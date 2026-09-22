Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
белый
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
42000
Общее количество кнопок
5
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth, USB Type-C
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 150 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 727299
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Описание товара Мышь Asus ROG KERIS II ORIGIN (90MP04A0-BMUA10) White
ROG Keris II Origin — эргономичная игровая мышь весом 65 грамм, форма которой проверена профессиональными игроками. Мышь оснащена яркой трёхзонной RGB-подсветкой и оптическим сенсором ROG AimPoint Pro с разрешением 42 000 точек на дюйм, переключателями ROG Micro Switches II и беспроводной технологией ROG SpeedNova. Keris II Origin также совместима с технологией ROG Polling Rate Booster, которая поддерживает частоту опроса по беспроводной сети 8000 Гц. Протестированная профессиональными специалистами форма, подходящая для большинства стилей хвата. Встроенное управление: часто используемые настройки мыши можно настраивать напрямую, нажимая различные комбинации кнопок мыши.
ROG Keris II Origin — эргономичная игровая мышь весом 65 грамм, форма которой проверена профессиональными игроками. Мышь оснащена яркой трёхзонной RGB-подсветкой и оптическим сенсором ROG AimPoint Pro с разрешением 42 000 точек на дюйм, переключателями ROG Micro Switches II и беспроводной технологией ROG SpeedNova. Keris II Origin также совместима с технологией ROG Polling Rate Booster, которая поддерживает частоту опроса по беспроводной сети 8000 Гц. Протестированная профессиональными специалистами форма, подходящая для большинства стилей хвата. Встроенное управление: часто используемые настройки мыши можно настраивать напрямую, нажимая различные комбинации кнопок мыши.
Мышь Asus ROG KERIS II ORIGIN (90MP04A0-BMUA10) White - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Мышь Asus ROG KERIS II ORIGIN (90MP04A0-BMUA10) White