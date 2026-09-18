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Мышь Logitech Mouse G903 Lightspeed купить с доставкой в Москве
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Мышь Logitech Mouse G903 Lightspeed

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Мышь Logitech Mouse G903 Lightspeed - фото 1
Мышь Logitech Mouse G903 Lightspeed - фото 2
Мышь Logitech Mouse G903 Lightspeed - фото 3
Мышь Logitech Mouse G903 Lightspeed - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
11
  • Мышь Logitech Mouse G903 Lightspeed - фото 1
  • Мышь Logitech Mouse G903 Lightspeed - фото 2
  • Мышь Logitech Mouse G903 Lightspeed - фото 3
  • Мышь Logitech Mouse G903 Lightspeed - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 640 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 295432
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Характеристики

Бренд
LOGITECH
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
11
Длина провода, м
1.8
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Габариты (ШxВxД), мм
66x40x130
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х12х7
Вес, г.
400

Описание товара Мышь Logitech Mouse G903 Lightspeed

Мышь беспроводная Logitech G903 LIGHTSPEED – это удобство и простота управления, легкость манипуляций, точность и комфорт для руки. Радиус действия мыши – 10 м. Датчик HERO 16K отличается фантастической энергоэффективностью: время работы батареи достигает 140 часов при использовании всех возможностей RGB-подсветки по технологии LIGHTSYNC и 180 часов — без подсветки.

Отзывы о товаре Мышь Logitech Mouse G903 Lightspeed




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Характеристики
Бренд
LOGITECH
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
11
Длина провода, м
1.8
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Габариты (ШxВxД), мм
66x40x130
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь беспроводная Logitech G903 LIGHTSPEED – это удобство и простота управления, легкость манипуляций, точность и комфорт для руки. Радиус действия мыши – 10 м. Датчик HERO 16K отличается фантастической энергоэффективностью: время работы батареи достигает 140 часов при использовании всех возможностей RGB-подсветки по технологии LIGHTSYNC и 180 часов — без подсветки.
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Отзывы


Мышь Logitech Mouse G903 Lightspeed - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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