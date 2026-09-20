Беспроводные наушники QCY T13 White
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Беспроводные наушники QCY T13 White
Наушники TWS QCY T13 выполнены в стильном дизайне, отличаются функциональностью и выполнены в корпусе внутриканального типа. Благодаря этому, а также небольшому весу устройство обеспечивает надежную и удобную посадку в ушах, а также надежную шумоизоляцию. Кроме того, наушники порадуют вас качественным и детализированным звучанием, что достигается за счет излучателей динамического типа с диффузорами на 7.2 мм, а также широкого диапазона частот и закрытого акустического оформления. Благодаря встроенным 4 цифровым микрофонам наушники также могут эффективно использоваться и для аудиозвонков, позволяя вам общаться, не отвлекаясь от любимых занятий. Соединение QCY T13 с устройствами осуществляется при помощи Bluetooth 5.1, за счет чего обеспечивается совместимость как с различными смартфонами и планшетами, так и с ПК и другим оборудованием. Благодаря емким аккумуляторам в кейсе и в самих наушниках данная модель также отличается высокой автономностью – вплоть до 30 ч. Управление работой осуществляется при помощи непосредственно подключенного устройства или сенсорных кнопок. Зарядка осуществляется при помощи кабеля USB-C. Для поставки наушников используется фирменная упаковка.
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