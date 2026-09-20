Top.Mail.Ru
Мышь Asus ROG Spatha X (90MP0220-BMUA00) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Мышь Asus ROG Spatha X (90MP0220-BMUA00)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Мышь Asus ROG Spatha X (90MP0220-BMUA00) - фото 1
Мышь Asus ROG Spatha X (90MP0220-BMUA00) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
  • Мышь Asus ROG Spatha X (90MP0220-BMUA00) - фото 1
  • Мышь Asus ROG Spatha X (90MP0220-BMUA00) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 380 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 498854
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Мышь
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х6
Вес, г.
300

Описание товара Мышь Asus ROG Spatha X (90MP0220-BMUA00)

Игровая мышь с двумя интерфейсами, проводным USB и беспроводным 2,4 ГГц: магнитная зарядная станция, 12 программируемых кнопок, сенсор ROG с чувствительностью 19000 точек/дюйм, микропереключатели ROG с возможностью замены, кабель ROG Paracord и синхронизируемая подсветка Aura



Теги товара: Asus rog

Отзывы о товаре Мышь Asus ROG Spatha X (90MP0220-BMUA00)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Мышь
Страна производитель
Китай
Описание
Игровая мышь с двумя интерфейсами, проводным USB и беспроводным 2,4 ГГц: магнитная зарядная станция, 12 программируемых кнопок, сенсор ROG с чувствительностью 19000 точек/дюйм, микропереключатели ROG с возможностью замены, кабель ROG Paracord и синхронизируемая подсветка Aura


Теги товара: Asus rog
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь Asus ROG Spatha X (90MP0220-BMUA00) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...