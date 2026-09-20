Top.Mail.Ru
Наушники Apple EarPods with Type C Connector MTJY3ZM/A купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Наушники Apple EarPods with Type C Connector MTJY3ZM/A

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Наушники Apple EarPods with Type C Connector MTJY3ZM/A - фото 1
Наушники Apple EarPods with Type C Connector MTJY3ZM/A - фото 2
Наушники Apple EarPods with Type C Connector MTJY3ZM/A - фото 3
Наушники Apple EarPods with Type C Connector MTJY3ZM/A - фото 4
Наушники Apple EarPods with Type C Connector MTJY3ZM/A - фото 5
Наушники Apple EarPods with Type C Connector MTJY3ZM/A - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники с микрофоном
  • Наушники Apple EarPods with Type C Connector MTJY3ZM/A - фото 1
  • Наушники Apple EarPods with Type C Connector MTJY3ZM/A - фото 2
  • Наушники Apple EarPods with Type C Connector MTJY3ZM/A - фото 3
  • Наушники Apple EarPods with Type C Connector MTJY3ZM/A - фото 4
  • Наушники Apple EarPods with Type C Connector MTJY3ZM/A - фото 5
  • Наушники Apple EarPods with Type C Connector MTJY3ZM/A - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-47%
2 100 руб.  3 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 657338
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Apple
Тип товара
Наушники с микрофоном
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
5х5х3
Вес, г.
40

Описание товара Наушники Apple EarPods with Type C Connector MTJY3ZM/A

В отличие от традиционных круглых наушников, дизайн наушников EarPods определяется геометрией уха. Что делает их более удобными для большего числа людей, чем любые другие наушники в виде вкладышей. Динамики внутри наушников EarPods спроектированы таким образом, чтобы обеспечить максимальную отдачу звука, что означает высокое качество звука. Наушники EarPods (USB-C) также оснащены встроенным пультом дистанционного управления, который позволяет регулировать громкость, управлять воспроизведением музыки и видео, а также отвечать на вызовы или завершать их нажатием пульта дистанционного управления.

Отзывы о товаре Наушники Apple EarPods with Type C Connector MTJY3ZM/A




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Apple
Тип товара
Наушники с микрофоном
Страна производитель
Китай
Описание
В отличие от традиционных круглых наушников, дизайн наушников EarPods определяется геометрией уха. Что делает их более удобными для большего числа людей, чем любые другие наушники в виде вкладышей. Динамики внутри наушников EarPods спроектированы таким образом, чтобы обеспечить максимальную отдачу звука, что означает высокое качество звука. Наушники EarPods (USB-C) также оснащены встроенным пультом дистанционного управления, который позволяет регулировать громкость, управлять воспроизведением музыки и видео, а также отвечать на вызовы или завершать их нажатием пульта дистанционного управления.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Наушники Apple EarPods with Type C Connector MTJY3ZM/A - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...