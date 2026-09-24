Хаб-адаптер Baseus Lite Series Black (WKQX050101)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Хаб
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-28%1 860 руб. 2 570 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 656265
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Хаб
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х5х2
Вес, г.
180
Описание товара Хаб-адаптер Baseus Lite Series Black (WKQX050101)
Название: Baseus Lite Series 6-портовая док-станция HUB Type-C Рабочее напряжение: 5-20 В Рабочий ток: 400-2550 мА Длина кабеля: 20 см Совместимые системы: Windows, Apple OS, Linux, Vista и т. д. Вход: Тип-C Порт PD: 5 В/9 В/14,5 В/20 В 5 А (макс.) HDMI: поддерживает HD-дисплей 4K при 30 Гц USB3.0: поддерживает 5 Гбит/с и имеет обратную совместимость с USB 2.0. Порт SD/TF: поддержка передачи данных SD2.0, до 60 МБ/с. Применимые устройства: обычные ноутбуки Type-C, мобильные телефоны, такие как Apple Book Pro 2016/2017/2018/2019/2020, Apple Book Air 2018/2019/2020 и т. д.
Смотрите также: Адаптеры, USB-концентраторы, Блоки питания для ноутбуков, Док-станции, Карт-ридеры, Сумки для ноутбуков
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Название: Baseus Lite Series 6-портовая док-станция HUB Type-C Рабочее напряжение: 5-20 В Рабочий ток: 400-2550 мА Длина кабеля: 20 см Совместимые системы: Windows, Apple OS, Linux, Vista и т. д. Вход: Тип-C Порт PD: 5 В/9 В/14,5 В/20 В 5 А (макс.) HDMI: поддерживает HD-дисплей 4K при 30 Гц USB3.0: поддерживает 5 Гбит/с и имеет обратную совместимость с USB 2.0. Порт SD/TF: поддержка передачи данных SD2.0, до 60 МБ/с. Применимые устройства: обычные ноутбуки Type-C, мобильные телефоны, такие как Apple Book Pro 2016/2017/2018/2019/2020, Apple Book Air 2018/2019/2020 и т. д.
Смотрите также: Адаптеры, USB-концентраторы, Блоки питания для ноутбуков, Док-станции, Карт-ридеры, Сумки для ноутбуков
Смотрите также: Адаптеры, USB-концентраторы, Блоки питания для ноутбуков, Док-станции, Карт-ридеры, Сумки для ноутбуков
Хаб-адаптер Baseus Lite Series Black (WKQX050101) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Хаб-адаптер Baseus Lite Series Black (WKQX050101)