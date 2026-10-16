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Мышь Lenovo Go серый (GY51C21210) купить с доставкой в Москве
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Мышь Lenovo Go серый (GY51C21210)

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Мышь Lenovo Go серый (GY51C21210) - фото 1
Мышь Lenovo Go серый (GY51C21210) - фото 2
Мышь Lenovo Go серый (GY51C21210) - фото 3
Мышь Lenovo Go серый (GY51C21210) - фото 4
Мышь Lenovo Go серый (GY51C21210) - фото 5
Мышь Lenovo Go серый (GY51C21210) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мыши
  • Мышь Lenovo Go серый (GY51C21210) - фото 1
  • Мышь Lenovo Go серый (GY51C21210) - фото 2
  • Мышь Lenovo Go серый (GY51C21210) - фото 3
  • Мышь Lenovo Go серый (GY51C21210) - фото 4
  • Мышь Lenovo Go серый (GY51C21210) - фото 5
  • Мышь Lenovo Go серый (GY51C21210) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 060 руб. 
Начислим 113 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 541282
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Мышь Lenovo Go серый (GY51C21210)
7 060 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Мыши
Размеры в упаковке, см
15х10х4
Вес, г.
240

Описание товара Мышь Lenovo Go серый (GY51C21210)

Беспроводная мышь Lenovo Go с интерфейсом USB Type-C, предназначенная для удаленных работников, обеспечивает исключительную мобильность и удобство использования. Благодаря оптическому датчику с излучением синего цвета, работающему практически на любой поверхности, и подключению через интерфейс USB Type-C, эта модель идеально подходит для любого рабочего места. Сверхдлительное время автономной работы и программируемая служебная кнопка обеспечивают скорость и универсальность при использовании мыши.

Отзывы о товаре Мышь Lenovo Go серый (GY51C21210)




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Мыши
Описание
Беспроводная мышь Lenovo Go с интерфейсом USB Type-C, предназначенная для удаленных работников, обеспечивает исключительную мобильность и удобство использования. Благодаря оптическому датчику с излучением синего цвета, работающему практически на любой поверхности, и подключению через интерфейс USB Type-C, эта модель идеально подходит для любого рабочего места. Сверхдлительное время автономной работы и программируемая служебная кнопка обеспечивают скорость и универсальность при использовании мыши.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Мышь Lenovo Go серый (GY51C21210) - по цене 7060 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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