Мышь Lenovo Go серый (GY51C21210)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Мыши
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 060 руб.
В наличии
Код товара: 541282
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
7 060 руб.
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
15х10х4
Вес, г.
240
Описание товара Мышь Lenovo Go серый (GY51C21210)
Беспроводная мышь Lenovo Go с интерфейсом USB Type-C, предназначенная для удаленных работников, обеспечивает исключительную мобильность и удобство использования. Благодаря оптическому датчику с излучением синего цвета, работающему практически на любой поверхности, и подключению через интерфейс USB Type-C, эта модель идеально подходит для любого рабочего места. Сверхдлительное время автономной работы и программируемая служебная кнопка обеспечивают скорость и универсальность при использовании мыши.
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Беспроводная мышь Lenovo Go с интерфейсом USB Type-C, предназначенная для удаленных работников, обеспечивает исключительную мобильность и удобство использования. Благодаря оптическому датчику с излучением синего цвета, работающему практически на любой поверхности, и подключению через интерфейс USB Type-C, эта модель идеально подходит для любого рабочего места. Сверхдлительное время автономной работы и программируемая служебная кнопка обеспечивают скорость и универсальность при использовании мыши.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Купить Мышь Lenovo Go серый (GY51C21210) - по цене 7060 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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