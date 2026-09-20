Мышь Gmng XM007 1651285
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Мышь Gmng XM007 1651285
Оптическая проводная игровая мышь GMNG XM007 с уникальным дизайном оптимально подойдет любителям экшенов. Наличие дополнительной кнопки «Огонь», а также возможность настройки макросов позволит сократить время на перезарядку, прицеливание и стрельбу. Сенсор Pixart 3325. Пользователь может выбрать разрешение сенсора в диапазоне 1200-10000 DPI. В сочетании с возможностью регулировки скорости перемещения указателя это позволяет подобрать оптимальные настройки для конкретных игр и программ. 7 кнопок. Помимо трех стандартных кнопок мышь оснащена дополнительными «Вперед» и «Назад» на левом боку, кнопкой «Огонь», расположенной между ЛКМ и колесом прокрутки, а также кнопкой для смены разрешения в центре верхней панели. 7 макросов. Все кнопки мыши – программируемые.
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