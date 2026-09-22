Top.Mail.Ru
Мышь Asus ROG KERIS II WIRELESS ACE (90MP03N0-BMUA00) Black купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Мышь Asus ROG KERIS II WIRELESS ACE (90MP03N0-BMUA00) Black

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Мышь Asus ROG KERIS II WIRELESS ACE (90MP03N0-BMUA00) Black - фото 1
Мышь Asus ROG KERIS II WIRELESS ACE (90MP03N0-BMUA00) Black - фото 2
Мышь Asus ROG KERIS II WIRELESS ACE (90MP03N0-BMUA00) Black - фото 3
Мышь Asus ROG KERIS II WIRELESS ACE (90MP03N0-BMUA00) Black - фото 4
Мышь Asus ROG KERIS II WIRELESS ACE (90MP03N0-BMUA00) Black - фото 5
Мышь Asus ROG KERIS II WIRELESS ACE (90MP03N0-BMUA00) Black - фото 6
Мышь Asus ROG KERIS II WIRELESS ACE (90MP03N0-BMUA00) Black - фото 7
Мышь Asus ROG KERIS II WIRELESS ACE (90MP03N0-BMUA00) Black - фото 8
Мышь Asus ROG KERIS II WIRELESS ACE (90MP03N0-BMUA00) Black - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
42000
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
  • Мышь Asus ROG KERIS II WIRELESS ACE (90MP03N0-BMUA00) Black - фото 1
  • Мышь Asus ROG KERIS II WIRELESS ACE (90MP03N0-BMUA00) Black - фото 2
  • Мышь Asus ROG KERIS II WIRELESS ACE (90MP03N0-BMUA00) Black - фото 3
  • Мышь Asus ROG KERIS II WIRELESS ACE (90MP03N0-BMUA00) Black - фото 4
  • Мышь Asus ROG KERIS II WIRELESS ACE (90MP03N0-BMUA00) Black - фото 5
  • Мышь Asus ROG KERIS II WIRELESS ACE (90MP03N0-BMUA00) Black - фото 6
  • Мышь Asus ROG KERIS II WIRELESS ACE (90MP03N0-BMUA00) Black - фото 7
  • Мышь Asus ROG KERIS II WIRELESS ACE (90MP03N0-BMUA00) Black - фото 8
  • Мышь Asus ROG KERIS II WIRELESS ACE (90MP03N0-BMUA00) Black - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727300
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
42000
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
Длина провода, м
2
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х11х8
Вес, г.
300

Описание товара Мышь Asus ROG KERIS II WIRELESS ACE (90MP03N0-BMUA00) Black

ROG Keris II Ace — это сверхлёгкая игровая мышь весом 54 грамма, разработанная с учётом рекомендаций профессиональных игроков в FPS. Она оснащена оптическим сенсором ROG AimPoint Pro с разрешением 42 000 DPI, оптическими микропереключателями ROG и беспроводной технологией ROG SpeedNova. Также поддерживается частота опроса до 8000 Гц с помощью усилителя частоты опроса ROG Polling Rate Booster (проводной режим) и до 4000 Гц (беспроводной режим). Мышь оснащена оптическим датчиком ROG AimPoint Pro с разрешением 42 000 точек на дюйм и отклонением < 1 %, что обеспечивает максимальную точность и возможность отслеживания на различных поверхностях.

Отзывы о товаре Мышь Asus ROG KERIS II WIRELESS ACE (90MP03N0-BMUA00) Black




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
42000
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
Длина провода, м
2
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Развернуть
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Страна производитель
Китай
Описание
ROG Keris II Ace — это сверхлёгкая игровая мышь весом 54 грамма, разработанная с учётом рекомендаций профессиональных игроков в FPS. Она оснащена оптическим сенсором ROG AimPoint Pro с разрешением 42 000 DPI, оптическими микропереключателями ROG и беспроводной технологией ROG SpeedNova. Также поддерживается частота опроса до 8000 Гц с помощью усилителя частоты опроса ROG Polling Rate Booster (проводной режим) и до 4000 Гц (беспроводной режим). Мышь оснащена оптическим датчиком ROG AimPoint Pro с разрешением 42 000 точек на дюйм и отклонением < 1 %, что обеспечивает максимальную точность и возможность отслеживания на различных поверхностях.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь Asus ROG KERIS II WIRELESS ACE (90MP03N0-BMUA00) Black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...