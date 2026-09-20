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Корпус HAFF Flash MATX без БП White купить с доставкой в Москве
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Корпус HAFF Flash MATX без БП White

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Корпус HAFF Flash MATX без БП White - фото 1
Корпус HAFF Flash MATX без БП White - фото 2
Корпус HAFF Flash MATX без БП White - фото 3
Корпус HAFF Flash MATX без БП White - фото 4
Корпус HAFF Flash MATX без БП White - фото 5
Корпус HAFF Flash MATX без БП White - фото 6
Корпус HAFF Flash MATX без БП White - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус HAFF Flash MATX без БП White - фото 1
  • Корпус HAFF Flash MATX без БП White - фото 2
  • Корпус HAFF Flash MATX без БП White - фото 3
  • Корпус HAFF Flash MATX без БП White - фото 4
  • Корпус HAFF Flash MATX без БП White - фото 5
  • Корпус HAFF Flash MATX без БП White - фото 6
  • Корпус HAFF Flash MATX без БП White - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 820 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 655905
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Характеристики

Бренд
HAFF
Тип товара
Корпус для ПК
Габариты (ШxВxГ), мм
205x425x385
Макс. высота процессорного кулера
160
Максимальная длина видеокарты
330
Материал корпуса
сталь
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x 1, USB 2.0 x 1, USB 3.0 x 1
Расположение блока питания
нижнее
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
4
Число внутренних отсеков 3.5
1
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х47х30
Вес, кг.
4.5

Описание товара Корпус HAFF Flash MATX без БП White

Корпус для компьютера HAFF Flash MATX – это идеальное решение для тех, кто ищет компактный и функциональный корпус формата MINI TOWER. Модель поддерживает материнские платы MICRO-ATX и MINI-ITX, что делает ее универсальным выбором для различных сборок. Изготовленный из высококачественных материалов, таких как сталь, стекло и пластмасса, HAFF Flash MATX обеспечивает надежность и стильный внешний вид. Корпус поддерживает жидкостное охлаждение, что позволяет эффективно управлять температурой системы. Спереди можно установить радиаторы размером 120/240/280 мм, сзади – 120 мм, а сверху – 120/240 мм. В корпусе предусмотрено 6 мест для вентиляторов, из которых 4 уже установлены и оснащены ARGB подсветкой, создающей впечатляющий визуальный эффект. Для включения подсветки требуется внешний контроллер или материнская плата с поддержкой ARGB 3-pin 5V. Внутреннее пространство корпуса включает один отсек для жесткого диска 3.5 дюймов и четыре отсека для SSD 2.5 дюймов, что обеспечивает достаточное место для хранения данных. Максимальная длина видеокарты составляет 330 мм, а максимальная высота процессорного кулера – 160 мм, что позволяет установить мощные компоненты. Блок питания располагается снизу, что способствует лучшему охлаждению и удобству сборки. Корпус оснащен двумя портами USB 2.0, одним портом USB 3.0, аудио выходом и входом для микрофона, что обеспечивает удобное подключение периферийных устройств. Прозрачное окно и пылевые фильтры добавляют функциональности и эстетики

Отзывы о товаре Корпус HAFF Flash MATX без БП White




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Характеристики
Бренд
HAFF
Тип товара
Корпус для ПК
Габариты (ШxВxГ), мм
205x425x385
Макс. высота процессорного кулера
160
Максимальная длина видеокарты
330
Материал корпуса
сталь
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x 1, USB 2.0 x 1, USB 3.0 x 1
Расположение блока питания
нижнее
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
4
Развернуть
Число внутренних отсеков 3.5
1
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус для компьютера HAFF Flash MATX – это идеальное решение для тех, кто ищет компактный и функциональный корпус формата MINI TOWER. Модель поддерживает материнские платы MICRO-ATX и MINI-ITX, что делает ее универсальным выбором для различных сборок. Изготовленный из высококачественных материалов, таких как сталь, стекло и пластмасса, HAFF Flash MATX обеспечивает надежность и стильный внешний вид. Корпус поддерживает жидкостное охлаждение, что позволяет эффективно управлять температурой системы. Спереди можно установить радиаторы размером 120/240/280 мм, сзади – 120 мм, а сверху – 120/240 мм. В корпусе предусмотрено 6 мест для вентиляторов, из которых 4 уже установлены и оснащены ARGB подсветкой, создающей впечатляющий визуальный эффект. Для включения подсветки требуется внешний контроллер или материнская плата с поддержкой ARGB 3-pin 5V. Внутреннее пространство корпуса включает один отсек для жесткого диска 3.5 дюймов и четыре отсека для SSD 2.5 дюймов, что обеспечивает достаточное место для хранения данных. Максимальная длина видеокарты составляет 330 мм, а максимальная высота процессорного кулера – 160 мм, что позволяет установить мощные компоненты. Блок питания располагается снизу, что способствует лучшему охлаждению и удобству сборки. Корпус оснащен двумя портами USB 2.0, одним портом USB 3.0, аудио выходом и входом для микрофона, что обеспечивает удобное подключение периферийных устройств. Прозрачное окно и пылевые фильтры добавляют функциональности и эстетики
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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