Мышь A4Tech Fstyler FM45S Air Silver-White
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Мышь A4Tech Fstyler FM45S Air Silver-White
Мышь проводная A4Tech Fstyler FM45S Air [1971511] оснащена 7 кнопками, в том числе программируемыми для мгновенного доступа к игровым действиям. В памяти сохраняются настройки, что исключает необходимость в повторном выборе при подключении к другому устройству. Оптический светодиодный сенсор PixArt PAW3212 не допускает неточностей при наведении курсора. Мышь проводная A4Tech Fstyler FM45S Air [1971511] заключена в пластиковый корпус, который удобно лежит в правой ладони. Отдельная кнопка позволяет регулировать разрешение датчика. При нажатии клавиши не издают характерного клика. Во время синхронизации используется 1.5-метровый USB-кабель. С опцией Air Mouse манипулятор превращается в мультимедийный контроллер.
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Теги товара: Белые
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Розовые
Теги товара: Белые
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