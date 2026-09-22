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Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
белый
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
25600
Общее количество кнопок
5
Интерфейс подключения
Радиоканал, USB Type-A
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 500 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 727609
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Описание товара Мышь Logitech G Pro X Superlight белый (910-005946)
Мышь беспроводная Logitech PRO X SUPERLIGHT, облаченная в удобный для хвата корпус лаконичного черно-белого цвета, подойдет не только для повседневной работы за компьютером, но и для развлечений, включая прохождение игр различных жанров. Устройство порадует невероятной чувствительностью, обеспечиваемой оптическим светодиодным сенсором HERO 25K, максимальное разрешение которого достигает впечатляющего показателя 25600 dpi. В результате, манипулятор подойдет для успешного решения самых сложных задач и позволит взыскательному геймеру добиваться сокрушительной победы в каждом виртуальном матче.
В конструкцию беспроводной мыши Logitech PRO X SUPERLIGHT входить пять кнопок, которых вполне достаточно для игрового комфорта пользователя. Приобрести данную модель можно как правше, так и левше: симметричная форма корпуса обеспечивает удобный хват правой и левой рукой. Благодаря матовому пластику, используемому для изготовления корпуса, и светлому белому цвету отпечатки пальцев на его поверхности будут не видны. Беспроводное подключение к любому компьютеру или ноутбуку обеспечивает комплектный USB-ресивер.
Мышь беспроводная Logitech PRO X SUPERLIGHT, облаченная в удобный для хвата корпус лаконичного черно-белого цвета, подойдет не только для повседневной работы за компьютером, но и для развлечений, включая прохождение игр различных жанров. Устройство порадует невероятной чувствительностью, обеспечиваемой оптическим светодиодным сенсором HERO 25K, максимальное разрешение которого достигает впечатляющего показателя 25600 dpi. В результате, манипулятор подойдет для успешного решения самых сложных задач и позволит взыскательному геймеру добиваться сокрушительной победы в каждом виртуальном матче.
В конструкцию беспроводной мыши Logitech PRO X SUPERLIGHT входить пять кнопок, которых вполне достаточно для игрового комфорта пользователя. Приобрести данную модель можно как правше, так и левше: симметричная форма корпуса обеспечивает удобный хват правой и левой рукой. Благодаря матовому пластику, используемому для изготовления корпуса, и светлому белому цвету отпечатки пальцев на его поверхности будут не видны. Беспроводное подключение к любому компьютеру или ноутбуку обеспечивает комплектный USB-ресивер.
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