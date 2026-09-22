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Мышь Logitech G PRO X Superlight 2 Wireless Pink (910-006799) купить с доставкой в Москве
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Мышь Logitech G PRO X Superlight 2 Wireless Pink (910-006799)

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Мышь Logitech G PRO X Superlight 2 Wireless Pink (910-006799) - фото 1
Мышь Logitech G PRO X Superlight 2 Wireless Pink (910-006799) - фото 2
Мышь Logitech G PRO X Superlight 2 Wireless Pink (910-006799) - фото 3
Мышь Logitech G PRO X Superlight 2 Wireless Pink (910-006799) - фото 4
Мышь Logitech G PRO X Superlight 2 Wireless Pink (910-006799) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
розовый
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
32000
Общее количество кнопок
5
Интерфейс подключения
радиоканал
  • Мышь Logitech G PRO X Superlight 2 Wireless Pink (910-006799) - фото 1
  • Мышь Logitech G PRO X Superlight 2 Wireless Pink (910-006799) - фото 2
  • Мышь Logitech G PRO X Superlight 2 Wireless Pink (910-006799) - фото 3
  • Мышь Logitech G PRO X Superlight 2 Wireless Pink (910-006799) - фото 4
  • Мышь Logitech G PRO X Superlight 2 Wireless Pink (910-006799) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 820 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729429
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Характеристики

Бренд
LOGITECH
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
розовый
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
32000
Общее количество кнопок
5
Интерфейс подключения
радиоканал
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Габариты (ШxВxД), мм
125 х 63.5 х 40 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х12х7
Вес, г.
346

Описание товара Мышь Logitech G PRO X Superlight 2 Wireless Pink (910-006799)

Мышь Logitech представляет собой яркое и функциональное устройство, идеально подходящее для пользователей, ценящих сочетание стиля и технологии. Ее элегантный розовый цвет добавляет нотку уникальности рабочему пространству и подчеркивает индивидуальность владельца. Мышь весит всего 60 грамм, что делает ее легкой и удобной для использования в течение длительного времени. Радиоканальный интерфейс подключения обеспечивает надежную и быструю связь с ПК, исключая провода и обеспечивая свободу перемещения. Беспроводное подключение делает эту мышь отличным выбором для тех, кто ценит удобство и порядок на рабочем столе. Мышь подходит как для правшей, так и для левшей, обеспечивая комфортный хват вне зависимости от предпочтения. Logitech оснастили свое устройство оптическим сенсором с разрешением 32000 dpi, обеспечивающим высокую точность и отзывчивость при работе. Это особенно полезно для тех, кто занимается графическим дизайном или другими задачами, требующими максимальной точности. Мышь питается от встроенного аккумулятора, что избавляет от необходимости частой замены батареек. Хотя в устройстве отсутствует функция бесшумных кнопок, это компенсируется его эргономичностью и функциональностью. Общий дизайн и возможности делают эту мышь отличным выбором как для работы, так и для повседневного использования.



Теги товара: Для левшей, Розовые

Отзывы о товаре Мышь Logitech G PRO X Superlight 2 Wireless Pink (910-006799)




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Характеристики
Бренд
LOGITECH
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
розовый
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
32000
Общее количество кнопок
5
Интерфейс подключения
радиоканал
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Габариты (ШxВxД), мм
125 х 63.5 х 40 мм
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь Logitech представляет собой яркое и функциональное устройство, идеально подходящее для пользователей, ценящих сочетание стиля и технологии. Ее элегантный розовый цвет добавляет нотку уникальности рабочему пространству и подчеркивает индивидуальность владельца. Мышь весит всего 60 грамм, что делает ее легкой и удобной для использования в течение длительного времени. Радиоканальный интерфейс подключения обеспечивает надежную и быструю связь с ПК, исключая провода и обеспечивая свободу перемещения. Беспроводное подключение делает эту мышь отличным выбором для тех, кто ценит удобство и порядок на рабочем столе. Мышь подходит как для правшей, так и для левшей, обеспечивая комфортный хват вне зависимости от предпочтения. Logitech оснастили свое устройство оптическим сенсором с разрешением 32000 dpi, обеспечивающим высокую точность и отзывчивость при работе. Это особенно полезно для тех, кто занимается графическим дизайном или другими задачами, требующими максимальной точности. Мышь питается от встроенного аккумулятора, что избавляет от необходимости частой замены батареек. Хотя в устройстве отсутствует функция бесшумных кнопок, это компенсируется его эргономичностью и функциональностью. Общий дизайн и возможности делают эту мышь отличным выбором как для работы, так и для повседневного использования.


Теги товара: Для левшей, Розовые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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