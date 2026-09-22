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Мышь SteelSeries Aerox 3 Wireless Ultra Lightweight (62608) купить с доставкой в Москве
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Мышь SteelSeries Aerox 3 Wireless Ultra Lightweight (62608)

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Мышь SteelSeries Aerox 3 Wireless Ultra Lightweight (62608) - фото 3
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
белый
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
18000
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
Bluetooth, USB Type-A
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  • Мышь SteelSeries Aerox 3 Wireless Ultra Lightweight (62608) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 470 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729422
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Характеристики

Бренд
Steelseries
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
белый
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
18000
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
Bluetooth, USB Type-A
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х20х19
Вес, кг.
2.14

Описание товара Мышь SteelSeries Aerox 3 Wireless Ultra Lightweight (62608)

**Название товара:** SteelSeries Aerox 3 Wireless Ultra Lightweight Gaming Mouse (2022) Snow. **Описание товара:** Представляем вам игровую мышь SteelSeries Aerox 3 Wireless — идеальное сочетание лёгкости, скорости и точности для настоящих геймеров. Эта беспроводная мышь станет вашим надёжным партнёром в любых игровых баталиях. Основные характеристики: * **Ультралёгкий дизайн.** Благодаря использованию современных материалов, мышь обладает минимальным весом, что обеспечивает максимальную манёвренность и комфорт во время игры. * **Технология беспроводной связи.** Подключение через Bluetooth или радиоканал позволяет избавиться от лишних проводов и обеспечивает стабильное соединение на большом расстоянии. * **Оптический сенсор.** Мышь оснащена высокоточным оптическим сенсором, который обеспечивает точное позиционирование курсора и позволяет выполнять сложные игровые маневры. * **Долговечность.** Качественные материалы и продуманная конструкция обеспечивают долгий срок службы устройства. * **Стильный дизайн.** Белый цвет корпуса с эффектными вставками придаёт мыши стильный и современный вид. SteelSeries Aerox 3 Wireless подходит как для начинающих, так и для профессиональных геймеров, которые ценят скорость, точность и комфорт.

Отзывы о товаре Мышь SteelSeries Aerox 3 Wireless Ultra Lightweight (62608)




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Характеристики
Бренд
Steelseries
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
белый
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
18000
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
Bluetooth, USB Type-A
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
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Страна производитель
Китай
Описание
**Название товара:** SteelSeries Aerox 3 Wireless Ultra Lightweight Gaming Mouse (2022) Snow. **Описание товара:** Представляем вам игровую мышь SteelSeries Aerox 3 Wireless — идеальное сочетание лёгкости, скорости и точности для настоящих геймеров. Эта беспроводная мышь станет вашим надёжным партнёром в любых игровых баталиях. Основные характеристики: * **Ультралёгкий дизайн.** Благодаря использованию современных материалов, мышь обладает минимальным весом, что обеспечивает максимальную манёвренность и комфорт во время игры. * **Технология беспроводной связи.** Подключение через Bluetooth или радиоканал позволяет избавиться от лишних проводов и обеспечивает стабильное соединение на большом расстоянии. * **Оптический сенсор.** Мышь оснащена высокоточным оптическим сенсором, который обеспечивает точное позиционирование курсора и позволяет выполнять сложные игровые маневры. * **Долговечность.** Качественные материалы и продуманная конструкция обеспечивают долгий срок службы устройства. * **Стильный дизайн.** Белый цвет корпуса с эффектными вставками придаёт мыши стильный и современный вид. SteelSeries Aerox 3 Wireless подходит как для начинающих, так и для профессиональных геймеров, которые ценят скорость, точность и комфорт.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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