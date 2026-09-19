Экшн-камера Digma DiCam 520 серый
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Характеристики
Описание товара Экшн-камера Digma DiCam 520 серый
Экшн-камера Digma DiCam 520 — простое и функциональное решение для съемки экстремальных событий где бы то ни было. Благодаря матрице Sony IMX386 в основе запись видео может осуществляться с разрешением 3840x2160 пикселей при частоте обновления до 60 кадр./с, что отличает картинку с данной модели высоким качеством и детализацией. Помимо этого камера отличается возможностью записи замедленного видео с частотой до 240 кадр./с. Объектив с углом обзора до 170° позволяет легко уместить в кадр все самое важное и интересное. Встроенный режим Time Lapse, а также серийной и одиночной фотосъемки с разрешением 4608x3456 пикселей позволит создавать качественные изображения в одно нажатие. Экшн-камера Digma DiCam 520 также отличается прочным корпусом из качественного пластика. На фронтальной и тыльной стороне расположены экраны для контроля процесса съемки, настроек и просмотра отснятого материала. Управление может осуществляться при помощи мобильного приложения. Подключение может осуществляться при помощи Wi-Fi. Также на корпусе есть выходы MicroUSB и USB. Сохранение отснятых материалов может осуществляться на карты памяти емкостью до 128 ГБ. Для питания используется встроенный аккумулятор на 900 мА*ч. Комплект поставки включает в себя подводный бокс, набор креплений и USB-кабель.
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Смотрите также: Аккумуляторы и зарядные устройства для фотоаппаратов, Аксессуары для фотоаппаратов, Аксессуары для экшн-камер, Микрофоны, Объективы, Оптические приборы, Прицелы и аксессуары, Ручные стабилизаторы и стедикамы, Светофильтры, Устройства звукозаписи, Фотовспышки, Фотооборудование, Штативы и моноподы, Экшн-камеры, Недорогие, До 10000 р, До 15000 р
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