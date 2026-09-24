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Характеристики
Тип товара
Хаб
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-22%
1 960 руб.
2 500
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 656274
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Описание товара Хаб-адаптер UGREEN CM475-60600 (60600)
Мульти Хаб UGREEN CM475 (60600) USB-C - это устройство, которое позволяет подключать к USB-C порту компьютера или ноутбука дополнительные устройства через порты USB 3.0 и получать доступ к сети Интернет через Ethernet-порт. Он имеет компактный и прочный корпус, выполненный из высококачественных материалов, что обеспечивает долгий срок эксплуатации. Адаптер UGREEN CM475 (60600) USB-C поддерживает передачу данных на скорости до 5 Гбит/с через USB-порты и скорость передачи данных на уровне 10/100/1000 Мбит/с через Ethernet-порт, что обеспечивает быстрый и стабильный доступ к сети Интернет. Устройство поддерживает Plug-and-Play, что означает, что нет необходимости устанавливать дополнительные драйвера для работы с адаптером. Также он совместим со всеми операционными системами, включая Windows, Mac OS, Linux и другие.
Мульти Хаб UGREEN CM475 (60600) USB-C - это устройство, которое позволяет подключать к USB-C порту компьютера или ноутбука дополнительные устройства через порты USB 3.0 и получать доступ к сети Интернет через Ethernet-порт. Он имеет компактный и прочный корпус, выполненный из высококачественных материалов, что обеспечивает долгий срок эксплуатации. Адаптер UGREEN CM475 (60600) USB-C поддерживает передачу данных на скорости до 5 Гбит/с через USB-порты и скорость передачи данных на уровне 10/100/1000 Мбит/с через Ethernet-порт, что обеспечивает быстрый и стабильный доступ к сети Интернет. Устройство поддерживает Plug-and-Play, что означает, что нет необходимости устанавливать дополнительные драйвера для работы с адаптером. Также он совместим со всеми операционными системами, включая Windows, Mac OS, Linux и другие.
Хаб-адаптер UGREEN CM475-60600 (60600) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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