Мышь 3Dconnexion SpaceMouse Enterprise (3DX-700056)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
31
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
57 010 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 640547
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
31
Длина провода, м
1.5
Габариты (ШxВxД), мм
154x58x294
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х16х6
Вес, кг.
1.1
Описание товара Мышь 3Dconnexion SpaceMouse Enterprise (3DX-700056)
3D-манипулятор проводной 3DConnexion SpaceMouse Enterprise представлен в усовершенствованном дизайне с 31-й программируемой кнопкой. Это незаменимое устройство для ориентирования в 3D-среде. Прибор оснащен пластиковым черным корпусом с эргономичным расположением клавиш управления и конструкцией, удобной для управления правой или левой рукой. Устройство 3DConnexion SpaceMouse Enterprise питается по шине и подключается к ПК через кабель с USB-разъемом. Предусматривается наличие LCD-дисплея. Прибор весит 800 г и обладает размерами 15.4x5.8x24.9 см.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
31
Длина провода, м
1.5
Габариты (ШxВxД), мм
154x58x294
Страна производитель
Китай
3D-манипулятор проводной 3DConnexion SpaceMouse Enterprise представлен в усовершенствованном дизайне с 31-й программируемой кнопкой. Это незаменимое устройство для ориентирования в 3D-среде. Прибор оснащен пластиковым черным корпусом с эргономичным расположением клавиш управления и конструкцией, удобной для управления правой или левой рукой. Устройство 3DConnexion SpaceMouse Enterprise питается по шине и подключается к ПК через кабель с USB-разъемом. Предусматривается наличие LCD-дисплея. Прибор весит 800 г и обладает размерами 15.4x5.8x24.9 см.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Мышь 3Dconnexion SpaceMouse Enterprise (3DX-700056) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Мышь 3Dconnexion SpaceMouse Enterprise (3DX-700056)