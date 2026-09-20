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Переходник UGREEN CM648-25052 Gray купить с доставкой в Москве
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Переходник UGREEN CM648-25052 Gray

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Переходник UGREEN CM648-25052 Gray - фото 1
Переходник UGREEN CM648-25052 Gray - фото 2
Переходник UGREEN CM648-25052 Gray - фото 3
Переходник UGREEN CM648-25052 Gray - фото 4
Переходник UGREEN CM648-25052 Gray - фото 5
Переходник UGREEN CM648-25052 Gray - фото 6
Переходник UGREEN CM648-25052 Gray - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Переходник
  • Переходник UGREEN CM648-25052 Gray - фото 1
  • Переходник UGREEN CM648-25052 Gray - фото 2
  • Переходник UGREEN CM648-25052 Gray - фото 3
  • Переходник UGREEN CM648-25052 Gray - фото 4
  • Переходник UGREEN CM648-25052 Gray - фото 5
  • Переходник UGREEN CM648-25052 Gray - фото 6
  • Переходник UGREEN CM648-25052 Gray - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-37%
1 870 руб.  2 980 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 656617
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Характеристики

Бренд
UGREEN
Тип товара
Переходник
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х12х4
Вес, г.
35

Описание товара Переходник UGREEN CM648-25052 Gray

Переходник UGREEN CM648-25052 - это компактное и высокопроизводительное сетевое решение. С интерфейсом USB-C он обеспечивает быстрое и надежное подключение к Ethernet для устройств, таких как ноутбуки, планшеты и другие. Его скорость 2,5 Гбит/с обеспечивает эффективную передачу данных и низкую задержку для игр или потоковой передачи. Адаптер подключается и работает без дополнительных драйверов, что делает его удобным в использовании. Его изящный дизайн и прочная конструкция делают его портативным и надежным для использования в дороге. Этот адаптер является ценным дополнением для тех, кто ищет улучшенной связи и скорости сети для своих устройств с USB-C, что делает его универсальным и практичным аксессуаром.

Отзывы о товаре Переходник UGREEN CM648-25052 Gray




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
UGREEN
Тип товара
Переходник
Страна производитель
Китай
Описание
Переходник UGREEN CM648-25052 - это компактное и высокопроизводительное сетевое решение. С интерфейсом USB-C он обеспечивает быстрое и надежное подключение к Ethernet для устройств, таких как ноутбуки, планшеты и другие. Его скорость 2,5 Гбит/с обеспечивает эффективную передачу данных и низкую задержку для игр или потоковой передачи. Адаптер подключается и работает без дополнительных драйверов, что делает его удобным в использовании. Его изящный дизайн и прочная конструкция делают его портативным и надежным для использования в дороге. Этот адаптер является ценным дополнением для тех, кто ищет улучшенной связи и скорости сети для своих устройств с USB-C, что делает его универсальным и практичным аксессуаром.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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