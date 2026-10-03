Мышь 3Dconnexion CadMouse Pro (3DX-700080)
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Характеристики
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 830 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 640540
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
7
Длина провода, м
1.5
Габариты (ШxВxД), мм
77x44x126
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х8х4
Вес, г.
470
Описание товара Мышь 3Dconnexion CadMouse Pro (3DX-700080)
Специально созданная для максимально комфортного использования во время длительных сеансов CAD, CadMouse Pro выглядит совершенно органично, а эргономичные функции создают ощущения, которые значительно уменьшают дискомфорт в мышцах и сухожилиях, часто возникающий во время длительных сеансов CAD.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
7
Длина провода, м
1.5
Габариты (ШxВxД), мм
77x44x126
Страна производитель
Китай
Специально созданная для максимально комфортного использования во время длительных сеансов CAD, CadMouse Pro выглядит совершенно органично, а эргономичные функции создают ощущения, которые значительно уменьшают дискомфорт в мышцах и сухожилиях, часто возникающий во время длительных сеансов CAD.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
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