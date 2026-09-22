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Мышь Logitech G Pro 2 Lightspeed черный (910-007299) купить с доставкой в Москве
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Мышь Logitech G Pro 2 Lightspeed черный (910-007299)

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Мышь Logitech G Pro 2 Lightspeed черный (910-007299) - фото 1
Мышь Logitech G Pro 2 Lightspeed черный (910-007299) - фото 2
Мышь Logitech G Pro 2 Lightspeed черный (910-007299) - фото 3
Мышь Logitech G Pro 2 Lightspeed черный (910-007299) - фото 4
Мышь Logitech G Pro 2 Lightspeed черный (910-007299) - фото 5
Мышь Logitech G Pro 2 Lightspeed черный (910-007299) - фото 6
Мышь Logitech G Pro 2 Lightspeed черный (910-007299) - фото 7
Мышь Logitech G Pro 2 Lightspeed черный (910-007299) - фото 8
Мышь Logitech G Pro 2 Lightspeed черный (910-007299) - фото 9
Мышь Logitech G Pro 2 Lightspeed черный (910-007299) - фото 10
Мышь Logitech G Pro 2 Lightspeed черный (910-007299) - фото 11
Мышь Logitech G Pro 2 Lightspeed черный (910-007299) - фото 12
Мышь Logitech G Pro 2 Lightspeed черный (910-007299) - фото 13
Мышь Logitech G Pro 2 Lightspeed черный (910-007299) - фото 14
Мышь Logitech G Pro 2 Lightspeed черный (910-007299) - фото 15
Мышь Logitech G Pro 2 Lightspeed черный (910-007299) - фото 16
Мышь Logitech G Pro 2 Lightspeed черный (910-007299) - фото 17
Мышь Logitech G Pro 2 Lightspeed черный (910-007299) - фото 18
Мышь Logitech G Pro 2 Lightspeed черный (910-007299) - фото 19
Мышь Logitech G Pro 2 Lightspeed черный (910-007299) - фото 20
Мышь Logitech G Pro 2 Lightspeed черный (910-007299) - фото 21
Мышь Logitech G Pro 2 Lightspeed черный (910-007299) - фото 22
Мышь Logitech G Pro 2 Lightspeed черный (910-007299) - фото 23
Мышь Logitech G Pro 2 Lightspeed черный (910-007299) - фото 24
Мышь Logitech G Pro 2 Lightspeed черный (910-007299) - фото 25
Мышь Logitech G Pro 2 Lightspeed черный (910-007299) - фото 26
Мышь Logitech G Pro 2 Lightspeed черный (910-007299) - фото 27
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Мышь Logitech G Pro 2 Lightspeed черный (910-007299) - фото 31
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
44000
Общее количество кнопок
7
Интерфейс подключения
радиоканал
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  • Мышь Logitech G Pro 2 Lightspeed черный (910-007299) - фото 2
  • Мышь Logitech G Pro 2 Lightspeed черный (910-007299) - фото 3
  • Мышь Logitech G Pro 2 Lightspeed черный (910-007299) - фото 4
  • Мышь Logitech G Pro 2 Lightspeed черный (910-007299) - фото 5
  • Мышь Logitech G Pro 2 Lightspeed черный (910-007299) - фото 6
  • Мышь Logitech G Pro 2 Lightspeed черный (910-007299) - фото 7
  • Мышь Logitech G Pro 2 Lightspeed черный (910-007299) - фото 8
  • Мышь Logitech G Pro 2 Lightspeed черный (910-007299) - фото 9
  • Мышь Logitech G Pro 2 Lightspeed черный (910-007299) - фото 10
  • Мышь Logitech G Pro 2 Lightspeed черный (910-007299) - фото 11
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  • Мышь Logitech G Pro 2 Lightspeed черный (910-007299) - фото 17
  • Мышь Logitech G Pro 2 Lightspeed черный (910-007299) - фото 18
  • Мышь Logitech G Pro 2 Lightspeed черный (910-007299) - фото 19
  • Мышь Logitech G Pro 2 Lightspeed черный (910-007299) - фото 20
  • Мышь Logitech G Pro 2 Lightspeed черный (910-007299) - фото 21
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  • Мышь Logitech G Pro 2 Lightspeed черный (910-007299) - фото 23
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  • Мышь Logitech G Pro 2 Lightspeed черный (910-007299) - фото 26
  • Мышь Logitech G Pro 2 Lightspeed черный (910-007299) - фото 27
  • Мышь Logitech G Pro 2 Lightspeed черный (910-007299) - фото 28
  • Мышь Logitech G Pro 2 Lightspeed черный (910-007299) - фото 29
  • Мышь Logitech G Pro 2 Lightspeed черный (910-007299) - фото 30
  • Мышь Logitech G Pro 2 Lightspeed черный (910-007299) - фото 31
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 420 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729918
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Характеристики

Бренд
LOGITECH
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
44000
Общее количество кнопок
7
Интерфейс подключения
радиоканал
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Габариты (ШxВxД), мм
40x125x63.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х7х2
Вес, г.
375

Описание товара Мышь Logitech G Pro 2 Lightspeed черный (910-007299)

Беспроводная мышь Logitech G PRO 2 LIGHTSPEED представляет собой симметричную мышь с настраиваемыми магнитными боковыми кнопками. Она обеспечивает сверхбыструю и точную работу и настраиваемое управление.

Отзывы о товаре Мышь Logitech G Pro 2 Lightspeed черный (910-007299)




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
LOGITECH
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
44000
Общее количество кнопок
7
Интерфейс подключения
радиоканал
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Габариты (ШxВxД), мм
40x125x63.5
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Беспроводная мышь Logitech G PRO 2 LIGHTSPEED представляет собой симметричную мышь с настраиваемыми магнитными боковыми кнопками. Она обеспечивает сверхбыструю и точную работу и настраиваемое управление.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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