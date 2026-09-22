Мышь Logitech G Pro 2 Lightspeed черный (910-007299)
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Характеристики
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
44000
Общее количество кнопок
7
Интерфейс подключения
радиоканал
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 420 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 729918
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
44000
Общее количество кнопок
7
Интерфейс подключения
радиоканал
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Габариты (ШxВxД), мм
40x125x63.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х7х2
Вес, г.
375
Описание товара Мышь Logitech G Pro 2 Lightspeed черный (910-007299)
Беспроводная мышь Logitech G PRO 2 LIGHTSPEED представляет собой симметричную мышь с настраиваемыми магнитными боковыми кнопками. Она обеспечивает сверхбыструю и точную работу и настраиваемое управление.
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Теги товара: Игровые, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, игровые Logitech
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
44000
Общее количество кнопок
7
Интерфейс подключения
радиоканал
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Габариты (ШxВxД), мм
40x125x63.5
Развернуть
Страна производитель
Китай
Беспроводная мышь Logitech G PRO 2 LIGHTSPEED представляет собой симметричную мышь с настраиваемыми магнитными боковыми кнопками. Она обеспечивает сверхбыструю и точную работу и настраиваемое управление.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Белые, Розовые, для дизайнеров, Asus rog
Теги товара: Игровые, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, игровые Logitech
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Белые, Розовые, для дизайнеров, Asus rog
Теги товара: Игровые, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, игровые Logitech
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