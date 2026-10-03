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Мышь 3Dconnexion SpaceMouse Pro (3DX-700040) купить с доставкой в Москве
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Мышь 3Dconnexion SpaceMouse Pro (3DX-700040)

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Мышь 3Dconnexion SpaceMouse Pro (3DX-700040) - фото 1
Мышь 3Dconnexion SpaceMouse Pro (3DX-700040) - фото 2
Мышь 3Dconnexion SpaceMouse Pro (3DX-700040) - фото 3
Мышь 3Dconnexion SpaceMouse Pro (3DX-700040) - фото 4
Мышь 3Dconnexion SpaceMouse Pro (3DX-700040) - фото 5
Мышь 3Dconnexion SpaceMouse Pro (3DX-700040) - фото 6
Мышь 3Dconnexion SpaceMouse Pro (3DX-700040) - фото 7
Мышь 3Dconnexion SpaceMouse Pro (3DX-700040) - фото 8
Мышь 3Dconnexion SpaceMouse Pro (3DX-700040) - фото 9
Мышь 3Dconnexion SpaceMouse Pro (3DX-700040) - фото 10
Мышь 3Dconnexion SpaceMouse Pro (3DX-700040) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
15
  • Мышь 3Dconnexion SpaceMouse Pro (3DX-700040) - фото 1
  • Мышь 3Dconnexion SpaceMouse Pro (3DX-700040) - фото 2
  • Мышь 3Dconnexion SpaceMouse Pro (3DX-700040) - фото 3
  • Мышь 3Dconnexion SpaceMouse Pro (3DX-700040) - фото 4
  • Мышь 3Dconnexion SpaceMouse Pro (3DX-700040) - фото 5
  • Мышь 3Dconnexion SpaceMouse Pro (3DX-700040) - фото 6
  • Мышь 3Dconnexion SpaceMouse Pro (3DX-700040) - фото 7
  • Мышь 3Dconnexion SpaceMouse Pro (3DX-700040) - фото 8
  • Мышь 3Dconnexion SpaceMouse Pro (3DX-700040) - фото 9
  • Мышь 3Dconnexion SpaceMouse Pro (3DX-700040) - фото 10
  • Мышь 3Dconnexion SpaceMouse Pro (3DX-700040) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
33 650 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 640544
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Характеристики

Бренд
3DCONNEXION
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
15
Длина провода, м
1.5
Габариты (ШxВxД), мм
58x204x142
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х18х9
Вес, кг.
1

Описание товара Мышь 3Dconnexion SpaceMouse Pro (3DX-700040)

3D-мыши обеспечивают более эффективный способ взаимодействия с цифровым контентом в приложениях для инженеров, дизайнеров и архитекторов. Её использование дает ощущение более тесного контакта с моделью или средой, позволяя работать продуктивнее, менее использовать обычную мышь, что снижает угрозу хронического растяжения сухожилий от постоянного напряжения. Данный 3D-манипулятор, наряду со всеми 3D-манипуляторами 3Dconnexion, оснащен джойстиком с шестью степенями свободы. Если Вы работаете в 3D-приложениях более пару часов в день, то оцените идеальное положение руки для управления джойстиком, которое обеспечивает полноразмерная подкладка с мягким покрытием для запястья. Вы можете выполнять зуммирование, перемещение, а также угловые смещения относительно вертикальной и горизонтальной осей и одновременно поворачивать камеру. Работая над серьезной задачей нет желания постоянно убирать руку с 3D мыши, чтобы нажимать часто используемые клавиши-модификаторы. SpaceMouse Pro имеет удобно расположенные клавиши Ctrl, Shift, Alt и Escape, что упрощает и ускоряет часто используемые функции, как например выбор нескольких объектов. Также Вы обнаружите 4 умные функциональные клавиши у этой модели. Клавиши быстрой смены вида упрощает мгновенное переключение модели в тот или иной вид проекции. Модель spaceMouse Pro предоставляет доступ к 12 видам проекции. 3DConnexion 3DX-700040 SpaceMouse Pro - выбор профессионалов!

Отзывы о товаре Мышь 3Dconnexion SpaceMouse Pro (3DX-700040)




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Характеристики
Бренд
3DCONNEXION
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
15
Длина провода, м
1.5
Габариты (ШxВxД), мм
58x204x142
Страна производитель
Китай
Описание
3D-мыши обеспечивают более эффективный способ взаимодействия с цифровым контентом в приложениях для инженеров, дизайнеров и архитекторов. Её использование дает ощущение более тесного контакта с моделью или средой, позволяя работать продуктивнее, менее использовать обычную мышь, что снижает угрозу хронического растяжения сухожилий от постоянного напряжения. Данный 3D-манипулятор, наряду со всеми 3D-манипуляторами 3Dconnexion, оснащен джойстиком с шестью степенями свободы. Если Вы работаете в 3D-приложениях более пару часов в день, то оцените идеальное положение руки для управления джойстиком, которое обеспечивает полноразмерная подкладка с мягким покрытием для запястья. Вы можете выполнять зуммирование, перемещение, а также угловые смещения относительно вертикальной и горизонтальной осей и одновременно поворачивать камеру. Работая над серьезной задачей нет желания постоянно убирать руку с 3D мыши, чтобы нажимать часто используемые клавиши-модификаторы. SpaceMouse Pro имеет удобно расположенные клавиши Ctrl, Shift, Alt и Escape, что упрощает и ускоряет часто используемые функции, как например выбор нескольких объектов. Также Вы обнаружите 4 умные функциональные клавиши у этой модели. Клавиши быстрой смены вида упрощает мгновенное переключение модели в тот или иной вид проекции. Модель spaceMouse Pro предоставляет доступ к 12 видам проекции. 3DConnexion 3DX-700040 SpaceMouse Pro - выбор профессионалов!
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Отзывы


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