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Характеристики
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
универсальная
Цвет
черный
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
16000
Общее количество кнопок
10
Интерфейс подключения
USB Type-A
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 030 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 309596
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Описание товара Игровая мышь Mad Catz R.A.T. PRO X3 чёрная (PMW3389, Omron, USB, 10 кнопок, 16000 dpi, RGB подсветка)
Мышь Mad Catz — это превосходный выбор для геймеров и любителей универсальных решений, ищущих качественное и надежное оборудование. Эргономичный дизайн, рассчитанный на правую руку, обеспечивает комфортное использование в течение длительных игровых сессий или работы.
Черный цвет устройства придаёт ему стильный и современный вид, что будет гармонично смотреться на любом рабочем столе. Оптический сенсор с разрешением 16000 dpi гарантирует высокую точность и плавность при перемещении курсора, что важно для захватывающего игрового процесса или точной работы с графикой.
Мышь подключается с помощью интерфейса USB Type-A, а провод длиной 1.8 метра предоставляет достаточно свободы для удобного расположения на рабочем месте. Весит всего 105 граммов, что идеально балансирует между устойчивостью и лёгкостью управления.
Mad Catz создала эту мышь специально с учётом потребностей геймеров, предлагая продукцию, которая сочетает в себе производительность, стиль и практичность. Независимо от того, работаете ли вы, играете или просто просматриваете интернет, эта мышь станет вашим надежным спутником в мире цифровых технологий.
Мышь Mad Catz — это превосходный выбор для геймеров и любителей универсальных решений, ищущих качественное и надежное оборудование. Эргономичный дизайн, рассчитанный на правую руку, обеспечивает комфортное использование в течение длительных игровых сессий или работы.
Черный цвет устройства придаёт ему стильный и современный вид, что будет гармонично смотреться на любом рабочем столе. Оптический сенсор с разрешением 16000 dpi гарантирует высокую точность и плавность при перемещении курсора, что важно для захватывающего игрового процесса или точной работы с графикой.
Мышь подключается с помощью интерфейса USB Type-A, а провод длиной 1.8 метра предоставляет достаточно свободы для удобного расположения на рабочем месте. Весит всего 105 граммов, что идеально балансирует между устойчивостью и лёгкостью управления.
Mad Catz создала эту мышь специально с учётом потребностей геймеров, предлагая продукцию, которая сочетает в себе производительность, стиль и практичность. Независимо от того, работаете ли вы, играете или просто просматриваете интернет, эта мышь станет вашим надежным спутником в мире цифровых технологий.
Игровая мышь Mad Catz R.A.T. PRO X3 чёрная (PMW3389, Omron, USB, 10 кнопок, 16000 dpi, RGB подсветка) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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