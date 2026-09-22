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Характеристики
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
белый
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
18000
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
Bluetooth, USB Type-A
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 470 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 729422
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Описание товара Мышь SteelSeries Aerox 3 Wireless Ultra Lightweight (62608)
**Название товара:** SteelSeries Aerox 3 Wireless Ultra Lightweight Gaming Mouse (2022) Snow.
**Описание товара:**
Представляем вам игровую мышь SteelSeries Aerox 3 Wireless — идеальное сочетание лёгкости, скорости и точности для настоящих геймеров. Эта беспроводная мышь станет вашим надёжным партнёром в любых игровых баталиях.
Основные характеристики:
* **Ультралёгкий дизайн.** Благодаря использованию современных материалов, мышь обладает минимальным весом, что обеспечивает максимальную манёвренность и комфорт во время игры.
* **Технология беспроводной связи.** Подключение через Bluetooth или радиоканал позволяет избавиться от лишних проводов и обеспечивает стабильное соединение на большом расстоянии.
* **Оптический сенсор.** Мышь оснащена высокоточным оптическим сенсором, который обеспечивает точное позиционирование курсора и позволяет выполнять сложные игровые маневры.
* **Долговечность.** Качественные материалы и продуманная конструкция обеспечивают долгий срок службы устройства.
* **Стильный дизайн.** Белый цвет корпуса с эффектными вставками придаёт мыши стильный и современный вид.
SteelSeries Aerox 3 Wireless подходит как для начинающих, так и для профессиональных геймеров, которые ценят скорость, точность и комфорт.
**Название товара:** SteelSeries Aerox 3 Wireless Ultra Lightweight Gaming Mouse (2022) Snow.
**Описание товара:**
Представляем вам игровую мышь SteelSeries Aerox 3 Wireless — идеальное сочетание лёгкости, скорости и точности для настоящих геймеров. Эта беспроводная мышь станет вашим надёжным партнёром в любых игровых баталиях.
Основные характеристики:
* **Ультралёгкий дизайн.** Благодаря использованию современных материалов, мышь обладает минимальным весом, что обеспечивает максимальную манёвренность и комфорт во время игры.
* **Технология беспроводной связи.** Подключение через Bluetooth или радиоканал позволяет избавиться от лишних проводов и обеспечивает стабильное соединение на большом расстоянии.
* **Оптический сенсор.** Мышь оснащена высокоточным оптическим сенсором, который обеспечивает точное позиционирование курсора и позволяет выполнять сложные игровые маневры.
* **Долговечность.** Качественные материалы и продуманная конструкция обеспечивают долгий срок службы устройства.
* **Стильный дизайн.** Белый цвет корпуса с эффектными вставками придаёт мыши стильный и современный вид.
SteelSeries Aerox 3 Wireless подходит как для начинающих, так и для профессиональных геймеров, которые ценят скорость, точность и комфорт.
Мышь SteelSeries Aerox 3 Wireless Ultra Lightweight (62608) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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