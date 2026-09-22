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Мышь 3DConnexion 3DX-700115 SpaceMouse купить с доставкой в Москве
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Мышь 3DConnexion 3DX-700115 SpaceMouse

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Мышь 3DConnexion 3DX-700115 SpaceMouse - фото 1
Мышь 3DConnexion 3DX-700115 SpaceMouse - фото 2
Мышь 3DConnexion 3DX-700115 SpaceMouse - фото 3
Мышь 3DConnexion 3DX-700115 SpaceMouse - фото 4
Мышь 3DConnexion 3DX-700115 SpaceMouse - фото 5
Мышь 3DConnexion 3DX-700115 SpaceMouse - фото 6
Мышь 3DConnexion 3DX-700115 SpaceMouse - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
для ноутбука
Цвет
серебристый, серый
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Общее количество кнопок
2
Интерфейс подключения
Bluetooth
  • Мышь 3DConnexion 3DX-700115 SpaceMouse - фото 1
  • Мышь 3DConnexion 3DX-700115 SpaceMouse - фото 2
  • Мышь 3DConnexion 3DX-700115 SpaceMouse - фото 3
  • Мышь 3DConnexion 3DX-700115 SpaceMouse - фото 4
  • Мышь 3DConnexion 3DX-700115 SpaceMouse - фото 5
  • Мышь 3DConnexion 3DX-700115 SpaceMouse - фото 6
  • Мышь 3DConnexion 3DX-700115 SpaceMouse - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 740 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729428
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Характеристики

Бренд
3DCONNEXION
Тип товара
Мышь
Назначение
для ноутбука
Цвет
серебристый, серый
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Общее количество кнопок
2
Интерфейс подключения
Bluetooth
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Габариты (ШxВxД), мм
78 x 53 x 78 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х33х17
Вес, кг.
8.32

Описание товара Мышь 3DConnexion 3DX-700115 SpaceMouse

3Dconnexion представляет уникальную мышь, идеально подходящую для работы с ноутбуком, обеспечивающую комфорт и высокую производительность. Эта мышь, выполненная в стильных серебристых и серых оттенках, отличается беспроводным подключением через Bluetooth, что позволяет использовать её без ограничений, связанных с проводами. Оснащенная встроенным аккумулятором, мышь 3Dconnexion обещает длительное время работы без необходимости частой подзарядки, что делает её крайне удобной для активных пользователей, находящихся в постоянном движении. Оптический сенсор гарантирует точность и плавность движений, независимо от поверхности. Эргономичный дизайн подходит как для правой, так и для левой руки, обеспечивая комфортный и естественный хват, что важно для длительной работы за компьютером. С весом всего 450 г, эта мышь обеспечивает устойчивость и баланс, не перегружая руку пользователя. Мышь 3Dconnexion – это сочетание технологии и стиля, созданная для тех, кто ценит качество и удобство в каждодневной работе.

Отзывы о товаре Мышь 3DConnexion 3DX-700115 SpaceMouse




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Характеристики
Бренд
3DCONNEXION
Тип товара
Мышь
Назначение
для ноутбука
Цвет
серебристый, серый
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Общее количество кнопок
2
Интерфейс подключения
Bluetooth
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Габариты (ШxВxД), мм
78 x 53 x 78 мм
Страна производитель
Китай
Описание
3Dconnexion представляет уникальную мышь, идеально подходящую для работы с ноутбуком, обеспечивающую комфорт и высокую производительность. Эта мышь, выполненная в стильных серебристых и серых оттенках, отличается беспроводным подключением через Bluetooth, что позволяет использовать её без ограничений, связанных с проводами. Оснащенная встроенным аккумулятором, мышь 3Dconnexion обещает длительное время работы без необходимости частой подзарядки, что делает её крайне удобной для активных пользователей, находящихся в постоянном движении. Оптический сенсор гарантирует точность и плавность движений, независимо от поверхности. Эргономичный дизайн подходит как для правой, так и для левой руки, обеспечивая комфортный и естественный хват, что важно для длительной работы за компьютером. С весом всего 450 г, эта мышь обеспечивает устойчивость и баланс, не перегружая руку пользователя. Мышь 3Dconnexion – это сочетание технологии и стиля, созданная для тех, кто ценит качество и удобство в каждодневной работе.
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