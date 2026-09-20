Корпус HAFF Flash MATX без БП White
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Характеристики
Описание товара Корпус HAFF Flash MATX без БП White
Корпус для компьютера HAFF Flash MATX – это идеальное решение для тех, кто ищет компактный и функциональный корпус формата MINI TOWER. Модель поддерживает материнские платы MICRO-ATX и MINI-ITX, что делает ее универсальным выбором для различных сборок. Изготовленный из высококачественных материалов, таких как сталь, стекло и пластмасса, HAFF Flash MATX обеспечивает надежность и стильный внешний вид. Корпус поддерживает жидкостное охлаждение, что позволяет эффективно управлять температурой системы. Спереди можно установить радиаторы размером 120/240/280 мм, сзади – 120 мм, а сверху – 120/240 мм. В корпусе предусмотрено 6 мест для вентиляторов, из которых 4 уже установлены и оснащены ARGB подсветкой, создающей впечатляющий визуальный эффект. Для включения подсветки требуется внешний контроллер или материнская плата с поддержкой ARGB 3-pin 5V. Внутреннее пространство корпуса включает один отсек для жесткого диска 3.5 дюймов и четыре отсека для SSD 2.5 дюймов, что обеспечивает достаточное место для хранения данных. Максимальная длина видеокарты составляет 330 мм, а максимальная высота процессорного кулера – 160 мм, что позволяет установить мощные компоненты. Блок питания располагается снизу, что способствует лучшему охлаждению и удобству сборки. Корпус оснащен двумя портами USB 2.0, одним портом USB 3.0, аудио выходом и входом для микрофона, что обеспечивает удобное подключение периферийных устройств. Прозрачное окно и пылевые фильтры добавляют функциональности и эстетики
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Теги товара: Сталь, Нет, Нижнее, Игровой корпус, Корпус с подсветкой
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