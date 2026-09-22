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Характеристики
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
универсальная
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
18000
Общее количество кнопок
10
Интерфейс подключения
Bluetooth, USB Type-C
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 110 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 727627
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Описание товара Мышь Razer Basilisk Mobile черный (RZ01-04310100-R3G1)
Мышь Razer представляет собой универсальное устройство премиум-класса, идеально подходящее для геймеров и других пользователей, ценящих высокую производительность и комфорт. Выполненная в элегантном черном цвете, эта мышь специально разработана для правой руки и обеспечивает надежный и удобный хват.
Мышь оснащена высокоточным оптическим сенсором с разрешением 18000 dpi, что гарантирует непревзойденную точность при управлении в любых ситуациях, будь то динамичный геймплей или точная работа с графическими редакторами. Благодаря возможности переключения между проводным и беспроводным подключением и использованию современных интерфейсов связи, таких как Bluetooth и USB Type-C, данное устройство обеспечивает максимальную свободу и гибкость в использовании.
Встроенный аккумулятор позволяет дольше оставаться подключенным без необходимости частой подзарядки, а общий вес в 76 грамм делает мышь легкой и удобной в эксплуатации. Несмотря на отсутствие бесшумных кнопок, Razer обеспечивает фирменное качество и долговечность каждого нажатия.
Эта мышь станет надежным союзником в виртуальных сражениях и повседневных задачах, сочетая в себе эргономичный дизайн и современные технологические решения от Razer.
Мышь Razer представляет собой универсальное устройство премиум-класса, идеально подходящее для геймеров и других пользователей, ценящих высокую производительность и комфорт. Выполненная в элегантном черном цвете, эта мышь специально разработана для правой руки и обеспечивает надежный и удобный хват.
Мышь оснащена высокоточным оптическим сенсором с разрешением 18000 dpi, что гарантирует непревзойденную точность при управлении в любых ситуациях, будь то динамичный геймплей или точная работа с графическими редакторами. Благодаря возможности переключения между проводным и беспроводным подключением и использованию современных интерфейсов связи, таких как Bluetooth и USB Type-C, данное устройство обеспечивает максимальную свободу и гибкость в использовании.
Встроенный аккумулятор позволяет дольше оставаться подключенным без необходимости частой подзарядки, а общий вес в 76 грамм делает мышь легкой и удобной в эксплуатации. Несмотря на отсутствие бесшумных кнопок, Razer обеспечивает фирменное качество и долговечность каждого нажатия.
Эта мышь станет надежным союзником в виртуальных сражениях и повседневных задачах, сочетая в себе эргономичный дизайн и современные технологические решения от Razer.
Мышь Razer Basilisk Mobile черный (RZ01-04310100-R3G1) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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