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Мышь Mad Catz R.A.T. 8+ ADV (MR06DCINRD000-0) купить с доставкой в Москве
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Мышь Mad Catz R.A.T. 8+ ADV (MR06DCINRD000-0)

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Мышь Mad Catz R.A.T. 8+ ADV (MR06DCINRD000-0) - фото 1
Мышь Mad Catz R.A.T. 8+ ADV (MR06DCINRD000-0) - фото 2
Мышь Mad Catz R.A.T. 8+ ADV (MR06DCINRD000-0) - фото 3
Мышь Mad Catz R.A.T. 8+ ADV (MR06DCINRD000-0) - фото 4
Мышь Mad Catz R.A.T. 8+ ADV (MR06DCINRD000-0) - фото 5
Мышь Mad Catz R.A.T. 8+ ADV (MR06DCINRD000-0) - фото 6
Мышь Mad Catz R.A.T. 8+ ADV (MR06DCINRD000-0) - фото 7
Мышь Mad Catz R.A.T. 8+ ADV (MR06DCINRD000-0) - фото 8
Мышь Mad Catz R.A.T. 8+ ADV (MR06DCINRD000-0) - фото 9
Мышь Mad Catz R.A.T. 8+ ADV (MR06DCINRD000-0) - фото 10
Мышь Mad Catz R.A.T. 8+ ADV (MR06DCINRD000-0) - фото 11
Мышь Mad Catz R.A.T. 8+ ADV (MR06DCINRD000-0) - фото 12
Мышь Mad Catz R.A.T. 8+ ADV (MR06DCINRD000-0) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
красный
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
20000
Общее количество кнопок
11
Интерфейс подключения
USB Type-A
  • Мышь Mad Catz R.A.T. 8+ ADV (MR06DCINRD000-0) - фото 1
  • Мышь Mad Catz R.A.T. 8+ ADV (MR06DCINRD000-0) - фото 2
  • Мышь Mad Catz R.A.T. 8+ ADV (MR06DCINRD000-0) - фото 3
  • Мышь Mad Catz R.A.T. 8+ ADV (MR06DCINRD000-0) - фото 4
  • Мышь Mad Catz R.A.T. 8+ ADV (MR06DCINRD000-0) - фото 5
  • Мышь Mad Catz R.A.T. 8+ ADV (MR06DCINRD000-0) - фото 6
  • Мышь Mad Catz R.A.T. 8+ ADV (MR06DCINRD000-0) - фото 7
  • Мышь Mad Catz R.A.T. 8+ ADV (MR06DCINRD000-0) - фото 8
  • Мышь Mad Catz R.A.T. 8+ ADV (MR06DCINRD000-0) - фото 9
  • Мышь Mad Catz R.A.T. 8+ ADV (MR06DCINRD000-0) - фото 10
  • Мышь Mad Catz R.A.T. 8+ ADV (MR06DCINRD000-0) - фото 11
  • Мышь Mad Catz R.A.T. 8+ ADV (MR06DCINRD000-0) - фото 12
  • Мышь Mad Catz R.A.T. 8+ ADV (MR06DCINRD000-0) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 730 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 495892
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Характеристики

Бренд
Mad Catz
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
красный
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
20000
Общее количество кнопок
11
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х6х4
Вес, г.
400

Описание товара Мышь Mad Catz R.A.T. 8+ ADV (MR06DCINRD000-0)

Мышь Mad Catz — это высококачественное периферийное устройство, идеально подходящее для требовательных пользователей и геймеров. Элегантный красный дизайн подчеркивает стиль и привлекает внимание, а эргономичная форма специально разработана для удобного хвата правой рукой, что обеспечивает комфорт даже при длительном использовании. Сенсорная технология мыши реализована на базе оптического сенсора с разрешением до 20000 dpi, что обеспечивает исключительную точность и скорость отклика, делая её идеальным выбором для самых различных задач — от серфинга в интернете до динамичных компьютерных игр. Мышь Mad Catz подключается к вашему ПК через интерфейс USB Type-A с помощью провода длиной 1.8 метра, предлагая надежное проводное соединение, избавляющее от задержек сигнала. С весом 157 грамм, она обеспечивает стабильность и точность в управлении. Модель от бренда Mad Catz воплощает в себе передовые технологии и современный дизайн, идеально подходя для пользователей, которые ценят надежность и высокие эксплуатационные характеристики. Будь то работа с графикой, программированием или гейминг, эта мышь станет вашим надежным партнером в мире цифровых технологий.

Отзывы о товаре Мышь Mad Catz R.A.T. 8+ ADV (MR06DCINRD000-0)




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Характеристики
Бренд
Mad Catz
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
красный
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
20000
Общее количество кнопок
11
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.8
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь Mad Catz — это высококачественное периферийное устройство, идеально подходящее для требовательных пользователей и геймеров. Элегантный красный дизайн подчеркивает стиль и привлекает внимание, а эргономичная форма специально разработана для удобного хвата правой рукой, что обеспечивает комфорт даже при длительном использовании. Сенсорная технология мыши реализована на базе оптического сенсора с разрешением до 20000 dpi, что обеспечивает исключительную точность и скорость отклика, делая её идеальным выбором для самых различных задач — от серфинга в интернете до динамичных компьютерных игр. Мышь Mad Catz подключается к вашему ПК через интерфейс USB Type-A с помощью провода длиной 1.8 метра, предлагая надежное проводное соединение, избавляющее от задержек сигнала. С весом 157 грамм, она обеспечивает стабильность и точность в управлении. Модель от бренда Mad Catz воплощает в себе передовые технологии и современный дизайн, идеально подходя для пользователей, которые ценят надежность и высокие эксплуатационные характеристики. Будь то работа с графикой, программированием или гейминг, эта мышь станет вашим надежным партнером в мире цифровых технологий.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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