Клавиатура SmartBuy One 229352AG Black SBC-229352AG-K
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Клавиатура SmartBuy One 229352AG Black SBC-229352AG-K
Классический офисный комплект клавиатура+мышь Smartbuy SBC-229352AG-K One обеспечит компьютеру или ноутбуку работоспособность в любом месте. Беспроводные устройства работают на расстоянии до 10 м от ПК. Клавиатура состоит из 108 кнопок, включая дополнительные и мультимедийные, а также цифрового блока. Это удобное устройство ввода обладает мембранным механизмом нажатия низкопрофильных клавиш. Значит, кисти и запястья не будут уставать во время продолжительной работы. Мышь с оптическим светодиодным датчиком с разрешением до 1600 dpi состоит из4 кнопок. Режимы функционирования (800, 1200 и 1600 dpi) позволяют выбирать нужный для максимально эффективного функционирования. Использовать ее можно и правой, и левой руками. Клавиатура+мышь Smartbuy SBC-229352AG-K One получают питание от 2 батареек типа ААА.
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