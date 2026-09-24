USB-концентратор Baseus Metal Gleam Series 4-in-1 (Type-C to USB3.0*3+RJ45*1) (WKWG070113)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
USB-концентратор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 100 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 678784
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Характеристики
Бренд
Тип товара
USB-концентратор
Интерфейсы
USB 3.0x3, RJ45
Количество портов USB
3
Особенности
подсветка
Цвет
серебряный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х5
Вес, г.
300
Описание товара USB-концентратор Baseus Metal Gleam Series 4-in-1 (Type-C to USB3.0*3+RJ45*1) (WKWG070113)
USB-концентратор Baseus — удачное решение для тех, кому постоянно не хватает портов. Три USB-разъёма позволяют легко подключать сразу несколько устройств: флешки, мышки, клавиатуры или другие гаджеты. Аксессуар компактный и прекрасно впишется в ваш рабочий или домашний сетап. Новый концентратор Baseus сделает подключение устройств быстрым и удобным — больше не придётся выбирать, что подключать в первую очередь.
Смотрите также: Адаптеры, USB-концентраторы, Блоки питания для ноутбуков, Док-станции, Карт-ридеры, Сумки для ноутбуков
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
USB-концентратор
Интерфейсы
USB 3.0x3, RJ45
Количество портов USB
3
Особенности
подсветка
Цвет
серебряный
Страна производитель
Китай
USB-концентратор Baseus — удачное решение для тех, кому постоянно не хватает портов. Три USB-разъёма позволяют легко подключать сразу несколько устройств: флешки, мышки, клавиатуры или другие гаджеты. Аксессуар компактный и прекрасно впишется в ваш рабочий или домашний сетап. Новый концентратор Baseus сделает подключение устройств быстрым и удобным — больше не придётся выбирать, что подключать в первую очередь.
Смотрите также: Адаптеры, USB-концентраторы, Блоки питания для ноутбуков, Док-станции, Карт-ридеры, Сумки для ноутбуков
Смотрите также: Адаптеры, USB-концентраторы, Блоки питания для ноутбуков, Док-станции, Карт-ридеры, Сумки для ноутбуков
USB-концентратор Baseus Metal Gleam Series 4-in-1 (Type-C to USB3.0*3+RJ45*1) (WKWG070113) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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