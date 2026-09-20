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Мышь Gmng XM007 1651285 купить с доставкой в Москве
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Мышь Gmng XM007 1651285

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Мышь Gmng XM007 1651285 - фото 1
Мышь Gmng XM007 1651285 - фото 2
Мышь Gmng XM007 1651285 - фото 3
Мышь Gmng XM007 1651285 - фото 4
Мышь Gmng XM007 1651285 - фото 5
Мышь Gmng XM007 1651285 - фото 6
Мышь Gmng XM007 1651285 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компьютерные мыши
  • Мышь Gmng XM007 1651285 - фото 1
  • Мышь Gmng XM007 1651285 - фото 2
  • Мышь Gmng XM007 1651285 - фото 3
  • Мышь Gmng XM007 1651285 - фото 4
  • Мышь Gmng XM007 1651285 - фото 5
  • Мышь Gmng XM007 1651285 - фото 6
  • Мышь Gmng XM007 1651285 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-71%
820 руб.  2 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 654340
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Характеристики

Бренд
GMNG
Тип товара
Компьютерные мыши
Размеры в упаковке, см
17х14х3
Вес, г.
150

Описание товара Мышь Gmng XM007 1651285

Оптическая проводная игровая мышь GMNG XM007 с уникальным дизайном оптимально подойдет любителям экшенов. Наличие дополнительной кнопки «Огонь», а также возможность настройки макросов позволит сократить время на перезарядку, прицеливание и стрельбу. Сенсор Pixart 3325. Пользователь может выбрать разрешение сенсора в диапазоне 1200-10000 DPI. В сочетании с возможностью регулировки скорости перемещения указателя это позволяет подобрать оптимальные настройки для конкретных игр и программ. 7 кнопок. Помимо трех стандартных кнопок мышь оснащена дополнительными «Вперед» и «Назад» на левом боку, кнопкой «Огонь», расположенной между ЛКМ и колесом прокрутки, а также кнопкой для смены разрешения в центре верхней панели. 7 макросов. Все кнопки мыши – программируемые.

Отзывы о товаре Мышь Gmng XM007 1651285




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Характеристики
Бренд
GMNG
Тип товара
Компьютерные мыши
Описание
Оптическая проводная игровая мышь GMNG XM007 с уникальным дизайном оптимально подойдет любителям экшенов. Наличие дополнительной кнопки «Огонь», а также возможность настройки макросов позволит сократить время на перезарядку, прицеливание и стрельбу. Сенсор Pixart 3325. Пользователь может выбрать разрешение сенсора в диапазоне 1200-10000 DPI. В сочетании с возможностью регулировки скорости перемещения указателя это позволяет подобрать оптимальные настройки для конкретных игр и программ. 7 кнопок. Помимо трех стандартных кнопок мышь оснащена дополнительными «Вперед» и «Назад» на левом боку, кнопкой «Огонь», расположенной между ЛКМ и колесом прокрутки, а также кнопкой для смены разрешения в центре верхней панели. 7 макросов. Все кнопки мыши – программируемые.
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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