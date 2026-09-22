Мышь Razer Basilisk V3 Pro 35K черный (RZ01-05240100-R3G1)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
35000
Общее количество кнопок
8
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 500 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 727628
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Хват
для правой руки
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
35000
Общее количество кнопок
8
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Габариты (ШxВxД), мм
42.5x130x75.4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, г.
496
Описание товара Мышь Razer Basilisk V3 Pro 35K черный (RZ01-05240100-R3G1)
Мышь беспроводная/проводная Razer Basilisk V3 Pro 35K в корпусе черного цвета получает стильную RGB-подсветку с настройкой цвета, которая делает его не только функциональным, но и презентабельным геймерским аксессуаром. Благодаря поддержке чувствительности сенсора Razer Focus Pro 2Gen до 35000 dpi устройство позволит добиться оптимального уровня контроля над курсором. В общей сложности модель получает 11 клавиш с легким и четким срабатыванием. Дизайн снабженного матовым покрытием корпуса мыши адаптирован для управления правой рукой.
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Теги товара: Игровые, С bluetooth, Бесшумные игровые мыши, игровые Logitech
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Хват
для правой руки
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
35000
Общее количество кнопок
8
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Развернуть
Габариты (ШxВxД), мм
42.5x130x75.4
Страна производитель
Китай
Мышь беспроводная/проводная Razer Basilisk V3 Pro 35K в корпусе черного цвета получает стильную RGB-подсветку с настройкой цвета, которая делает его не только функциональным, но и презентабельным геймерским аксессуаром. Благодаря поддержке чувствительности сенсора Razer Focus Pro 2Gen до 35000 dpi устройство позволит добиться оптимального уровня контроля над курсором. В общей сложности модель получает 11 клавиш с легким и четким срабатыванием. Дизайн снабженного матовым покрытием корпуса мыши адаптирован для управления правой рукой.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Для ноутбука, Вертикальные, Для левшей, Белые, Розовые, для дизайнеров, Asus rog
Теги товара: Игровые, С bluetooth, Бесшумные игровые мыши, игровые Logitech
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Для ноутбука, Вертикальные, Для левшей, Белые, Розовые, для дизайнеров, Asus rog
Теги товара: Игровые, С bluetooth, Бесшумные игровые мыши, игровые Logitech
Мышь Razer Basilisk V3 Pro 35K черный (RZ01-05240100-R3G1) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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