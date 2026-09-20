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Характеристики
Тип товара
Компьютерные мыши
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-39%
11 230 руб.
18 540
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 654367
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Описание товара Мышь Razer Basilisk V3 Pro RZ01-04620200-R3G1
Передовая игровая мышь Razer Basilisk V3 Pro RZ01-04620200-R3G1. Король возвращается, чтобы поднять игру на новый уровень. Встречай Razer Basilisk V3 Pro - нашу самую передовую игровую мышь. Вооружись до зубов передовыми технологиями, раскрой свой максимальный потенциал с помощью оружия, которое раздвигает современные пределы производительности, настройки, подключения и контроля. особенности Беспроводная связь Razer HyperSpeed, беспроводная связь Bluetooth или проводной режим 11 программируемых кнопок 13 настраиваемых зон подсветки Razer Chroma RGB Колесо прокрутки с наклонами и настройкой вращения Оптический сенсор Focus Pro 30K Optical Sensor технические характеристики Эргономичный дизайн для правшей с боковыми текстурными вставками Оптический сенсор Focus Pro 30K Optical Sensor с реальным разрешением 30 000 DPI и с точностью отслеживания 99,6%
Передовая игровая мышь Razer Basilisk V3 Pro RZ01-04620200-R3G1. Король возвращается, чтобы поднять игру на новый уровень. Встречай Razer Basilisk V3 Pro - нашу самую передовую игровую мышь. Вооружись до зубов передовыми технологиями, раскрой свой максимальный потенциал с помощью оружия, которое раздвигает современные пределы производительности, настройки, подключения и контроля. особенности Беспроводная связь Razer HyperSpeed, беспроводная связь Bluetooth или проводной режим 11 программируемых кнопок 13 настраиваемых зон подсветки Razer Chroma RGB Колесо прокрутки с наклонами и настройкой вращения Оптический сенсор Focus Pro 30K Optical Sensor технические характеристики Эргономичный дизайн для правшей с боковыми текстурными вставками Оптический сенсор Focus Pro 30K Optical Sensor с реальным разрешением 30 000 DPI и с точностью отслеживания 99,6%
Мышь Razer Basilisk V3 Pro RZ01-04620200-R3G1 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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