоном, слотом для карты памяти, разъемами microUSB и microHDMI. Модуль Wi-Fi позволит управлять настройками и функционалом со смартфона. С устройством Digma DiCam 850 вы получите яркие и насыщенные фотографии в разрешении 4608x3456 dpi и четкое видео в 4K-формате. Получить интересные эффекты помогут режимы серийной и интервальной съемки, настройка баланса белого и цифровая стабилизация.

Отзывы о товаре Экшн-камера Digma DiCam 850 черный




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Характеристики
Бренд
Digma
Тип товара
Экшн-камера
Цвет
черный
Основной дисплей
есть
Диагональ основного дисплея (дюйм)
2
Фронтальный дисплей
нет
Тип матрица
CMOS
Число мегапикселей матрицы
16
Количество объективов
1
Угол обзора (градус)
150
Запись видео высокой четкости
4К UHD
Максимальное разрешение видеозаписи
3840x2160
Развернуть
Макс. число кадров при максимальном разрешении
60 кадр./сек
Формат видеофайлов
mov
Стабилизатор изображения
да
Тип стабилизатора изображения
цифровой (программный)
Формат изображений
JPG
Водонепроницаемость
да
Максимальная глубина погружения
30 м (в аквабоксе)
Класс защиты
IPX8
Максимальный объем карты памяти
128 Гб
Разъемы
micro HDMI, micro USB
Микрофон
да
Питание
от аккумулятора
Емкость аккумулятора, мАч
900
Комплектация
крепление на руль/трубу/раму, крепление поворотное, переходник с винтом 1/4", площадка ровная клеящаяся, ремешок-липучка х 2 шт., ремешок регулируемый с фиксатором х 2 шт., скотч двусторонний для креплений х 2 шт., аккумулятор, кабель USB - micro-USB, микрофон петличный, пряжка-пульт ДУ, рамка защитная
Пульт ДУ
да
Подводный бокс в комплекте
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Экшн-камера Digma DiCam 850 поможет запечатлеть самые яркие моменты вашей жизни. Компактная модель легко крепится на шлем, руль/трубу/раму и прочие поверхности, а герметичный бокс позволит насладиться подводной съемкой. Устройство дополнено удобным 2-дюймовым экраном для просмотра отснятых кадров. Камера работает от АКБ на 900 мА?ч, дополняется микрофоном, слотом для карты памяти, разъемами microUSB и microHDMI. Модуль Wi-Fi позволит управлять настройками и функционалом со смартфона. С устройством Digma DiCam 850 вы получите яркие и насыщенные фотографии в разрешении 4608x3456 dpi и четкое видео в 4K-формате. Получить интересные эффекты помогут режимы серийной и интервальной съемки, настройка баланса белого и цифровая стабилизация.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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