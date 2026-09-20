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Мышь A4Tech Fstyler FM10T Grey купить с доставкой в Москве
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Мышь A4Tech Fstyler FM10T Grey

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Мышь A4Tech Fstyler FM10T Grey - фото 9
Мышь A4Tech Fstyler FM10T Grey - фото 10
Мышь A4Tech Fstyler FM10T Grey - фото 11
Мышь A4Tech Fstyler FM10T Grey - фото 12
Мышь A4Tech Fstyler FM10T Grey - фото 13
Мышь A4Tech Fstyler FM10T Grey - фото 14
Мышь A4Tech Fstyler FM10T Grey - фото 15
Мышь A4Tech Fstyler FM10T Grey - фото 16
Мышь A4Tech Fstyler FM10T Grey - фото 17
Мышь A4Tech Fstyler FM10T Grey - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
серый
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
USB Type-A
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  • Мышь A4Tech Fstyler FM10T Grey - фото 2
  • Мышь A4Tech Fstyler FM10T Grey - фото 3
  • Мышь A4Tech Fstyler FM10T Grey - фото 4
  • Мышь A4Tech Fstyler FM10T Grey - фото 5
  • Мышь A4Tech Fstyler FM10T Grey - фото 6
  • Мышь A4Tech Fstyler FM10T Grey - фото 7
  • Мышь A4Tech Fstyler FM10T Grey - фото 8
  • Мышь A4Tech Fstyler FM10T Grey - фото 9
  • Мышь A4Tech Fstyler FM10T Grey - фото 10
  • Мышь A4Tech Fstyler FM10T Grey - фото 11
  • Мышь A4Tech Fstyler FM10T Grey - фото 12
  • Мышь A4Tech Fstyler FM10T Grey - фото 13
  • Мышь A4Tech Fstyler FM10T Grey - фото 14
  • Мышь A4Tech Fstyler FM10T Grey - фото 15
  • Мышь A4Tech Fstyler FM10T Grey - фото 16
  • Мышь A4Tech Fstyler FM10T Grey - фото 17
  • Мышь A4Tech Fstyler FM10T Grey - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-27%
1 180 руб.  1 610 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 654259
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
серый
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.5
Габариты (ШxВxД), мм
64x35x108
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х14х3
Вес, г.
183

Описание товара Мышь A4Tech Fstyler FM10T Grey

Мышь A4TECH — это стильное и удобное устройство, идеально подходящее для работы с персональным компьютером. Благодаря своему эргономичному дизайну и серому цвету, эта мышь станет отличным дополнением к вашему рабочему пространству. С весом 108 грамм, она обеспечивает комфортное использование даже при длительной работе. Длина провода составляет 1.5 метра, что позволяет свободно маневрировать мышью, не заботясь о натяжении кабеля. Проводное подключение через интерфейс USB Type-A гарантирует стабильное соединение и надежную передачу сигнала без помех. Особенно это важно для геймеров и пользователей, которым необходима высокая скорость отклика и точность. Мышь A4TECH предназначена для использования с ПК и идеально подходит как для повседневных офисных задач, так и для более сложных режимов работы, включая игры и профессиональную графику. Это отличный выбор для тех, кто ценит качество и надежность от проверенного бренда.



Теги товара: Для левшей

Отзывы о товаре Мышь A4Tech Fstyler FM10T Grey




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
серый
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.5
Габариты (ШxВxД), мм
64x35x108
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь A4TECH — это стильное и удобное устройство, идеально подходящее для работы с персональным компьютером. Благодаря своему эргономичному дизайну и серому цвету, эта мышь станет отличным дополнением к вашему рабочему пространству. С весом 108 грамм, она обеспечивает комфортное использование даже при длительной работе. Длина провода составляет 1.5 метра, что позволяет свободно маневрировать мышью, не заботясь о натяжении кабеля. Проводное подключение через интерфейс USB Type-A гарантирует стабильное соединение и надежную передачу сигнала без помех. Особенно это важно для геймеров и пользователей, которым необходима высокая скорость отклика и точность. Мышь A4TECH предназначена для использования с ПК и идеально подходит как для повседневных офисных задач, так и для более сложных режимов работы, включая игры и профессиональную графику. Это отличный выбор для тех, кто ценит качество и надежность от проверенного бренда.


Теги товара: Для левшей
Самовывоз
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Отзывы


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