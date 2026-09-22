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Мышь Asus ROG KERIS II ORIGIN (90MP04A0-BMUA00) Black купить с доставкой в Москве
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Мышь Asus ROG KERIS II ORIGIN (90MP04A0-BMUA00) Black

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Мышь Asus ROG KERIS II ORIGIN (90MP04A0-BMUA00) Black - фото 1
Мышь Asus ROG KERIS II ORIGIN (90MP04A0-BMUA00) Black - фото 2
Мышь Asus ROG KERIS II ORIGIN (90MP04A0-BMUA00) Black - фото 3
Мышь Asus ROG KERIS II ORIGIN (90MP04A0-BMUA00) Black - фото 4
Мышь Asus ROG KERIS II ORIGIN (90MP04A0-BMUA00) Black - фото 5
Мышь Asus ROG KERIS II ORIGIN (90MP04A0-BMUA00) Black - фото 6
Мышь Asus ROG KERIS II ORIGIN (90MP04A0-BMUA00) Black - фото 7
Мышь Asus ROG KERIS II ORIGIN (90MP04A0-BMUA00) Black - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
42000
Общее количество кнопок
5
Интерфейс подключения
Bluetooth, USB Type-A
  • Мышь Asus ROG KERIS II ORIGIN (90MP04A0-BMUA00) Black - фото 1
  • Мышь Asus ROG KERIS II ORIGIN (90MP04A0-BMUA00) Black - фото 2
  • Мышь Asus ROG KERIS II ORIGIN (90MP04A0-BMUA00) Black - фото 3
  • Мышь Asus ROG KERIS II ORIGIN (90MP04A0-BMUA00) Black - фото 4
  • Мышь Asus ROG KERIS II ORIGIN (90MP04A0-BMUA00) Black - фото 5
  • Мышь Asus ROG KERIS II ORIGIN (90MP04A0-BMUA00) Black - фото 6
  • Мышь Asus ROG KERIS II ORIGIN (90MP04A0-BMUA00) Black - фото 7
  • Мышь Asus ROG KERIS II ORIGIN (90MP04A0-BMUA00) Black - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 860 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722942
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
42000
Общее количество кнопок
5
Интерфейс подключения
Bluetooth, USB Type-A
Длина провода, м
2
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х11х6
Вес, г.
300

Описание товара Мышь Asus ROG KERIS II ORIGIN (90MP04A0-BMUA00) Black

Мышь Asus P722 ROG Keris II Origin — это игровой манипулятор, созданный для требовательных киберспортсменов и энтузиастов. Модель сочетает в себе ультралегкий дизайн, высочайшую точность и передовые беспроводные технологии, обеспечивая абсолютное превосходство в динамичных баталиях. Эргономичная форма, разработанная специально для правой руки, гарантирует комфорт и полный контроль даже в самых длительных игровых сессиях. Высочайшая точность и отзывчивость В основе мыши — современный оптический светодиодный сенсор с разрешением до 42000 dpi. Такой запас точности позволяет настроить отклик под любую игровую ситуацию, от снайперских дуэлей до масштабных сражений. Мышь стабильно работает на любой поверхности, а благодаря технологии радиоканала или подключению по Bluetooth обеспечивает сверхбыструю и бесперебойную передачу данных без задержек. Эргономика и надежность Продуманная облегченная конструкция весом всего 65 г снижает усталость руки и способствует большей маневренности. Ключевые элементы мыши, такие как клавиши «вперед/назад» и колесо прокрутки, являются полностью программируемыми, предоставляя игроку полную свободу настройки управления. Физические кнопки обладают ресурсом в 100 миллионов нажатий, что гарантирует долговечность и тактильную отзывчивость каждого клика. Продвинутая функциональность Модель оснащена яркой RGB-подсветкой, которая позволяет персонализировать внешний вид устройства. Для максимального удобства перемещения используются тефлоновые ножки, обеспечивающие плавное скольжение. Мышь поддерживает работу на одной зарядке до 113 часов и оснащена кабелем Type-C длиной 2 ма для одновременной подзарядки и использования в проводном режиме. Совместимость с Windows делает настройку простой и интуитивно понятной.

Отзывы о товаре Мышь Asus ROG KERIS II ORIGIN (90MP04A0-BMUA00) Black




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
42000
Общее количество кнопок
5
Интерфейс подключения
Bluetooth, USB Type-A
Длина провода, м
2
Развернуть
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь Asus P722 ROG Keris II Origin — это игровой манипулятор, созданный для требовательных киберспортсменов и энтузиастов. Модель сочетает в себе ультралегкий дизайн, высочайшую точность и передовые беспроводные технологии, обеспечивая абсолютное превосходство в динамичных баталиях. Эргономичная форма, разработанная специально для правой руки, гарантирует комфорт и полный контроль даже в самых длительных игровых сессиях. Высочайшая точность и отзывчивость В основе мыши — современный оптический светодиодный сенсор с разрешением до 42000 dpi. Такой запас точности позволяет настроить отклик под любую игровую ситуацию, от снайперских дуэлей до масштабных сражений. Мышь стабильно работает на любой поверхности, а благодаря технологии радиоканала или подключению по Bluetooth обеспечивает сверхбыструю и бесперебойную передачу данных без задержек. Эргономика и надежность Продуманная облегченная конструкция весом всего 65 г снижает усталость руки и способствует большей маневренности. Ключевые элементы мыши, такие как клавиши «вперед/назад» и колесо прокрутки, являются полностью программируемыми, предоставляя игроку полную свободу настройки управления. Физические кнопки обладают ресурсом в 100 миллионов нажатий, что гарантирует долговечность и тактильную отзывчивость каждого клика. Продвинутая функциональность Модель оснащена яркой RGB-подсветкой, которая позволяет персонализировать внешний вид устройства. Для максимального удобства перемещения используются тефлоновые ножки, обеспечивающие плавное скольжение. Мышь поддерживает работу на одной зарядке до 113 часов и оснащена кабелем Type-C длиной 2 ма для одновременной подзарядки и использования в проводном режиме. Совместимость с Windows делает настройку простой и интуитивно понятной.
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Отзывы


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