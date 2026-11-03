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Мышь Logitech Lift Rose 910-006478 купить с доставкой в Москве
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Мышь Logitech Lift Rose 910-006478

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Мышь Logitech Lift Rose 910-006478 - фото 1
Мышь Logitech Lift Rose 910-006478 - фото 2
Мышь Logitech Lift Rose 910-006478 - фото 3
Мышь Logitech Lift Rose 910-006478 - фото 4
Мышь Logitech Lift Rose 910-006478 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компьютерные мыши
  • Мышь Logitech Lift Rose 910-006478 - фото 1
  • Мышь Logitech Lift Rose 910-006478 - фото 2
  • Мышь Logitech Lift Rose 910-006478 - фото 3
  • Мышь Logitech Lift Rose 910-006478 - фото 4
  • Мышь Logitech Lift Rose 910-006478 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-44%
6 390 руб.  11 470 руб. 
Начислим 103 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 654355
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Мышь Logitech Lift Rose 910-006478
6 390 руб. -44%
11 470 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
LOGITECH
Тип товара
Компьютерные мыши
Размеры в упаковке, см
17х14х3
Вес, г.
150

Описание товара Мышь Logitech Lift Rose 910-006478

Мышь Logitech Lift Rose 910-006478 по достоинству оценят самые требовательные пользователи. Благодаря тщательно продуманной форме вы сможете держать ее так, как во время рукопожатия, что способствует значительному понижению нагрузки на запястье. Матовое покрытие предупреждает скольжение аксессуара в ладонях при выполнении рабочих поручений или прохождения насыщенной игровой баталии. Мышь Logitech Lift Rose 910-006478 синхронизируется с необходимым устройством через радиоканал, а радиус действия достигает 10 м. Возможность программирования кнопок под наиболее используемые пользователем команды добавит еще больше удобства при ежедневной эксплуатации. Ведущим элементом ассистентки стал оптический светодиодный сенсор с максимальным разрешением 4000 dpi – таким образом, из раза в раз вы будете наслаждаться поразительной чувствительности и мгновенным откликом на касания.

Отзывы о товаре Мышь Logitech Lift Rose 910-006478




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
LOGITECH
Тип товара
Компьютерные мыши
Описание
Мышь Logitech Lift Rose 910-006478 по достоинству оценят самые требовательные пользователи. Благодаря тщательно продуманной форме вы сможете держать ее так, как во время рукопожатия, что способствует значительному понижению нагрузки на запястье. Матовое покрытие предупреждает скольжение аксессуара в ладонях при выполнении рабочих поручений или прохождения насыщенной игровой баталии. Мышь Logitech Lift Rose 910-006478 синхронизируется с необходимым устройством через радиоканал, а радиус действия достигает 10 м. Возможность программирования кнопок под наиболее используемые пользователем команды добавит еще больше удобства при ежедневной эксплуатации. Ведущим элементом ассистентки стал оптический светодиодный сенсор с максимальным разрешением 4000 dpi – таким образом, из раза в раз вы будете наслаждаться поразительной чувствительности и мгновенным откликом на касания.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь Logitech Lift Rose 910-006478 - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 6390 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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