Хаб-разветвитель USB-C Digma HUB-7U3.0-UC-G 7порт. серый
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Хаб
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-19%1 790 руб. 2 210 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 325009
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Хаб
Интерфейсы
USB 3.2 Gen1 Type-A x7
Количество портов USB
7
Особенности
пропускная способность на уровне 5 Гбит/с
Питание
через USB
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
5х3х1
Вес, г.
180
Описание товара Хаб-разветвитель USB-C Digma HUB-7U3.0-UC-G 7порт. серый
USB-разветвитель USB-C Digma HUB-7U3.0-UC-G представляет собой очень полезное приспособление, которое позволяет расширить функционал мобильного устройства. Для подключения к смартфону модель использует кабель длиной 50 см, позволяя создать комфортное подключение с любыми аксессуарами и устройствами и работать с полноценном функционалом компьютера. На конце кабеля находится разъем USB Type C. Именно он подключается к свободному разъему смартфона для дальнейшего объединения различных приборов.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Хаб
Интерфейсы
USB 3.2 Gen1 Type-A x7
Количество портов USB
7
Особенности
пропускная способность на уровне 5 Гбит/с
Питание
через USB
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
USB-разветвитель USB-C Digma HUB-7U3.0-UC-G представляет собой очень полезное приспособление, которое позволяет расширить функционал мобильного устройства. Для подключения к смартфону модель использует кабель длиной 50 см, позволяя создать комфортное подключение с любыми аксессуарами и устройствами и работать с полноценном функционалом компьютера. На конце кабеля находится разъем USB Type C. Именно он подключается к свободному разъему смартфона для дальнейшего объединения различных приборов.
Хаб-разветвитель USB-C Digma HUB-7U3.0-UC-G 7порт. серый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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