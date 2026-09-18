Мышь Logitech Mouse G903 Lightspeed
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Характеристики
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 640 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 295432
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
11
Длина провода, м
1.8
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Габариты (ШxВxД), мм
66x40x130
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х12х7
Вес, г.
400
Описание товара Мышь Logitech Mouse G903 Lightspeed
Мышь беспроводная Logitech G903 LIGHTSPEED – это удобство и простота управления, легкость манипуляций, точность и комфорт для руки. Радиус действия мыши – 10 м. Датчик HERO 16K отличается фантастической энергоэффективностью: время работы батареи достигает 140 часов при использовании всех возможностей RGB-подсветки по технологии LIGHTSYNC и 180 часов — без подсветки.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
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Бренд
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
11
Длина провода, м
1.8
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Габариты (ШxВxД), мм
66x40x130
Страна производитель
Китай
Мышь беспроводная Logitech G903 LIGHTSPEED – это удобство и простота управления, легкость манипуляций, точность и комфорт для руки. Радиус действия мыши – 10 м. Датчик HERO 16K отличается фантастической энергоэффективностью: время работы батареи достигает 140 часов при использовании всех возможностей RGB-подсветки по технологии LIGHTSYNC и 180 часов — без подсветки.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
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