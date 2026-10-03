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Мышь 3Dconnexion SpaceMouse Enterprise (3DX-700056) купить с доставкой в Москве
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Мышь 3Dconnexion SpaceMouse Enterprise (3DX-700056)

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Мышь 3Dconnexion SpaceMouse Enterprise (3DX-700056) - фото 1
Мышь 3Dconnexion SpaceMouse Enterprise (3DX-700056) - фото 2
Мышь 3Dconnexion SpaceMouse Enterprise (3DX-700056) - фото 3
Мышь 3Dconnexion SpaceMouse Enterprise (3DX-700056) - фото 4
Мышь 3Dconnexion SpaceMouse Enterprise (3DX-700056) - фото 5
Мышь 3Dconnexion SpaceMouse Enterprise (3DX-700056) - фото 6
Мышь 3Dconnexion SpaceMouse Enterprise (3DX-700056) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
31
  • Мышь 3Dconnexion SpaceMouse Enterprise (3DX-700056) - фото 1
  • Мышь 3Dconnexion SpaceMouse Enterprise (3DX-700056) - фото 2
  • Мышь 3Dconnexion SpaceMouse Enterprise (3DX-700056) - фото 3
  • Мышь 3Dconnexion SpaceMouse Enterprise (3DX-700056) - фото 4
  • Мышь 3Dconnexion SpaceMouse Enterprise (3DX-700056) - фото 5
  • Мышь 3Dconnexion SpaceMouse Enterprise (3DX-700056) - фото 6
  • Мышь 3Dconnexion SpaceMouse Enterprise (3DX-700056) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
57 010 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 640547
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Характеристики

Бренд
3DCONNEXION
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
31
Длина провода, м
1.5
Габариты (ШxВxД), мм
154x58x294
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х16х6
Вес, кг.
1.1

Описание товара Мышь 3Dconnexion SpaceMouse Enterprise (3DX-700056)

3D-манипулятор проводной 3DConnexion SpaceMouse Enterprise представлен в усовершенствованном дизайне с 31-й программируемой кнопкой. Это незаменимое устройство для ориентирования в 3D-среде. Прибор оснащен пластиковым черным корпусом с эргономичным расположением клавиш управления и конструкцией, удобной для управления правой или левой рукой. Устройство 3DConnexion SpaceMouse Enterprise питается по шине и подключается к ПК через кабель с USB-разъемом. Предусматривается наличие LCD-дисплея. Прибор весит 800 г и обладает размерами 15.4x5.8x24.9 см.

Отзывы о товаре Мышь 3Dconnexion SpaceMouse Enterprise (3DX-700056)




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Характеристики
Бренд
3DCONNEXION
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
31
Длина провода, м
1.5
Габариты (ШxВxД), мм
154x58x294
Страна производитель
Китай
Описание
3D-манипулятор проводной 3DConnexion SpaceMouse Enterprise представлен в усовершенствованном дизайне с 31-й программируемой кнопкой. Это незаменимое устройство для ориентирования в 3D-среде. Прибор оснащен пластиковым черным корпусом с эргономичным расположением клавиш управления и конструкцией, удобной для управления правой или левой рукой. Устройство 3DConnexion SpaceMouse Enterprise питается по шине и подключается к ПК через кабель с USB-разъемом. Предусматривается наличие LCD-дисплея. Прибор весит 800 г и обладает размерами 15.4x5.8x24.9 см.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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