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Мышь 3Dconnexion CadMouse Pro (3DX-700116) купить с доставкой в Москве
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Мышь 3Dconnexion CadMouse Pro (3DX-700116)

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Мышь 3Dconnexion CadMouse Pro (3DX-700116) - фото 1
Мышь 3Dconnexion CadMouse Pro (3DX-700116) - фото 2
Мышь 3Dconnexion CadMouse Pro (3DX-700116) - фото 3
Мышь 3Dconnexion CadMouse Pro (3DX-700116) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
7
  • Мышь 3Dconnexion CadMouse Pro (3DX-700116) - фото 1
  • Мышь 3Dconnexion CadMouse Pro (3DX-700116) - фото 2
  • Мышь 3Dconnexion CadMouse Pro (3DX-700116) - фото 3
  • Мышь 3Dconnexion CadMouse Pro (3DX-700116) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 120 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 640539
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Характеристики

Бренд
3DCONNEXION
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
7
Длина провода, м
1.5
Габариты (ШxВxД), мм
77x44x126
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х18х9
Вес, кг.
1

Описание товара Мышь 3Dconnexion CadMouse Pro (3DX-700116)

Специально созданная для максимально комфортного использования во время длительных сеансов CAD, CadMouse Pro выглядит совершенно органично, а эргономичные функции создают ощущения, которые значительно уменьшают дискомфорт в мышцах и сухожилиях, часто возникающий во время длительных сеансов CAD.

Отзывы о товаре Мышь 3Dconnexion CadMouse Pro (3DX-700116)




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Характеристики
Бренд
3DCONNEXION
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
7
Длина провода, м
1.5
Габариты (ШxВxД), мм
77x44x126
Страна производитель
Китай
Описание
Специально созданная для максимально комфортного использования во время длительных сеансов CAD, CadMouse Pro выглядит совершенно органично, а эргономичные функции создают ощущения, которые значительно уменьшают дискомфорт в мышцах и сухожилиях, часто возникающий во время длительных сеансов CAD.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь 3Dconnexion CadMouse Pro (3DX-700116) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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